宇樹IPO：英語考300次只及格三次，王興興做機器人成90後首富

【文·邱莉燕】

英文老師說他「有點笨」，如今是中國最有錢的90後。宇樹科技創辦人王興興，用一場IPO，寫下中國人形機器人最極端的一堂估值課。但在資本狂熱之下，商用環境仍未成熟。

被英文老師說過「有點笨」那一年，王興興13歲。今年36歲的他，敲響了上海科創板的鐘，還成了中國大陸「90後」（指1990年後出生的人）新一代首富。

王興興創辦的宇樹科技，於2026年8月19日正式登陸上海證券交易所科創板，成為「A股人形機器人第一股」。

根據《澎湃新聞》報導，宇樹開盤後一度飆漲至每股1100元（人民幣，下同），較發行價150.8元大漲629％，總市值一度飆升至4449億元。

光是抽中一簽（500股），中籤投資人帳面便獲利達47.46萬元，創下中國大陸全面實施註冊制以來，單簽獲利最高的新股。

據宇樹科技招股書，王興興擔任公司董事長、總經理兼首席技術官，直接持有8,671.5萬股，發行後占總股本21.44％，帳面上身價最高時，突破了1335億元人民幣（約新台幣6319億元）。

再比對《新財富》雜誌2025年公布的「90後」企業家名單，前一位「90後」首富為影石創新創辦人劉靖康，身家202億元；王興興上市當日的持股市值遠超這一數字，躍為大陸90後企業家新榜首。

劉靖康的影石創新，產品是消費性相機（Insta360全景相機），王興興做的是具身智能機器人。「90後首富」從消費電子換到機器人，標誌著大陸年輕創業家的財富重心，已從C端消費品交棒至AI科技。

宇樹科技機器人受要參加GTC大會。取自宇樹科技微信公眾號

值得一提的是，宇樹掛牌後隔天股價下跌18.7％，到8月24日，市值較上市首日累計已經蒸發近2000億元。

各界解讀，股票狂熱的背後，是尚待驗證的商業模式。

宇樹公開資料顯示，公司2026年上半年營收11.52億元、年增48.54％，淨利2.74億元、成功扭虧為盈。人形機器人的業務表現，仍高度倚賴科研教育機構採購，營收大幅成長要靠工廠與家庭的日常應用，卻尚待具體落地場景。

「人形機器人第一股的故事夠大，但業績還沒跟上。」知識型社交平台《知乎》上，署名「師匠」的作者如此評論道。

美國禁令，衝擊海外擴張之路

此外，研發費用似乎說明另一個問題。宇樹2025年全年1.45億元，研發費率8.53％。研發團隊175人，博士只有4個。「優必選（大陸另一家具身智能機器人公司）的研發絕對投入，是宇樹的3.5倍。」「師匠」判斷說。

2026年6月8日，美國戰爭部（即五角大廈）正式公布更新版「1260H名單」，將宇樹科技列為「中國軍方關聯企業」，同批列入的還有阿里巴巴、百度、比亞迪等，名單總數擴大至188家。

7月28日，美國聯邦傳播委員會（FCC）更新管制清單，下令禁止宇樹新機型在美國銷售，雖然不切斷宇樹美國的現有業務，但令宇樹的海外擴張之路愈發受阻。

在投入機器人的第16個年頭，王興興曾在受訪時說自己「看到了黎明的光」。談及上市後的壓力，他則說「有壓力更有動力」。

據大陸《財新網》報導，宇樹掛牌受到高度關注，被業界視為大陸人形機器人產業的估值標竿，可能牽動30到50家準備赴港上市的同業定價。

這意味著大陸人形機器人已正式邁入規模化量產的階段，但能否將龐大的出貨規模轉化為日常應用與獲利，將是下階段被檢驗的關鍵，黎明的光也才能真正到來。

值得一提的是，宇樹掛牌後隔天股價下跌18.7％，到8月24日，市值較上市首日累計已經蒸發近2000億元。

各界解讀，股票狂熱的背後，是尚待驗證的商業模式。

宇樹公開資料顯示，公司2026年上半年營收11.52億元、年增48.54％，淨利2.74億元、成功扭虧為盈。人形機器人的業務表現，仍高度倚賴科研教育機構採購，營收大幅成長要靠工廠與家庭的日常應用，卻尚待具體落地場景。

「人形機器人第一股的故事夠大，但業績還沒跟上。」知識型社交平台《知乎》上，署名「師匠」的作者如此評論道。

美國禁令，衝擊海外擴張之路

此外，研發費用似乎說明另一個問題。宇樹2025年全年1.45億元，研發費率8.53％。研發團隊175人，博士只有4個。「優必選（大陸另一家具身智能機器人公司）的研發絕對投入，是宇樹的3.5倍。」「師匠」判斷說。

2026年6月8日，美國戰爭部（即五角大廈）正式公布更新版「1260H名單」，將宇樹科技列為「中國軍方關聯企業」，同批列入的還有阿里巴巴、百度、比亞迪等，名單總數擴大至188家。

