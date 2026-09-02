【文·吳婉瑜】

你吃過八色小籠包嗎？來自新加坡的中餐霸主「樂天餐飲集團」近期在台北大巨蛋商場一口氣開出兩家新店。令人驚訝的是，這個進軍台灣已逾10年的品牌，在台僅憑5家店就創造出超過3億元的年營業額。在講求快速複製、拚門市數量的連鎖餐飲市場中，樂天餐飲究竟如何做到單店高坪效與業績極大化？

位於最新開幕商場、台北大巨蛋遠東Garden City 7樓，新加坡中餐霸主「樂天餐飲」在台最新旗艦店「樂天皇朝Signature」，斥資4000萬元，是其他分店的整整一倍，是集團在台投資金額最大的旗艦店。該店總面積約125坪、規劃163席客席，並備有4間包廂，菜色主打亮點，在於廚藝團隊親赴北京取經、師承名師指導的「琥珀脆皮烤鴨」。台灣樂天餐飲執行董事劉素華指出，台灣市場的烤鴨多以粵式「廣式片皮鴨」為主，工序繁複的正宗北京烤鴨已不多見。

新加坡中式餐飲霸主，全球年營收突破80億

以「八色小籠包」聞名的樂天餐飲於2015年插旗台灣，背後由蔡智勇、蔡俊勇兄弟創立於2002年，至今在全球有超過150家分店，從分店規模來看，是新加坡最大的餐飲集團，全球年營收突破80億元新台幣。

樂天在全球積極擴張，新加坡本地有約50家門市，馬來西亞達40家，並拓點至美國洛杉磯與日本京都，在台灣則有7家門市，包括5家樂天皇朝、以及樂蝦拉麵、樂天小香港各1家。集團旗下擁有12個自創餐飲品牌，包括曾進駐信義ATT 4 FUN的「美滋鍋」、高端粵菜「味之樓」、潮州菜「潮樂軒」、樂蝦拉麵、樂天小香港等，近年更跨足代理馬來西亞人氣連鎖茶室品牌「華陽」。

相較於其他連鎖餐飲憑藉展店擴張規模，樂天餐飲十年來在台發展偏向保守。劉素華坦言，初期品牌在台打響名號後，新加坡總部當時將重心放在更具規模效率的中國市場，高峰時期達20家門市，台灣早期定位偏向市場插旗。

再加上，2015年台灣首店曾面臨核心點心廚藝團隊異動，集團花了整整一年重新整頓廚房與營運體質；隨後遇上疫情衝擊，火鍋品牌美滋鍋因商場環境等因素忍痛停損收場，中國市場門市也因疫情與內需不振縮減至僅剩2家。

「樂天皇朝」新品牌旗艦店「樂天皇朝Signature」總面積約125坪，是樂天餐飲集團在台最大投資。

「樂天皇朝」新品牌旗艦店「樂天皇朝Signature」總面積約125坪，是樂天餐飲集團在台最大投資。

來台十年不急展店，熬過陣痛期轉向「精準打擊」

這段歷程讓樂天在台灣更加堅定「精準打擊」策略，審慎評估商圈結構才展店。劉素華分析：「在商場做餐飲，大家的決勝點都是假日，假日大家生意一樣好；但你必須在『平日』拉得比別人好，整體業績才會真正好。」例如新店裕隆城店正是看準周邊高消費力的退休族群與家庭客，在平日白天依然具備外食動能。

然而，過去許多進軍台灣的新加坡餐飲品牌，往往面臨水土不服的困境。業者直言，「你會常常吃肉骨茶？還是吃滷肉飯？異國料理在台灣選項這麼多，新加坡料理通常不是台灣人的日常選項。」

「從國外到台灣打天下的餐飲品牌，最重要的是要符合在地人的『飲食舒適度』，」劉素華指出，樂天能成功扎根的核心關鍵，正是主打中菜本質。樂天皇朝橫跨江浙、川菜與京滬料理，從小籠包、上海炒年糕、心太軟等眾多前菜，是台灣人日常聚餐習慣的料理與菜系。

「吃傳統中菜的人大概都在40到50歲，但我們刻意把大巨蛋這家旗艦店做得更時髦，鎖定在公司小有資歷、有消費力、懂得享受生活的小主管，」劉素華直言，現在去五星級飯店吃一桌包廂動輒一、兩萬元起跳，樂天皇朝透過空間、烤鴨與特色酒水升級，就是要讓商務人士宴客或部門聚餐，用更合理的價格享受宴客聚餐體驗。

雙品牌進駐大巨蛋，今年台灣營收目標挑戰5億元

展望後續營運，隨著台北大巨蛋「樂天皇朝Signature」與「樂天小香港」雙品牌同時進駐，加上桃園新分店挹注，樂天餐飲今年在台灣的年營收目標將挑戰 5億元大關，大巨蛋旗艦店單店訂下8000 萬元的業績目標。面對少子化與單身人口增加，劉素華認為「現代人越來越習慣獨處，『一個人吃飯』是不可逆的趨勢」。

詳細內容請見遠見雜誌2026年9月號：

新加坡中餐霸主來台10年只開5家店，樂天餐飲如何靠「精準打擊」年收破3億？



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【本文摘自遠見雜誌9月號：決戰光時代】