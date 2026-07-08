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興櫃AI小金雞台智雲轉虧為盈 靠的是幫企業管算力帳單

聯合新聞網／ 遠見
台智雲總經理吳漢章看好一站式服務將崛起。吳季柔攝
台智雲總經理吳漢章看好一站式服務將崛起。吳季柔攝

【文／吳季柔】

臉書母公司Meta本週傳出考慮出租算力引發市場震撼，連矽谷大廠都受不了算力燒錢速度！Meta的出租算力計畫，反映的正是整個AI產業共同的算力成本壓力——這股壓力現在也正在企業端發酵。隨著AI算力支出成為企業投資難題，5月底興櫃的台智雲（7735）也積極卡位企業級AI Agent賽道，整合算力、平台、應用到AI Agent，主打一站式AI代工服務。台智雲於2025年轉虧為盈，EPS從前一年的-3.94元，翻正到4.14元。展望2026年，台智雲看好營收年增達雙位數百分比，也看好企業主權AI商機可在1～2年內營收比例可達三成。

隨著Agent自動化燒Token（詞元）的速度遠比人工使用快上許多，企業客戶的AI費用也隨之暴增。成本控管與資安控管，成為企業導入AI的兩大考驗，也是主權AI的核心訴求。

華碩旗下、主打「輕資產」的算力服務商台智雲（7735），已在今年5月底順利完成興櫃，有意從國家級主權AI，擴展至企業主權AI。

所謂輕資產，意味著台智雲手上並未握有大量晶片，而是協助政府、企業建置與維運算力，或是與新雲服務商（neoclouds）合作，一方面協助neoclouds對接客戶、調用算力，另一方面也協助AI應用的企業找到合適的算力資源。

OpenClaw帶動的「龍蝦之亂」，除了推動AI應用發展，也讓企業更加重視對於算力的成本管理。

高盛研究部負責美國半導體和IT服務的資深股票分析師施耐德（Jim Schneider）表示，隨著消費者和企業採用AI Agent，到了2030年，四年之內，Token（詞元）消費量將成長24倍，全球每月將消耗120千兆詞元。

Gartner也預測，隨著詞元消耗量持續攀升，若以工程師全球平均薪資約2000美元估算，2028年企業AI程式開發的整體成本恐將超越工程師薪資均值。

搶推企業級「龍蝦」！累積數十潛在客戶

有鑑於此，從算力服務出發，台智雲也切入當前受到關注的企業級AI Agent賽道，推出AFS Suite，整合算力層、資料信任層、管理層與應用層，提供全棧（Full-Stack）式管理。

台智雲總經理吳漢章以「AI Foundry」（一站式AI代工服務）來形容這套商業模式，將算力、平台、模型、AI Agent整合為解決方案。具體來說，AFS Suite設有整合平台，根據不同專案、不同層級，設定Token數限制與權限，可以讓企業主對於算力消耗一目瞭然。

AFS Suite提供多種模型，針對開源模型潛在的資安風險，也與輝達主打資安的NeMoClaw合作，補上安全防護層；至於台智雲自研的MyAgent，則走更高可控性與客製化路線，兩者並行讓客戶依需求選擇。

這項企業級Agent的業務上線短短一個多月，台智雲手上已累積十多個潛在客戶（Pipeline），涵蓋公務、金融、科技製造業等不同領域。

吳漢章透露，行政院推動國家AI戰略特別委員會，鎖定醫療、金融、司法、教育四大先行產業，台智雲已在其中拿下一件指標性標案，內容是「Agent加模型加算力」的完整導入，從協助客戶選模型、Fine-tune到落地一次到位。

台智雲從國家主權AI，擴至往企業主權AI市場邁進。吳季柔攝
台智雲從國家主權AI，擴至往企業主權AI市場邁進。吳季柔攝

對標Palantir！提供一站式AI代工服務

面對同業與三大雲也開始搶進企業AI Agent市場，吳漢章強調，台智雲的差異化在於「第一線服務」。「對企業或政府主權AI這種客戶，他們需要有一個伙伴，把這麼多東西都整合完給他，而且要願意直接服務他。」

「我們有一個偉大的Benchmark（標竿）的公司就是Palantir。」他向《遠見》採訪指出。台灣大部分科技業者過去以賣硬體為主，頂多加上建置服務，但台智雲選擇直接站上第一線，因此能更快掌握客戶步調，「Palantir就是第一線幫政府做Mission critical（做關鍵任務）。」

這樣的定位，也讓台智雲較不擔心三大公有雲業者跨入企業Agent市場的威脅。「在AI Foundry服務模式下，三大公有雲甚至可能是台智雲的合作伙伴，」吳漢章強調，因為亞洲多數企業主權AI仍需要落地服務能力，這正是大型公有雲業者相對薄弱之處。

台智雲觀察，企業對AI的採購邏輯正在轉變。過去企業研發投資難以估算投資報酬率，但推論需求的ROI相對清楚：目前雲端Token報價已來到每百萬個6到12美元，且持續上漲。

吳漢章指出，不少企業兩三個月就燒完全年AI預算，甚至有上市櫃公司評估明年整體研發費用（含人力）將有三分之一投注在AI，這也凸顯當雲端算力消耗開銷飆升，企業更有意願考慮自建、代管算力設備。

為了消化快速增加的交付需求，台智雲團隊規模也同步擴張，目前約120人，較去年成長約三成。吳漢章不諱言，交付端需要投入大量人力才能取信客戶，「我們去年大概就知道今年生意會是什麼樣子，要先準備」。

另一方面，隨著算力市場逐漸從訓練轉往推論，吳漢章也指出，台智雲去年下半年起將在NVIDIA之外，加碼與AMD、Qualcomm合作開發推論方案，最快本月就會推出AMD、Qualcomm相關的落地方案。

台智雲看好企業級AI Agent平台預計能在1～2年內貢獻三成營收，期待成為下一個穩定的成長引擎。2025年營收25.83億元，今年前五個月累計營收3.75億。展望2026年，台智雲預期營收將繼續正成長，有機會年增達雙位數百分比。

從國家級主權AI起家，如今加碼押注企業市場。隨著台智雲完成興櫃，也將面臨更多資本市場的檢驗，能否如期在明年底前將企業主權AI營收占比推升到三成，將是觀察這家「輕資產」算力服務商能否延續高速成長的下一個關鍵指標。

延伸閱讀：

輝達、鴻海聯手！大腸鏡AI Agent如何幫醫生「看清楚」？

生成式AI年會／「滿腦子AI狂熱的老闆最惹厭」，竟是導入失敗原因？

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【本文摘自遠見雜誌7月號：台灣財富新賽局

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