7月28日，美國聯邦傳播委員會（FCC）更新管制清單，下令禁止宇樹新機型在美國銷售，雖然不切斷宇樹美國的現有業務，但令宇樹的海外擴張之路愈發受阻。

在投入機器人的第16個年頭，王興興曾在受訪時說自己「看到了黎明的光」。談及上市後的壓力，他則說「有壓力更有動力」。

據大陸《財新網》報導，宇樹掛牌受到高度關注，被業界視為大陸人形機器人產業的估值標竿，可能牽動30到50家準備赴港上市的同業定價。

這意味著大陸人形機器人已正式邁入規模化量產的階段，但能否將龐大的出貨規模轉化為日常應用與獲利，將是下階段被檢驗的關鍵，黎明的光也才能真正到來。

宇樹科技機器人受要參加GTC大會。取自宇樹科技微信公眾號

英文爛，意外通向機器人的岔路

如果知曉了王興興的奮鬥經歷，更會發現大陸資本市場看待王興興，跟世界首富馬斯克（Elon Musk）的造富邏輯有點像，某種程度是給一位「超級技術狂」的定價。

據《當代中國》《星島頭條》等報導，王興興1990年生於浙江餘姚一個普通家庭，自小極度內向，理科超強，國文與英語極差。他曾自述英語「單詞記不住，背了也默寫不出來，就一直很糟糕」，高中眾多考試只有3次及格。

談到年少時的挫折，他受訪時回憶：「初中有次開家長會，我的英語老師還跟我爸媽說，這小孩有點笨。」

英文成績，在他人生中留下了具體的印記。考研究所時，王興興的目標是浙江大學，卻因英文成績未達標而落榜，最終到了上海大學攻讀機械工程碩士。

正是在上海大學，他以低成本無刷馬達獨力做出四足機器人XDog，拿下上海機器人設計大賽二等獎與8萬元獎金，也在那裡找到了此後一路走到科創板的起點。

王興興也曾公開回顧從自卑到建立自信的歷程：「在大學本科以前我還是很擔心的，我甚至有點自卑。」之後考上浙江理工大學「才有更多的發揮空間」。關鍵岔路是2013年到2016年自研的四足機器人「XDog」，以不到2萬元人民幣的低成本無刷馬達，大大地建立了他的自信。

碩士畢業後，王興興認為機器人市場尚未成熟，一度南下深圳加入大疆（DJI）擔任工程師；不料試用期未過，XDog便在科技媒體爆紅，有人說要買、也有人想投資。他隨即拿到約200萬元天使投資，2016年辭職創立宇樹科技。

宇樹機器狗「Go2」倒立前行。蘇義傑攝。

天上看大疆，地上看宇樹

之後卻是默默深耕長達十年，宇樹能崛起，歸功於大陸人形機器人產業受到官方政策支持。

2025年央視春晚，16台身着東北花棉襖的宇樹機器人，站在電視螢光幕前與真人同台扭秧歌、轉手絹，相關影片全網刷屏，首次讓人形機器人走進大眾視野。

同年，宇樹人形機器人出貨量突破5500台，全球市占32.4％，位居第一。2025年營收17億元，並且已有獲利，全球能做到這一點的廠商，屈指可數。各界十分認可王興興「10年只做一件事」的韌性，稱他「信念安靜而堅定」。

《時代》雜誌（TIME）今年一期封面故事便給了王興興，封面標題是「機器人時代來臨」。輝達（NVIDIA）中國年會上，王興興受邀參與並與黃仁勳合影交流。有媒體評論「天上看大疆，地上看宇樹」，認為宇樹很可能成為世界科技巨頭一員。

值得一提的是，宇樹掛牌後隔天股價下跌18.7％，到8月24日，市值較上市首日累計已經蒸發近2000億元。

各界解讀，股票狂熱的背後，是尚待驗證的商業模式。

宇樹公開資料顯示，公司2026年上半年營收11.52億元、年增48.54％，淨利2.74億元、成功扭虧為盈。人形機器人的業務表現，仍高度倚賴科研教育機構採購，營收大幅成長要靠工廠與家庭的日常應用，卻尚待具體落地場景。

「人形機器人第一股的故事夠大，但業績還沒跟上。」知識型社交平台《知乎》上，署名「師匠」的作者如此評論道。

美國禁令，衝擊海外擴張之路

此外，研發費用似乎說明另一個問題。宇樹2025年全年1.45億元，研發費率8.53％。研發團隊175人，博士只有4個。「優必選（大陸另一家具身智能機器人公司）的研發絕對投入，是宇樹的3.5倍。」「師匠」判斷說。

2026年6月8日，美國戰爭部（即五角大廈）正式公布更新版「1260H名單」，將宇樹科技列為「中國軍方關聯企業」，同批列入的還有阿里巴巴、百度、比亞迪等，名單總數擴大至188家。

7月28日，美國聯邦傳播委員會（FCC）更新管制清單，下令禁止宇樹新機型在美國銷售，雖然不切斷宇樹美國的現有業務，但令宇樹的海外擴張之路愈發受阻。

在投入機器人的第16個年頭，王興興曾在受訪時說自己「看到了黎明的光」。談及上市後的壓力，他則說「有壓力更有動力」。

據大陸《財新網》報導，宇樹掛牌受到高度關注，被業界視為大陸人形機器人產業的估值標竿，可能牽動30到50家準備赴港上市的同業定價。

這意味著大陸人形機器人已正式邁入規模化量產的階段，但能否將龐大的出貨規模轉化為日常應用與獲利，將是下階段被檢驗的關鍵，黎明的光也才能真正到來。

詳細內容請見遠見雜誌2026年9月號：

宇樹IPO：英語考300次只及格三次，王興興做機器人成90後首富



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【本文摘自遠見雜誌9月號：決戰光時代】