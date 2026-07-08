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寶可夢30週年活動席捲台灣！全球最強IP煉金術 皮卡丘為何愈老愈值錢？

聯合新聞網／ 遠見
寶可夢公司7月1日舉辦30週年活動發表會。蘇義傑攝
寶可夢公司7月1日舉辦30週年活動發表會。蘇義傑攝

【文／郭逸】

寶可夢30歲了！除了陪伴數個世代成長，更累積創造約1470億美元的商業收入，成為全球最強IP之一；今年，寶可夢公司規劃亞洲巡迴慶典，也將登陸台灣。1日，寶可夢公司公布專屬台灣的皮卡丘代表色是「粉紅色」，象徵台灣觀眾與玩家的熱情與活力。這個超級IP，如何持續把人氣轉化為龐大商機？

電商造節退燒，618不再只拚低價

「皮卡丘，就決定是你了！」30年前，這句台詞開啟無數人的童年；30年後，皮卡丘這隻黃色電氣鼠沒有隨著世代更迭而退場，還成為全球最會賺錢的IP之一。

1996年起，寶可夢（過去曾命名為口袋怪獸、神奇寶貝）在Game Boy遊戲《寶可夢 紅／綠》誕生，從掌上遊戲機裡的角色，現在進化成橫跨遊戲、動畫、電影、集換式卡牌、授權商品、主題商店、實體活動與城市觀光的全球娛樂帝國。

《Guinness World Records》（金氏世界紀錄）官方發布的專文指出，截至2024年4月，寶可夢累積約1470億美元（約新台幣4.3兆元）的商業收入，甚至超越《星際大戰》、《哈利波特》等知名IP。其中，高達近七成收入來自商品授權與周邊零售，意味著寶可夢除了賣內容，更是跨越產業與生活場景的「消費體驗」。

這股商業動能至今還在擴張。《License Global》2025年全球授權品牌排行，「The Pokémon Company International」（寶可夢公司）以120億美元授權商品零售額，位居全球第七，較前一年成長約12億美元，服飾、美妝、公仔、快閃店、聯名商品，再到大型實體活動，寶可夢公司持續把IP延伸到不同場域，也讓「IP經濟」成為近年全球娛樂產業最重要的關鍵字。

寶可夢公司舉辦30週年活動發表會，宣布下半年將在台灣推出「PokéXciting! in 台北」、「Pokémon RUN 30」以及《Pokémon GO》限定活動等一系列慶祝企劃。蘇義傑攝
寶可夢公司舉辦30週年活動發表會，宣布下半年將在台灣推出「PokéXciting! in 台北」、「Pokémon RUN 30」以及《Pokémon GO》限定活動等一系列慶祝企劃。蘇義傑攝

粉紅爆炸頭皮卡丘亮相！30週年亞洲巡迴首度登台

而今年秋天，這股寶可夢風潮，即將席捲台灣。

7月1日，寶可夢公司舉辦30週年活動發表會，宣布下半年將在台灣推出「PokéXciting! in 台北」、「Pokémon RUN 30」以及《Pokémon GO》限定活動等一系列慶祝企劃。三隻大型皮卡丘登台載歌載舞；接著，一隻頂著粉紅色爆炸頭的皮卡丘現身，立刻成為全場鎂光燈焦點。

這個專屬造型是有原因的！寶可夢今年首次推出亞洲五座城市限定的「PokéXciting!皮卡丘」，包括台北、吉隆坡、新加坡、馬尼拉與曼谷，每座城市都有專屬代表色，而台北選擇了粉紅色。

「我們問了很多台灣朋友的意見，大家都覺得粉紅色很適合台北。」寶可夢亞洲事業本部董事福永晋笑著說。官方表示，粉紅色象徵台灣玩家長年以來的熱情與活力，也希望把嘉年華般的歡樂氣氛帶進台北，因此打造專屬於這座城市的皮卡丘形象。

