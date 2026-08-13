【文·萬年生】

今年是《遠見雜誌》40週年，繼關心少子化、超高齡化社會等銀閃閃的威脅下，該如何化威脅為機會，打造健康新國力的「不老台灣」專題後，週年慶專題二部曲，我們選定的封面故事主題，正是AI。

外界都熟知，生成式AI大爆發，掀起全球新一輪的巨變與新戰國時代。不論持樂觀、焦慮甚至恐懼，或又愛又恨等觀點，從個人、企業到國家，現在都必須正面迎向它，無法丟給未來。

先從國家層次的宏觀角度看，台灣最新的AI整體實力，在全球排名究竟如何？《遠見》資深副總編輯邱莉燕，除爬梳國際報告，並採訪多位產官學專家，以AI投資力、人才力、基磐力、產業力與應用力在內的「台灣AI五力」架構，搭配數字與故事，活靈活現寫出台灣AI競爭力現況。

在篇幅達50頁的〈打造AI新國力〉大專題中，也從AI大老黃仁勳所描述的「AI五層蛋糕論」切入，完整揭露台灣AI供應鏈詳實的新舊企業面孔。

「放鷹」（無人機）、「遛狗」（機器狗）、3.2萬名業務員和AI智能對練、AI協助預判餐點、訂貨、營運體檢……，舉凡中鋼、南山人壽、麥味登等各行各業AI實際落地，產生成效的企業實戰故事，自然也是此專題的重頭戲。

再從微觀的個人層次看，身處AI時代，人們怎麼運用AI、自評的AI焦慮又是高或低？為此，《遠見》更橫跨兩岸、新加坡、馬來西亞，首度發起四地的「AI使用與認知」大調查。

或許誰都沒想到，加總學習、依賴、取代、辨別與信任等五大面向的AI焦慮後，AI晶片、伺服器都可說居全球之冠的台灣，受訪民眾的AI焦慮總分竟然最高！一個台灣，兩個世界的矛盾，值得探究。

打造稀缺能力，找回人的價值

人們對AI的焦慮，或許其來有自。該如何跟這條AI「大野狼」共處，找回個人價值？推薦本期雜誌中，跨國AI公司愛卡拉（iKala）共同創辦人暨執行長程世嘉的專訪文章。

「透過AI，所有的人都能做到80分，這時候，成果就不會有太大差別。」程世嘉直言，AI讓「智慧通膨」，此時必須既具備跨領域的通識基礎，以及能安身立命的專業職能，甚至試著建立第二項具備深度的專業能力，成為「π型人才」，「專業職能扎得夠強、夠深，就不太有被淘汰的風險。」

有興趣的讀者朋友，歡迎深入閱讀他的新書《智慧通膨下的新商機：AI時代的稀缺能力與新護城河》（天下文化出版）。

還想提的是，前陣子，集團的領導影響力學院，邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽擔任講師，我也去現場聆聽。他個人的奮鬥故事與公益使命，容我就不贅述，但他特別提到，AI時代，更要：「做人能做的事！」

看在嚴長壽眼中，所謂「人能做的事」，是指透過不斷學習，有了思想與方法，逐漸養成看見未來的能力，同時做好識己、識人與用人。

有了這些能力，誰怕AI大野狼。

詳細內容請見遠見雜誌2026年8月號：



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