【文·李建興】

臺北重返六都第一、屏東四連霸！2026《遠見》運動城市調查發現，城市運動力不只比場館、預算與獎牌，更比誰能把空間轉為參與、把投入轉為成效、把一次賽事轉為長期資產。

一座城市的體能，不只寫在選手衝線的秒數，也寫在居民走出家門的距離。試想，清晨河濱的自行車、放學後開放的校園球場、社區裡陪長者練肌力的教練、夜間仍亮著燈的運動中心，表面上是生活風景，背後卻連著醫療支出、高齡照護、城市交通、社區凝聚、人才培育，甚至觀光與產業。

因此，運動早已不是城市治理的「加分題」，而愈來愈像一道不能缺考的必答題。

臺北三榜全拿，屏東四連霸；連江「小而尖」

世界衛生組織（WHO）指出，全球約31％成年人未達建議身體活動量；若情況沒有改善，估計在2020～2030年間，身體活動不足，將使公共醫療體系付出約3000億美元成本。而WHO身體活動專家Fiona Bull也曾將運動形容為健康、社會與環境的「多贏」：當城市讓步行、騎車與活動變容易，受益的不只是個人腰圍，還包括社區、經濟與地球。

這正是城市競爭力與運動緊緊相依的原因。人才願不願留下，除了工作機會，也在意城市能否提供健康、友善、有活力的生活；企業評估投資環境，不只看土地與交通，也端看城市吸引人才與家庭的生活品質。運動設施是硬體，運動習慣是軟體，兩者合一，才是城市真正的「肌耐力」。也因此，《遠見》才要替22縣市做運動體檢。

2026年，《遠見》運動城市調查進入第四年。榜單目的不是替城市貼上「會運動」或「不會運動」的標籤，而是把分散在預算、場館、全民參與與競技成績中的線索，拼成一張地方運動治理地圖。

新趨勢1〉場館能不能「打開」才重要

事實上，今年榜單亦透露出幾個訊號。首先，運動建設從「有沒有」進入「好不好用」。場館若長期鎖在圍牆裡，不管再漂亮也只是沉睡的肌肉。 高雄市長陳其邁努力建設體育軟硬體，以1811公里自行車道居全台第一，並把運動中心與捷運聯開、社宅、校園結合；前金等場館導入AI防溺、智慧射箭與科技體適能，試圖讓硬體變成服務。

新趨勢2〉預算關鍵是「每一元長出什麼」

第二個訊號，是投入規模雖然重要，但「轉化效率」更值得追問。 臺中體育運動經費總額全台最高，市長盧秀燕以「從生活中找選手、從運動中見城市」概括其路線：一端是國民暨兒童運動中心、國際賽事與運動產業，另一端是六級棒球、足球巡迴與身障運動。

新趨勢3〉大型賽事要算「留下什麼」

第三個訊號，是賽事經濟必須從當日人潮，走向賽後遺產。經濟合作暨發展組織（OECD）主張，評估體育與大型活動，不能只看短期消費，還應檢視就業、社會包容、環境與長期地方發展。

在桃園市長張善政的爭取下，桃園將籌辦2026全民運動會，同步整備43處競賽場地；賽後能否變成市民常用的運動網絡，才是效益的下半場。

製表：劉麗堅

訓練三種轉化率，讓運動城市跑完最後一哩

由歷年成績來看，未來各縣市若要有效發展運動，可從三種轉化率著手。

第一是空間轉化率：不只統計蓋了幾座館，更要追蹤步行可達性、尖離峰使用率、女性、高齡、身障與偏鄉人口的使用差距。第二是預算轉化率：把每一元經費對應到規律運動人口、選手留任、傷害防護、健康改善與場館營運成果。第三是賽事轉化率：大型賽事要設定賽後利用、志工留存、地方採購、碳排、觀光回訪與品牌認知等目標。

詳細內容請見遠見雜誌2026年9月號：2026《遠見》運動城市大調查！訓練三種轉化率，讓城市跑贏最後一哩

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【本文摘自遠見雜誌9月號：決戰光時代】