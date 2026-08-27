從邀請美國前副總統高爾來台的一場約定開始，國泰金控用十年時間，將永續金融論壇打造為台灣最具影響力的平台。如今邁入第十屆，不僅回顧永續成果，更持續引領企業邁向淨零轉型。

7月1日一大早，才剛過8點，外頭早已火傘高張。台北寒舍艾美酒店會場座無虛席，企業代表與決策者齊聚於此，準備參與全台含金量最高的永續論壇──「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」。

窗外是逼人的極端高溫，室內是對抗全球氣候危機的思惟激盪。這場指標性論壇今年邁入第十屆，來自各國的專家、學者、企業領袖聚首，不僅要回顧十年來的永續堅持，更要在勢不可擋的淨零風潮中，翻開亞洲產業與金融轉型的下一個篇章。

這份長達十年的堅持，也得到國際永續巨擘的跨海支持。曾親臨2017年首屆論壇的美國前副總統高爾（Al Gore）在十週年之際，也錄製影片致意。

他感性表示，很高興見證這場盛會成為台灣永續金融的指標。全球能源轉型勢不可擋，風能與太陽能已成為全球成本最低的能源之一，其中太陽能更是人類歷史上成本最低的能源形式。即便全球面臨地緣政治挑戰，私部門仍持續扮演能源轉型的重要推手；在中國以外地區，全球再生能源投資約83％來自私部門資金。

從一場約定開始！點燃台灣產業界綠色漣漪

高爾口中金融業的關鍵力量，國泰金控早在十年前就與他一同播下種子。如今凝聚台股八成市值企業代表的盛大場面，起點其實是與高爾的約定。

2016年，國泰金控加入亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）後不久，即與高爾結緣。隔年，高爾因投資案訪台，欲拜會國泰金控董事長蔡宏圖。公司覺得這麼好的機會應該跟更多人分享，由時任國泰金控投資長、現任資深顧問程淑芬詢問高爾：「你可以陪我們一起來影響台灣的企業嗎？」

高爾爽快答應，親身參與第一屆「台灣氣候變遷圓桌論壇 」，當年國內三大電信、高碳排傳產、半導體龍頭高層，均現身力挺。

為擴大影響力，國泰金控邀請證交所合辦，目標鎖定議合上市櫃主管及董事，也建立產官學討論行動方案的平台。「我們自我期許，這一定要是台灣『含金量』最高的論壇才行。」程淑芬強調，論壇議程能帶進國際趨勢、真正解決企業的痛點。

十年來，國泰金控在議程上緊扣永續脈動，從早期探討氣候行動、淨零、能源轉型，近年把觸角延伸到企業議合、責任投資、轉型金融，再到自然正向、24∕7全時無碳電力（CFE）、影響力金融；參與人數一屆比一屆多，到今年第十屆，實體與線上報名人數再創新高，近6000人，參與機構家數超過2000家。

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇舉辦十年來，見證台灣企業從認識風險走向資本配置，再到如今國泰金控各子公司透過本業挹注永續能量，甚至能跨世代長線陪跑新創。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：一場與高爾的約定，催生國泰永續論壇十年影響力



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【本文摘自遠見雜誌8月號：打造AI新國力】