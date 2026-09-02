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台積電、輝達都在搶！矽光子為何成AI新戰場？關鍵技術與台廠一次看

聯合新聞網／ 遠見
台積電積極布局矽光子與CPO，隨著AI資料中心對高速互連需求攀升，也帶動台灣供應鏈搶進下一波「光時代」商機。台積電提供
台積電積極布局矽光子與CPO，隨著AI資料中心對高速互連需求攀升，也帶動台灣供應鏈搶進下一波「光時代」商機。台積電提供

【文·盧佳柔】

一場國際科技巨頭競相角逐的新AI大戰，正火熱上演！

動作最積極的，就屬AI霸主輝達（NVIDIA）。2026年上半年，輝達在短短三個月內，便宣布砸下超過60億美元，布局光互連與矽光子供應鏈。

獲輝達入股的邁威爾（Marvell），年初投入32.5億美元起跳的金額後，也宣布完成收購Celestial AI，藉此取得關鍵的Photonic Fabric（光子互連架構）技術。

而矽光子新創Ayar Labs，則集結超微（AMD）、輝達、聯發科與世芯等重量級投資人，日前也完成5億美元E輪募資，躋身光芒耀眼的獨角獸。

鏡頭轉回台灣，大廠動態同樣熱鬧滾滾。

除聯發科斥資9000萬美元投資Ayar Labs，提前卡位CPO（共同封裝光學）與光學I/O技術；鴻海也宣布投入10億元，買下新北市土城工業用地，未來將布局光通訊、超精密模具及精密成型等業務，提前為AI資料中心快速成長的光互連需求，預留產能與發展空間。

早在近十年前就開始研發「如何把光精準送進晶片」的台積電，近期也找上擅長玻璃加工、精密光學與透鏡製造的大立光，強強聯手，力拚跨越矽光子晶片量產難度最高的精準對位與良率關卡。

注意到了嗎？這些國內外科技巨頭爭相搶進布局的主角，正是矽光子（Silicon Photonics）。

頻寬、功耗、距離，推升矽光子熱潮

究竟什麼是矽光子？投資熱潮又為何在現階段快速升溫？答案，和AI掀起的狂潮密切相關。

嚴格來說，矽光子是指以矽為材料平台，將調變器、光偵測器、光波導等元件整合至PIC（光子積體電路）中的技術。但在台灣產業界，大家口中的「矽光子」，往往已經泛指整個AI光互連生態系。

事實上，矽光子並非新技術，問世已數十年，真正的商轉轉折出現在2016年。那一年，英特爾推出100G矽光子光收發器，讓技術從實驗室走向商用。

十年來，矽光子大致歷經三個階段：初期以可插拔式光模組為主；2022年底ChatGPT問世，帶動GPU叢集擴張，頻寬、功耗與互連成為新瓶頸，推動光逐步靠近運算晶片；到了2026年，台積電COUPE光引擎平台邁向生產，帶動CPO從研發走向製造，矽光子也迎來量產與供應鏈競賽的新階段。

此時此刻，很可能成為半導體產業正式跨入「光時代」的重要分水類。

從零組件到系統，台灣供應鏈全面集結

這場由AI掀起的光互連革命，影響範圍遠比「矽光子」三個字更廣。

盤點AI光互連生態系，台灣供應鏈，也在其中扮演重要角色。

從最上游的SOI晶圓、磷化銦材料與雷射光源，到PIC、光引擎、光收發模組、光纖元件、CPO，再延伸至先進封裝、精準對位、設備與高速測試，背後串起的是一條橫跨半導體、光通訊與精密機械的完整產業鏈。

過去，台灣靠著晶圓代工、IC設計與封測實力，在AI GPU浪潮中，站穩全球供應鏈核心；如今，隨著AI互連走進光時代，競爭焦點已經從「如何把晶片做得更快」，進一步延伸至「如何讓光進入晶片，讓晶片彼此高速連接」。

逾十家千金股集結，台灣拚量產門票

中山大學光電工程系特聘教授洪勇智觀察，矽光子不是單一技術，而必須串起晶片、封裝、光源與精密光學。台灣若能把既有的半導體製造優勢，進一步整合成完整的AI光互連方案，就有機會從零組件供應者升級為系統級伙伴，帶動半導體產業再次升級，也擴大台灣在全球AI供應鏈的影響力。

詳細內容請見遠見雜誌2026年9月號：台積電、輝達都在搶！矽光子為何成AI新戰場？關鍵技術與台廠一次看

延伸閱讀：

台積電COUPE揭密！聯發科如何搶進矽光子關鍵戰局

矽光子：AI下個戰場！台積電、輝達、聯發科，搶攻「光互連」兆元商機

台灣矽光子卡三關！零件都有卻缺整合者，如何從代工搶下系統主導權

【本文摘自遠見雜誌9月號：決戰光時代

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