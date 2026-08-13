「不老台灣」健康新國力！救生育、顧身心、強照護，打造三道韌性防線

【文·周彥妤】

20％、近八年、逾200萬人……，這三組關鍵數字，赤裸裸地揭示台灣在步入超高齡社會時，逼近眼前的照顧壓力。

2025年底，全台65歲以上人口占比正式跨越20％；但老得快，生得更少，台灣新生兒數正面臨每年十萬大關的保衛戰，現在連毛小孩的數量，都已是新生兒的兩倍以上，未來差距恐更拉大。

迎接超高齡挑戰，打造健康永續台灣

當被照顧的長者增加，未來照顧者卻持續減少，更頭痛的是，代表失能與需要他人照料時間的「不健康餘命」持續攀高，最新數字已來到近八年，等於占國人平均餘命的一成！

如此照顧壓力，也外溢到職場。據統計，全台約有逾200萬勞動人口受衝擊，一個又一個「照護離職」的真實故事，同樣正在職場血淋淋上演。

當照顧需求來臨，等著你我的，究竟是蠟燭兩頭燒的掙扎、照護悲歌，還是能從容應對的支持系統？從個人、企業到政府是否準備好各自的健康競爭力，是重中之重的關鍵。

老與不老往往一體兩面，面對「老」的威脅，政府、企業與個人，如何打造「不老台灣」，厚植健康新國力？

在中央政府層次，「健康台灣」被定位為國家級戰略。2024年，總統賴清德上任後宣布成立「健康台灣推動委員會」，並親自擔任召集人，把國家健康政策的焦點，從單純延長壽命，推向延長健康年數。

按照「健康台灣」的願景，以未來八年為目標，要把國人平均餘命從79歲提升到82歲，並將不健康餘命占平均餘命的比率，從10％降至8％。

衛福部長石崇良強調，這項政策要回應的是台灣面臨的結構性健康挑戰，尤其快速邁入超高齡社會後，慢性病、失能風險，以及醫療與長照負擔都將增加。因此，比起單純延長壽命，政策更看重健康餘命的延長與不健康年數的下降。

石崇良把健康台灣的政策邏輯，概括為「把健康往前做」。在高齡化、癌症與慢性病交織等挑戰下，要從生活型態預防疾病、強化健康促進，把防線拉到疾病發生之前；如成人預防保健年齡下修至30歲，並透過「三高防治888」管理三高民眾，目標鎖定在「少生病、晚生病、健康更久」。

從出生到老後，重寫台灣幸福曲線

不只政府持續打造「不老台灣」，企業也正積極回應少子化與高齡化的挑戰。當高齡化不只影響醫療與長照，也影響勞動力、員工健康與家庭照顧責任，企業端的角色，不只是提供福利，而是如何在工作場域中支撐健康與照顧。

除了不少企業開始意識並重視銀髮族員工，也有愈來愈多公司把對員工的照顧延伸到家庭，推動優於法規標準的休假與育兒等福利制度，營造親職友善的職場環境，讓員工盡可能平衡家庭與事業。

「健康餘命，不是老後才開始經營！」高齡醫學權威、台北市立關渡醫院院長陳亮恭說得直接，若要減少重大疾病、失能與失智對生活的影響，最慢不應晚過中年期，就要開始修正生活型態。

「健康不能只靠醫療！」中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海強調，醫師能治療疾病，但延長健康壽命，仍需要個人與醫學專家共同管理。

「不老台灣」要延後的，是老化太早滑向失能、孤立與照顧崩裂的那一步。

政府要把服務往前接、往社區放，企業要面對員工健康與照顧責任，個人也得更早照顧身體、經營生活與人際網絡。

說到底，「不老」並非個人關起門來的養生功課，更像一項社會設計工程：把出生、健康到老後的支持，從斷裂的片段重組成一套支撐系統。

當支撐系統逐步成形，高齡化不再只是壓在台灣身上的重量，也可能成為重新設計社會的起點。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：



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