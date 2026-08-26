新北大巨蛋發展解析》到北車僅需35分！房價會漲？

【文·林仕祥】

繼台北、台中後，台灣又有一顆新蛋的建設計畫拍板定案，新北市預計在樹林區打造一座可容納5萬人的大巨蛋，市府更強調這顆新蛋，可形塑新北第四都心，原因何在？潛在商機產值、對房市影響？會讓當地人富起來嗎？

新北市長侯友宜去年接受《遠見》專訪時即表示，運動經濟範疇很廣，參照日本東京的經驗，以北台灣將近千萬的人口規模，就至少值得擁有兩座巨蛋。他也指出，巨蛋坐落的基地，必須滿足土地夠大、交通便利等條件，結合捷運、公路等完善運輸系統，確保大型活動散場時的人潮能安全、快速疏散，而新北市位於北台灣的中間，加上這些年來他持續建設軌道路網，使新北市成為北部第二顆巨蛋坐落的最佳城市。

此次新北大巨蛋的選址競爭激烈，潛在基地共有6處（樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、樹林機五周邊、板樹體育館、淡海二期），最終由樹林機五勝出，預計五年內完成前置作業，並於2032年開始興建。侯友宜拍板時強調，未來將與新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心並列，成為引領新北市邁向下一階段的「第四都心」。

腹地廣大、交通便利，10年生活圈人數將逾260萬人

根據新北市釋出的資料，包括巨蛋本身與週邊在內的新北大巨蛋樹林基地，整體規劃面積逾100公頃，更緊鄰捷運土城樹林線LG18站（萬大線第二期），該站量能高達每小時2.8萬人，且鄰近台65線、國道3號等快速公路，前往板橋車站僅需20分鐘、台北車站35分鐘，四通八達的聯外路網也奠定了散場疏散的硬實力，確保大型賽事與展演活動的安全與順暢。

此外，樹林基地交通30分鐘時間範圍內，市府推估未來10年生活圈人口數將超過260萬人，家戶可支配所得中位數達108萬以上，具備強大的消費量能與潛在租金收益，可支持非賽事期間的持續性日常商業模式。

根據新北市的規劃，這座大巨蛋將跳脫傳統單一體育館思維，而是定位為「城市中心型的複合生活節點」，採主場館與周邊商業區的雙核心布局。園區除配置5萬人的大跨距「多功能主場館」外，更將導入「會展中心」支援大型賽事後勤、「商辦大樓」引進運動科技與新創產業、「星級品牌飯店」消化跨區住宿需求，並建構包含沿街型商店與室內商場的「複合商業空間」。各項設施將透過立體景觀平台無縫串連，成為市民日常休閒的核心場域。

且為確保財務可行性並擴大地方經濟效益，新北市將全面落實「提早到、留下來、晚點走」的遊客經濟學策略。藉由商業行銷與交通接駁誘因吸引民眾提早抵達以分散瞬間人流；利用深夜商業設施與優質住宿延長觀眾停留時間；最終串連周邊豐富的歷史古蹟與生態遊憩資源，將單日活動人潮轉化為多日文化觀光的客群，徹底將巨蛋的龐大集客力，轉化為帶動大樹林地區與新北整體的觀光商業活水。

房仲業者看好新北大巨蛋周邊發展

在市府全力做多下，房仲業者也看好新北大巨蛋的周邊發展。台灣房屋根據實價登錄及人口資料統計，分析指出三座主要大巨蛋周圍皆擁有龐大消費腹地，其中新北大巨蛋周邊行政區人口合計突破百萬人居冠，台北大巨蛋及台中超巨蛋周遭也各有逾50萬人口支撐，可望持續吸引人流、商機及投資。房價部分，近一年以台北大巨蛋周邊平均單價約每坪102.3萬元最高，接著依次是新北大巨蛋約38.9萬、台中超巨蛋約33.4萬元，反映大型公共建設帶動區域發展。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中評價表示，大巨蛋單場活動可容納數萬人，選址除土地規模外，更重視交通條件與人口腹地，三座大巨蛋皆位於交通節點及行政區交界，方便各地民眾往返，也有利擴大商圈輻射範圍。其中新北大巨蛋規劃座位數及園區規模均為全台最大，周邊具備台鐵樹林站、捷運萬大線二期及台65線快速道路等交通優勢，加上百萬人口消費市場支撐，預期隨大巨蛋建設啟動，當地原本以工業使用為主的區域，可望逐步轉型為商業與生活機能核心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也認為，大巨蛋帶動的效果不僅止於住宅，更直接受惠的是店面、商辦及周遭商圈。以台北大巨蛋為例，啟用後搭配地下商場開幕，成功帶動東區商圈復甦，餐飲、零售品牌陸續進駐。

近一年以台北大巨蛋周邊平均單價約每坪102.3萬元最高。張智傑攝

藍綠候選人均支持，各擬政策做多

這項建設，更獲得藍綠有志逐鹿新北市長寶座候選人的認同。國民黨新北市長候選人李四川今（27）日指出，將推動包括有淡北快線在內的三項重大交通建設，打造「南有巨蛋城、北有科學城」願景。其中關於巨蛋的部分，包括分階段推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，同時打造樹林車站立體化成為巨蛋城新門戶，建構地下商業街與地下連通空間，串聯台鐵、捷運土城樹林線、新北巨蛋城與周邊都市更新，重新縫合城市。

另外，也要延伸民生汐止線，推動大漢溪捷運縱貫線，讓新北巨蛋城帶來的不只是演唱會及觀賽人潮，並將帶動塭仔圳、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌，以及麥仔園、大柑園所形成的新北AI產業園區等重大建設全面發展。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧也稱，新北市府將巨蛋位置選擇在她的選區樹林，讓她與樹林鄉親同歡同喜。她說，巨蛋可以帶動很多周邊產業，自己除了是最熟悉樹林的立委外，也是熱愛棒球、演唱會的人，「未來我會帶著會做事的團隊，把這個重大建設做好」，使其成為樹林甚至是新北市的新地標，帶動樹林、鶯歌、三峽、土城、新莊、板橋，整個溪南地區的發展，迎接新北的新時代。

新蛋孵育，未來新北市有望四心並重發展，讓人對城市的發展願景有了更多想像。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：新北大巨蛋發展解析》到北車僅需35分！房價會漲？



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【本文摘自遠見雜誌8月號：打造AI新國力】