BIGBANG、黃仁勳、金曲獎都少不了它！揭開巨星幕後的音響教父傳奇

【文／段詩潔】

演唱會商機龐大，成立近五十年的穩立音響，一年操辦近兩百場大型活動，也見證台灣的音樂史。

眼前是一排排的音響牆，動輒重約四、五百公斤，得靠推車才能勉強移動；但不少巨星大咖的聲音能完美傳遞，它們可是大功臣！推開穩立音響的門，首先映入眼簾的是是密密麻麻的演唱會後台通行證，事實上，包括即將來台的韓流天團BIGBANG、想得到的巨星如張學友、費玉清、江蕙、蔡依林，甚至是麥可傑克森當年來台的演唱會，還有金曲獎、台灣燈會、文華東方酒店……等等，聽覺饗宴都出自穩立之手。

穩立成立近五十年，董事長陳穩健卻低調的很，年輕時參加樂團玩音樂，他發現所有場地都沒有好的設備，不管去哪裡演出，必須自備樂器與音響；於是動了創業念頭。陳穩健想打造一個好的演出場所，承攬音響、燈光、樂器等工程，但當時這些設備並不受重視，前半年業績掛零；於是在當年還沒有售後服務的觀念，他從修理做起，逐漸開拓商機。

穩立成立近五十年，董事長陳穩健卻低調的很。蘇義傑攝

台灣售票演唱會的起點

跨入演唱會領域，是一個重要轉捩點。當年，台灣有人想要邀請美國歌壇著名的奧斯蒙兄妹來台灣開演唱會，找穩立做音響，但台灣從來沒有辦過演唱會，唯一的場地是中華體育館。陳穩健回憶，當年美國團隊飛來台灣開會，回去後報告說：台灣場地與設備很落後，不可能辦這個演唱會。「那是1980年，完全沒有數據可考，我掙扎了一番，後來大膽借錢投資了1000萬元。」

美國團隊再度來台，大感意外，「不到半年你們可以做到這樣？」後來一共辦了6場奧斯蒙兄妹演唱會，盛況空前票全賣光，之後很快的再辦了「空中補給」樂團等一場又一場，當時穩立在台灣根本沒有競爭對手，包辦所有演唱會。

1996年，亞洲第一個民選總統李登輝就職大典，受到全球重視，各國媒體都要來台報導。當時桃園巨蛋封鎖了1個月，他就睡在體育館裡一個月。「這個工作壓力相當大。演唱會現場燈壞了幾個，大家搞不好還以為是做效果；但聲音只要消失一秒鐘，就完蛋了。在現場每一秒鐘都不能出錯！」

陳穩健說，與一般製造業仰賴標準作業流程（SOP）不同，演唱會產業無法套用單一公式，因為演唱會就是一個時尚的產業，永遠在追求最新、最炫的聲光效果；不但不能複製、還必須極度客製化，有賴事前的繁複溝通。例如，承辦一場匯聚眾多歌手與頒獎環節的「金曲獎」，其硬體複雜度與工作量，幾乎等同於做三到四場普通演唱會。陳穩健解釋，面對不同曲風與頻繁上下台的不同藝人，後台必須準備A、B兩組以上的設備不斷交替切換，才能同時滿足現場觀眾、舞台監聽與電視直播的無縫接軌。

近期黃仁勳在台灣舉辦的GTC大會演講，其幕後的音響硬體落地服務正是由穩立負責，身為當下全球最具指標性的科技巨頭，所有細節都具有代表性，絕對不能漏氣。這場由美國公司統籌製作的演講，指定必須使用全球最新的設備；其中，法國頂尖音響品牌在今年五月才剛發表的最新系統「Source Intelligent」，黃仁勳演講時所使用的無線麥克風，正是植入了這套具備AI智慧的技術。

過去的音場控制多半仰賴人工監聽與修音，但這套先進系統能透過內部程式運作，自動辨識黃仁勳專屬的「原音」，確保他的聲音永遠處於第一優先，達到最清晰、最漂亮的境界。

近期黃仁勳在台灣舉辦的GTC大會演講，其幕後的音響硬體落地服務正是由穩立負責。蘇義傑攝

「演唱會經濟」大噴發

陳穩健觀察，疫情後演唱會經濟大爆發，雖然隨著科技進步，可以輕易取得串流音樂，但真人的現場演出與情感共鳴是無法被取代的體驗。而演唱會帶來驚人的經濟效益，已成為各國政府與資本市場眼中的「快錢」商機。

陳穩健指出，歌迷的消費不僅是購買門票，周邊的食衣住行育樂花費，通常會高達票價的兩至三倍。以近期蔡依林在台北大巨蛋舉辦的三場演唱會為例，12萬人次湧入，輕易就能為台北市及東區帶來十幾至二十億台幣的龐大產值。這種快速翻轉的經濟動能，讓各國政府紛紛將其視為重要的施政重點，例如新加坡政府出資壟斷天后泰勒斯亞洲獨家巡演，就是很好的例子。

陳穩健也提醒，台灣當年稱霸華語流行音樂，但目前能撐起大型演唱會經濟的巨星，如周杰倫、蔡依林、張惠妹等，幾乎全是2000年以前就出道的人，產業面臨缺乏新血的窘境。反觀韓國的K-pop產業，他們相當積極推出新人並經營IP，「光是疫情後，每年來台演出的韓團就高達一百多團！」陳穩健回憶，多年前就常聽到韓國娛樂公司在討論進軍資本市場的話題，如今十大娛樂公司全數掛牌上市，更成功將娛樂圈與國家品牌如飲食、服飾、汽車等等結合。

如今，穩立一年舉辦兩百多場演唱會，常常同一天台北大巨蛋、小巨蛋與高雄小巨蛋同時都在做活動，除音響外也跨足燈光、視訊、環控等系統整合集成服務；在國際音響界提起穩立的名號，可說是無人不曉。

之前，被譽為「音響界勞斯萊斯」的法國頂尖品牌 L-Acoustics 於洛杉磯好萊塢露天劇場發表新世代設備時，穩立音響就獲選為全球僅有六家的合作夥伴代表公司之一，與美國、日本東京、加拿大的公司並列。一路走來，陳穩健就像一部台灣音樂史的活字典，他心中想的是：要讓世界看見台灣！

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【本文摘自遠見雜誌7月號：台灣財富新賽局】