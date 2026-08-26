【文·賴昀】

去年至今，全球記憶體缺貨潮，除了讓台灣多間記憶體廠商翻身，也帶來缺才新危機。台灣的記憶體大廠南亞科，最近宣布與長庚大學攜手記憶體龍頭打造亞洲唯一記憶體碩士專班，近期更以「類公費」制度擴大給與學生的獎學金與實習津貼。不過，如今的記憶體熱潮是否只是暫時的景氣循環？長庚大學如何培養未來的記憶體產業人才？開放給哪些科系的人來唸？專班上什麼課？獎學金細節資訊？《遠見》一次看。

長庚大學除了醫學院著稱之外，更與母集團：台塑集團旗下其他企業建立密切的聯繫與產學合作。而在記憶體盛世受到廣泛關注的南亞科，也同屬台塑集團旗下企業，雙方強強聯手打造出「亞洲唯一」記憶體專業碩士班，成為在理工學生紛紛湧入晶片設計和高階製程之際，搶占一流半導體人才的關鍵布局。

別人瞄準護國神山，長庚大學聰明找出「差異化」市場

回顧2022年底AI熱潮隨ChatGPT的公開發布而掀開序幕，許多大學紛紛投入開設相關課程、系所、學程或專班，而長庚大學則在同一年，就在碩士班階段推出記憶體專業學程，攜手了南亞科、晶豪科、旺宏、意騰及鈺創等記憶體五大指標性企業，提供具備電機、機械等理工背景的學生，於碩士班接受記憶體IC設計、製程及AI領域專業訓練。

長庚大學工學院院長郭斯彥指出，在四年前的2022年，全台半導體學院與頂尖大學大多盲目擠向邏輯晶片與先進製程，而長庚校長、管理學大師湯明哲卻運用商業策略中的「差異化」思維，敏銳地察覺到記憶體將是AI時代最不可或缺卻被忽視的戰略物資。

因此，長庚選擇不與國立頂大在邏輯晶片戰場硬碰硬，而是精準鎖定記憶體缺口，在2022年便以產學共創的方式，推出「類公費」模式，提供每年50名碩士生專屬名額，加上每人75萬台幣以上的津貼及實習就業補助獎學金，期望在高教版圖中突圍，成功提早布局如今的記憶體黃金期。

長庚大學除了醫學院著稱之外，更與母集團：台塑集團旗下其他企業建立密切的聯繫與產學合作。長庚大學提供

長庚大學記憶體碩士班學什麼？哪些科系可申請？

到了2026年，長庚大學擴大人才規模，將招生名額提高至65名，每位學生在兩年就讀期間的獎學金與實習津貼等財務支持也提高到80萬元。

針對長庚大學給出的財務誘因，湯明哲如此解釋，「高科技產業深知，要從國立頂尖大學手中搶走最優秀的理工學子，必須拿出最具實質市場誘因的牛肉。」

根據課程安排，記憶體碩士專班的學生，在學第一年將在校修讀專業核心課程，專業領域涵蓋了「記憶體晶片設計」與「記憶體晶片製程」雙核心。碩一至少需修習完成至少24學分，包含工院各系所至少6學分及記憶體專業學程課程18學分。

只要完成修業規定，最高可領取30萬元獎學金。這筆錢不僅解決經濟負擔，更重要的是讓學生不用為了打工分心，專心成為高階研發人才。

第二年則直接進入南亞科等企業實習，時數至少1024小時，每月穩定領取4萬元以上實習津貼。這確保學生在進入職場前，已具備處理第一線工程規格與跨部門協作的能力。

半導體產業對人才的需求龐大，需要的能力也不局限於電機領域，因此長庚的記憶體碩士專班的招生對象為具備理工基礎的學生，除了具電機背景者以外，也歡迎電子、資訊、機械、化材、人工智慧相關領域的學子報名。

長庚校長、管理學大師湯明哲。長庚大學提供

全球記憶體缺貨潮，萬一結束怎麼辦？南亞科非短期布局

不過，記憶體熱潮也被質疑是景氣循環，熱潮若結束，專班該何去何從？

長庚的記憶體學程早在記憶體大缺貨之前數年就已經推出，並非只是針對去年開始的缺貨潮，因研發人才本就須長期養成，而難以在產業爆發需求時快速填補；對產學合作的企業來說，也已在景氣的不同階段持續投入資源，例如南亞科在2024年，即便當時面臨景氣變動，仍實際投入數百萬元獎助學金，顯示企業是將此計畫視為長期戰略布局，而非隨景氣熱潮隨時中斷的短期行為。

湯明哲也說，該學程在課程設計上徹底擺脫了傳統學術界純理論的刻板架構，以高科技產業第一線的真實核心需求為主，學術與實務並重，並透過涵蓋雙核心的專業領域，確保每位從該學程畢業的碩士生，都能拿起工具立刻上場解決問題。而這種解決問題的能力，在整個半導體產業界也仍具備高度競爭力與應用價值。

至於該專班最能吸引理工學子的，莫過於「畢業即就業」的生涯保障。凡順利修完學分與實習的學生，畢業後可優先進入南亞科等科技大廠任職，無疑是學生的一道就業安全網。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：長庚大學聯手南亞科，打造記憶體碩士專班！誰能申請與課程內容？



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【本文摘自遠見雜誌8月號：打造AI新國力】