打造AI新國力！台灣關鍵五力揭密 如何讓矽島蛻變為智島？

【文·邱莉燕】

全球AI的每一次算力躍進，背後幾乎都有台灣的身影。「矽島」憑藉半導體優勢，握有全球AI競賽最珍貴的入場券；但若要蛻變為「智島」，不能只靠晶片與AI伺服器，更需要國家戰略、基礎建設、產業升級、人才培育同步到位。《遠見》全面盤點台灣AI競爭力，並首度提出「AI五力」架構，從投資力、人才力、基磐力、產業力到應用力五大面向，重新丈量台灣的優勢與缺口，讓矽島」有機會蛻變為引領世界的「智島」。

如果穿越到2036年，台灣真的成為AI大國，2026年的現在，哪些決定會是關鍵轉折？

宜蘭頭城的老宅金魚厝邊，應該到了2036年依舊完好，一群師生在古厝裡劇透了未來AI社會很難得的草根精神。

淡大管科所碩一的陳芷華和陳佳妤蹲在金魚厝邊地上，一顆一顆鎖著螺絲，把一台AI電腦組裝起來。帶她們的業師、台灣野村總研副總經理陳志仁站在邊沒幫忙，希望學生「必須懂所有的事情」。

資工博士陳志仁正職繁忙，仍固定在每週六夜裡，陪這群文組生開發AI應用到學校教室關門。他們想替金魚厝邊吸引人流，打造頭城老街的AI旅遊推薦系統。

陳志仁專程去日本扛回一台平價立式螢幕，加上淡大管科系教授陳水蓮拿到校方AI PC決策研究中心一點經費，勉強做出「AI導遊」的身體。女大學生犧牲一整個暑假，頂著豔陽做田野調查，程式小白苦學python。東拼西湊做出的「AI導遊」很新奇，只要攝影機拍下遊客腳上的鞋，地端的開源模型就生成一份專屬的一日遊建議。

4萬多元，這群人示範了AI助力地方創生的門檻，其實可以有多低。後來報名參加創新競賽InnoServe Awards，陳志仁開著貨車把學生和設備載進台大體育館地下室，看著她們背對著把機器推進賽場，突然有一種「像父母的感覺」湧上心頭。

丈量台灣AI五力，揭開邁向智島關鍵路徑

這個故事要說的是，2036年一個AI大國需要的，除了算力高塔、頂尖研發人才和高瞻遠矚的政策，還有普通人也有機會上場、願意一步一腳印把事情做好的堅持。

想成為AI大國，得先知道台灣如今的起點。根據英國《觀察家報》2026年4月發布的全球AI指數（下稱GAII），台灣的AI總體實力在93國中排名第16名，比前一年進步五名。

但同在亞洲的新加坡是第三名，南韓第五名，日本第11名，台灣還有一大段路要追。

多個國家已發布國家級AI戰略，美國「AI行動計畫」聚焦在重塑產業鏈領導地位，歐盟亦期透過AI大陸行動計畫、Invest AI計畫，躍為「值得信賴且以人為本」的全球領導者。韓國則以「國家AI能力強化方案」持續擴大算力，高喊躋身世界三大AI強國之列。

整理：邱莉燕

台灣呢？恐怕在覺醒中。

GAII國際評比揭露了台灣AI實力的「長相」，毫無疑問一個絕對的AI硬體強國，製造AI晶片、AI伺服器擁有絕對優勢，但在人才、商業生態系等軟實力上，卻是完全跟不上硬體的腳步。

40年前《遠見雜誌》創刊時，台灣那一代人把握住半導體的機遇打造出矽島，把「台灣製造」烙印在全球高科技的多個關鍵環節。40年後的今天，台灣知道自己站在世界AI供應鏈的核心，卻像是坐在金礦上的乞丐，遙望「智島」。

長期追蹤台灣產業脈動，《遠見》特此提出「台灣AI五力」框架，遞上一把尺，以「AI投資力」丈量投資AI的錢從哪裡來，以「AI人才力」勘測人才怎麼培養、以「AI基磐力」比對AI基礎建設有無裂縫，以「AI產業力」探尋台灣AI產業走不走得通，再以「AI應用力」推算眼下與AI應用大國的距離。

如此丈量好了，認清差距，揚長補短，才是翻身的開始。

AI新國力不只算力，人心、民智更是底氣

身為硬體冠軍的台灣，如何能順勢變成AI冠軍？鏡頭不妨轉向台中大里，來看一家隱形冠軍工廠如何在AI五力上「蹲馬步」，或能以小見大，弄清楚一個AI冠軍要做的事。

成立37年的盈錫精密，是世界前三大精密螺帽廠，客戶遍布40國。展示間裡，一排金屬物件沉靜躺著，盈錫精密執行副總經理巫有捷捧起一顆大螺帽，笑道另外還有一顆四萬元高單價的產品。

視角若再推近至生產線，懸掛於工作站正上方的視覺AI，正指引機器手臂精準抓放。倉庫AI，讓倉儲人員能在1500箱、上萬個零件中馬上找到需要的那一個。盈錫的AI，還進化到能在數秒內比對上萬種排程組合，算出從投料到出貨，最省時省料低碳的生產路徑。

堪稱完美的AI化工廠，盈錫怎麼做到？巫有捷先是粗算在AI上的投資，人力方面超過3000萬元，加上系統和設備至少6000萬元。系統買回來就開始折舊，但把一半以上的錢押在人身上，人才一旦養成，就會產生「複利」。

說到底，AI轉型最難搬動的，其實是人，敢不敢改？願意學嗎？肯不肯扛？這道理放大到一個國家同樣成立。

還記得金魚厝邊的故事嗎？打造AI新國力，算力建設、千億政策、產業升級都很重要，但別忘了那群師生想用AI解決社會痼疾的初心，新國力真正的底氣，是人心和民智。即便穿越到2036年，也一樣。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：打造AI新國力！台灣關鍵五力揭密，如何讓矽島蛻變為智島？



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【本文摘自遠見雜誌8月號：打造AI新國力】