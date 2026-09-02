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繳2千萬遺產稅 竟領不到1.6億保險金？3大原則避開繼承地雷

聯合新聞網／ 遠見
繳了遺產稅，就一定可以領到錢嗎？答案可不一定。僅為情境配圖，shutterstock
繳了遺產稅，就一定可以領到錢嗎？答案可不一定。僅為情境配圖，shutterstock

【文·黃健誠】

繳了遺產稅，就一定可以領到錢嗎？答案可不一定！一名洪姓女子在2015年時過世，身為繼承人的弟弟與妹妹收到國稅局要求繳納高達2179萬元的遺產稅，原以為咬牙湊錢繳清稅款後，就可以拿到姊姊留下的1.6億元保險理賠金，想不到最後遭到拒賠，因而一狀告上法院，卻仍以敗訴收場，這是為什麼？繳了遺產稅不一定可以拿到遺產嗎？

一名洪姓女子在世時購買了94張躉繳保單，其身故的保險理賠金高達1.6億元，且所有保單的身故受益人為洪女出家修行的禪院。而在洪女2015年過世後，國稅局經過調查，發現洪女在短期內密集、躉繳巨額保費，因此依據實質課稅原則，將94張保單、總價值約1.64億元的保險金，列入洪女的遺產總額計算，並向洪女的法定繼承人核發2179萬元的遺產稅單。

洪女的弟弟及妹妹為了能順利繼承姊姊的遺產，因此咬牙繳清這筆高額的遺產稅款，隨後以「法定繼承人」的身分，要求保險公司將1.6億元的保險金給付給他們，且主張既然國稅局都認定這些保單是「遺產」，那自然應該由繼承人領取，另外也指出洪女修行的禪院並不具備受益人資格。

對此，保險公司表示，保單上的受益人白紙黑字寫的就是該禪院，因此拒絕將錢理賠給弟妹，雙方因而對簿公堂。

繳逾2000萬卻拿無半毛遺產！為何他們告輸保險公司？

該案件經由高等法院審理後，最終判決身為繼承人的弟弟及妹妹敗訴，1.6億元的保險金仍歸洪女出家的禪院所有。在判決書中，法官指出，由於保險契約屬於私法契約，且洪女生前明確指定受益人為已合法登記、具備權利能力的禪院，因此基於「私法自治原則」，保險公司依契約將錢賠給受益人完全合法。

其次，雖然國稅局將保單列入遺產課稅，但這是行政機關基於「防堵租稅規避」目的所做的公法判斷，因行政處分不干涉私權，所以其課稅動作，並不會改變保險契約中「指定受益人」的私法效力。

如果以更白話的方式來解釋，遺產稅屬於「公法義務」，必須由繼承人承擔；但保險金的取得屬於「私法權利」，由保險契約決定。因此並非保險理賠金被課徵遺產稅，就成為「遺產」，進而由繼承人取得其保險理賠金。

財富傳承掌握「三大原則」，避開「繳得比領得多」的繼承地雷

從洪女的案例觀察，遺產稅負與財產的實際取得權並不一致，因此若缺乏事前規劃，確實會讓繼承人承擔不相稱的稅務風險，因此民眾在進行財富傳承時，應掌握「三大原則」。

第一，提前規劃贈與，降低遺產稅暴露風險。若預計進行大額財產移轉，應儘量提早規劃，善用每人每年244萬元的贈與免稅額，逐年移轉財產以降低未來的遺產總額，同時也需特別留意「過世前兩年內贈與須併入遺產」的規定。

其次，可善用壽險進行財產分配與預留稅源。因為壽險具有將保險給付與遺產隔離的效果，可確保由被保險人指定的特定人取得財產，且不受民法繼承「特留分」的限制。更重要的是，保險金可作為遺產稅的「即時稅源」，避免繼承人因手邊沒有足夠現金繳稅，而陷入被迫賤賣遺產或四處借貸的資金壓力。

最後，繼承人必須先評估「繳出去的錢比拿到的多還少」的可能性。因為有些遺產帳面價值看似很高，但經過計算後，可能發現隱藏的負債或稅負遠高於實際可取得的財產。因此，建議先估算金額，並及早確認是否要在法定期限內向法院聲請「拋棄繼承」，所謂期限是指「從知悉其得繼承之時」起的三個月內以書面向法院申請拋棄繼承。

詳細內容請見遠見雜誌2026年9月號：

繳2千萬遺產稅，竟領不到1.6億保險金？3大原則避開繼承地雷

延伸閱讀：

遺贈稅修法「大老婆條款」改什麼？非婚生女兒繼承1500萬元，為何被追稅5700萬元？

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【本文摘自遠見雜誌9月號：決戰光時代

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