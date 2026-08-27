【文·吳婉瑜】

重電大廠華城電機跨足零售百貨業！斥資超過5億元打造號稱全台首家 AI 智慧百貨「華城匯」，預計於 2027 年第二季正式亮相。華城為何跨界經營百貨？經營百貨有哪些優勢？背後又看準哪些商機？

重電大廠華城電機（1519）租下原「ATT 4 Recharge大直店」大樓，斥資超過5億打造打造全台首家AI智慧百貨「華城匯百貨」，預計於2027年第二季正式開幕。商場總基地樓地板面積達1萬3000 坪，1至6樓為百貨營業樓層，總面積約7900 坪，停車場可容納495 個汽車車位以及506 個機車車位，此外也規劃776坪戶外綠地廣場。

華城為何從電機跨足百貨業？經營AI百貨的優勢為何？華城匯百貨副總經理王朝文表示，華城電機集團長期投入能源基礎建設及智慧電力系統，近年更積極布局新能源及電動車充電服務，由旗下華城電能推動充電基礎設施建置。

然而，集團於市場發展過程中觀察到，新能源產業的推廣不僅仰賴基礎建設，更需要一處能夠讓民眾親身接觸、體驗及理解移動能源價值的生活場域，以提升市場接受度及促進產業發展。基於此發展趨勢，華城電機集團執行長許逸晟決定跨足智慧商業領域，成立華城匯百貨股份有限公司，打造結合科技、能源、生活與永續理念的新型態商場。作為全台最大的電動車充電站營運商，華城電機目前擁有超過10萬名活躍充電會員，這群具高黏著度與科技接受度的用戶，有望成為「華城匯」首波導流的客群。

華城斥資5億打造原「ATT 4 Recharge大直店」大樓，看到哪些商機和發展潛力？業者指出，首先華城匯所處的大直區域周邊發展迅速，鄰近大型商辦大樓與高級住宅新建案相繼落成，即將成為集住宅、辦公、購物為一體的完整生活圈。而隨著捷運東環線即將動工，未來從士林、松山至大直將從原本35分鐘縮短為不到10 分鐘車程，具交通優勢。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：萬坪新商場落腳大直！號稱全台首座「AI百貨」，華城電機跨足百貨盤算？



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【本文摘自遠見雜誌8月號：打造AI新國力】