粉紅色爆炸頭的皮卡丘現身，立刻成為全場鎂光燈焦點。蘇義傑攝
粉紅色爆炸頭的皮卡丘現身，立刻成為全場鎂光燈焦點。蘇義傑攝

20年前和台灣結緣，寶可夢高層一度哽咽：台灣讓理念成真

如果說粉紅色代表台灣觀眾與玩家的熱情，那麼福永晋在活動發表會的分享，則讓人看見寶可夢與台灣長達20年的連結。

身為寶可夢創始團隊成員，福永晋回憶，公司30年前只有不到30名員工，當時從未想過，寶可夢有一天會成為跨越國界的共同語言。

「而且我第一次離開日本工作，就是20年前來到台灣舉辦寶可夢樂園；10年前再次負責亞洲市場，又回到台灣，看著遊戲、集換式卡牌、Pokémon Center TAIPEI，還有各項授權合作一路成長。」福永晋坦言，他深刻感受到公司「透過寶可夢，讓現實與虛擬世界更加豐富」理念最能實現的地方，就是台灣。

談到一路支持寶可夢的台灣觀眾、玩家以及公司夥伴時，他更感動得一度哽咽。

福永晋（左）回憶，公司30年前只有不到30名員工，當時從未想過，寶可夢有一天會成為跨越國界的共同語言。蘇義傑攝
福永晋（左）回憶，公司30年前只有不到30名員工，當時從未想過，寶可夢有一天會成為跨越國界的共同語言。蘇義傑攝

從嘉年華到路跑、手機遊戲，三大活動打造寶可夢沉浸式體驗

寶可夢30週年也希望讓玩家在真實世界盡享寶可夢世界的魅力。寶可夢公司玩家體驗部總監長野剛說明，「PokéXciting! in 台北」10月10日～10月11日將在信義區香堤大道登場，也是亞洲五大巡迴城市之一，活動免費入場，除了台北限定粉紅皮卡丘首度亮相外，白天將安排皮卡丘遊行，夜晚則有大型舞台演出；街區內更設置「POKÉGENIC」拍照景點，讓民眾穿梭城市尋找寶可夢，打造結合娛樂、互動與城市探索的嘉年華體驗。

另一項重頭戲「Pokémon RUN 30」則把路跑變成一場沉浸式冒險。活動將巡迴台中、高雄與新北三地，參加者從起點選擇自己的夥伴寶可夢開始，一路挑戰寶可夢道館、寶可夢中心等互動關卡，完成圖鑑蒐集與夥伴進化等任務，現場同步規劃Pokémon Center TAIPEI快閃店、30周年時光隧道、Switch 2遊戲體驗區及皮卡丘見面會，希望讓不同世代玩家都能找到屬於自己的寶可夢記憶。

至於《Pokémon GO》，持續扮演串連虛擬與現實的重要角色。10月活動期間，玩家將有機會捕捉台北限定的「PokéXciting!皮卡丘」，也能參與Pokémon RUN限定遊戲內容。現在搭乘台北捷運，在中山站下車，就能看到《Pokémon GO》打造的主題場景，7月11日至12日還將結合「Pokémon GO Fest 2026：全球」舉辦實體活動，再次把城市變成遊戲舞台。

寶可夢30週年也希望讓玩家在真實世界盡享寶可夢世界的魅力。蘇義傑攝
寶可夢30週年也希望讓玩家在真實世界盡享寶可夢世界的魅力。蘇義傑攝

從掌機遊戲、授權商品，再到如今的城市觀光與大型活動，寶可夢打造一套專屬的「煉金術」，不僅創造一款熱門作品，各種體驗還不斷推陳出新，讓跨世代的人願意一次次走進它所建構的世界。

寶可夢30歲了，那句「皮卡丘，就決定是你了」台詞，還在耳邊不斷縈繞。

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【本文摘自遠見雜誌7月號：台灣財富新賽局

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