專訪／擁雞湯大叔、雞湯桑、撈王 阿爾法餐飲如何熬出湯王帝國？

阿爾法餐飲新麻辣燙品牌「賴山嶼」，切入麻辣燙結合熱沙拉吧的單人餐，主打上百種蔬菜品項。阿爾法餐飲集團提供

【文·吳婉瑜】

主打雞白湯拉麵的「雞湯桑」在新加坡傳出捷報，位於新加坡的海外第二間門市於7月8日正式開幕，為台灣餐飲出海再下一城。攤開阿爾法餐飲集團的版圖，從店數逼近二十家的排隊名店「雞湯大叔」、拉麵品牌「雞湯桑」，到中式煲湯火鍋「撈王」，如何憑藉熬湯，在鍋物紅海市場裡建立起亞洲湯王版圖？

位於新加坡東北地鐵線的兀里站旁，2023年才剛開業的大型購物中心The Woodleigh Mall內，來自台灣的阿爾法餐飲集團旗下品牌「雞湯桑」日前正式開業。2017年創立的阿爾法餐飲集團，擁有「雞湯大叔」「雞湯桑」「撈王」「麵屋一燈」等品牌，全台分店數突破40間，2024年營業額2.9億，去年2025年來到7.2億元，成長近1.5倍。阿爾法成立不到十年，2025年即出海，以餐飲品牌的擴張來看，很早就佈局全球定位，現在除了新加坡，馬來西亞也有分店。

「我們的核心戰略，就是立足台灣、放眼全球，把亞洲的『湯文化』佈局到世界各地的餐桌上，」阿爾法餐飲集團市場增長中心首席增長官曾怡華告訴《遠見》。曾怡華笑稱，亞洲的湯很能熬，阿爾法也很能熬，正因為有過去在湯底研發上長年的蹲點與堅持，在集團多品牌並進的藍圖中，去年九月才創立的新品牌「賴山嶼」，至今在短短不到一年內已展店七家，擴張速度居全集團之冠。它瞄準二十至三十坪的精緻空間，切入麻辣燙結合熱沙拉吧的單人用餐市場，平均客單價約三百元，型態類似升級版的自選12 Mini（王品集團旗下平價小火鍋）。

主打「健康+麻辣燙」這條賽道，難道不怕類似火鍋業態被輕易複製？「我們選擇溫潤滋補的『雞白湯』作為基底，這是阿爾法最擅長、最難被複製的護城河，」曾怡華指出，新品牌堅持湯底純熬煮、不添加人工化學劑，並推出免收鍋底費、100公克59元的秤重自選模式，將山菜與野菜打造成超市級規格，提供達一百多種的品項數。

除此之外，新品牌的關鍵策略之一是供應鏈整合。「像是龍鬚菜和特殊野菜，過去其他品牌不可能每天到山上只買一小包，但現在有了這座蔬菜超市，便掌握了龐大的食材採購優勢，」曾怡華指出，整合上游供應鏈的同時，補足了其他品牌食材的豐富度，也透過旗下不同品牌降低耗損。

阿爾法餐飲集團創辦人賴三禹透露，目前阿爾法集團以「雞湯大叔」為營收主力，貢獻超過五成營業額。在海內外市場佈局上，台灣以雞湯大叔與賴山嶼兩大品牌主攻健康鍋物；海外則以雞湯桑拉麵與零售商品先行卡位。隨著全球佈局加速，集團今年營收目標上看 12 億元、總店數衝刺 60 家，並已正式啟動IPO規劃。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：

專訪／擁「雞湯大叔」「雞湯桑」「撈王」，阿爾法餐飲如何熬出湯王帝國？



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【本文摘自遠見雜誌8月號：打造AI新國力】