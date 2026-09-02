印度每週破億ChatGPT用戶，還能同時和中國合作多久？

【文·廖綉玉】

美中AI競爭從模型、晶片，擴大至雲端、算力、資料中心與關鍵礦物。美國透過Pax Silica整合AI供應鏈，中國則以開放權重模型與數位基礎設施，拓展全球影響力。面對美中選邊壓力，印度抓住每週均有破億用戶在使用ChatGPT的籌碼，如何透過多元合作，尋找主權AI的第三條路？

中國人工智慧（AI）開放權重模型Kimi K3，效能逼近美國頂級模型，美中AI競賽進入關鍵階段。《路透》（Reuters）報導，美國準備向「矽盛世」（Pax Silica）35個簽署國表明，若同時加入中國主導的「世界人工智慧合作組織」（WAICO），可能被排除在矽盛世體系之外。中國則強調數位主權，反對在AI議題上「選邊站」。

對中等強國而言，AI選擇不只是美、中二選一，更涉及晶片、模型、雲端、資料中心等完整供應鏈。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）指出，全球南方許多國家缺乏算力、資料中心等基本條件。因此，中等強國與全球南方正探索「第三條路」，採用開放權重模型與多元供應商，建立混合型AI生態，分散地緣政治風險。美國智庫「史汀生中心」（Stimson Center）指出，對這些國家而言，AI已不只是數位服務，更是攸關技術自主與政治獨立的主權基礎設施。然而，美國波士頓顧問公司（BCG）也警告，美中兩套AI技術體系日益分化，中間國家的戰略模糊空間正快速縮小。

美國如何打造主導全球的AI生態系？

去年，美國啟動矽盛世，重新整合AI、半導體、關鍵礦物供應鏈，以因應與中國激烈的科技競爭。透過推動盟友合作、聯合計畫、出口管制，美國希望降低各國對中國等競爭對手的倚賴，建立由美國主導的AI供應體系。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，美國的優勢在資訊科技領域，包括半導體、雲端運算、寬頻與光纖網路、強大的科技企業與資本市場。Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon），共掌握全球超過一半的雲端基礎設施市場，加上深厚資本支持，使美國具備大規模投資AI資料中心的能力。

美國川普（Donald Trump）政府在延續拜登（Joe Biden）時期出口管制的同時，進一步從單純限制技術流向，轉向積極輸出美國AI技術體系。依據「人工智慧行動計畫」（AI Action Plan），將硬體、模型、雲端服務、應用程式整合成完整AI技術棧，提供盟友與伙伴在國內部署AI所需的整套方案。

去年，美國啟動矽盛世，重新整合AI、半導體、關鍵礦物供應鏈。取自臉書@UnderSecE

中國如何用開源AI打造全球影響力？

中國正從「數位絲綢之路」進一步布局AI。CSIS指出，中國採取三管齊下策略：投資核心產業、建立可靠的開源平台，將AI深度融入經濟體系。2026年上海世界人工智慧大會上，中國國家主席習近平將中國定位為開放權重AI的倡導者，並透過新成立、目前有29個成員的世界人工智慧合作組織，向全球南方推廣AI，試圖建立由中國主導的新AI秩序。

北京透過國家資金、補貼算力、基礎設施、研發支持，扶植本土AI與半導體企業。2025年，啟動規模達人民幣600億元的國家AI產業投資基金；2026年，又宣布計畫在未來五年投入約2兆元人民幣，於全國各地大規模興建資料中心。這套產業政策從晶片、模型，一路延伸至資料中心與AI基礎設施，形成自上而下的完整供應體系。

CSIS指出，開放權重模型是北京戰略的第二支柱，可下載、本地部署，也更容易針對企業需求調整。美國智庫蘭德公司（RAND）研究指出，中國開放權重模型還能透過塑造開發者社群、技術教育、標準、下游應用，發揮軟實力，進一步挑戰美國閉源模型的全球市場。

中國正透過華為，向發展中經濟體輸出資料中心、雲端服務、網路、軟體、人才培訓等完整方案。為了增強外國對中國AI的倚賴，中國去年成立「中國──東協國家人工智慧應用合作中心」，聚焦基礎設施、開源平台、人才培養。習近平今年又承諾與非洲、中東、拉丁美洲建立類似中心，並在未來五年為開發中國家提供5000個AI培訓機會。

美中AI競爭，印度如何兩邊得利？

CSIS指出，開發中國家意識到，若無法調整現有AI模型，或是建立符合自身需求的新模型，可能陷入新一輪數位殖民主義的風險。因此，他們建構自身AI生態系統時，愈來愈難迴避在美中之間做選擇。美國憑藉AI創新優勢，有機會與尋求以AI推動永續發展的全球南方建立互惠伙伴關係。

對多數國家而言，目標並非從零打造前沿AI模型，而是取得推理能力、自主資料中心、本地化模型、公部門應用、企業工具、AI基礎設施。中國開放權重模型可進行在地化修改及部署，降低專有前沿模型的持續成本與供應商倚賴。對於已採用中國數位基礎設施的國家來說，整合中國AI的成本也可能更低。

美國遏制中國AI發展的出口管制，也可能限制開發中國家建構自主AI系統的能力。反而迫使其轉向中國尋求更便宜、更容易取得的技術。

史汀生中心指出，中等強國想要美國AI技術系統，卻不希望數位未來受制於美國。問題在於，美國技術的取得與維持成本仍高，且過度倚賴的風險日益受到重視。此外，美國將設備與技術能力作為相互依存的籌碼，已成為其外交政策愈來愈常見的工具，也讓中等強國更加重視AI自主性。

這種疑慮，也存在於歐盟等中等強國。歐盟今年6月通過一系列AI主權措施，目標是降低對外國AI供應商的倚賴。皇家國際事務研究所指出，中等強國不可能完全脫離美中AI供應鏈，真正可行的是尋找「有意義的AI主權」。目前，中等強國仍有專業化、結盟、共享、避險等策略選項，但隨著對美中AI倚賴加深，真正關鍵的問題，在於要倚賴哪些國家、倚賴程度、合作條件。

波士頓顧問公司指出，印度利用其規模優勢，在不做出任何承諾的情況下，同時參與多個生態系統。印度是美國OpenAI、Anthropic的第二大市場，每週ChatGPT用戶超過1億，與美國合作發展基礎設施、與歐盟合作推動AI治理、與阿拉伯聯合大公國合作算力，並透過金磚國家（BRICS）等多邊平台，與中國保持關係。然而，隨著美中AI技術體系日益分化，維持多方合作的政治與經濟成本也可能持續升高，印度的戰略彈性將面臨更大考驗。

詳細內容請見遠見雜誌2026年9月號：

印度每週破億ChatGPT用戶，還能同時和中國合作多久？



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【本文摘自遠見雜誌9月號：決戰光時代】