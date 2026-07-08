留住12萬億萬富豪、46兆熱錢後 亞資中心下一戰才開始

【文／廖君雅】

亞資中心兩年有感，高雄專區57家金融機構進駐，46兆熱錢有望靠岸。但留財只是起點，如何管財、引資、導入產業，才是下一戰。

來到環抱著高雄港灣的亞洲新灣區，這裡是南台灣的富人區，隨處可見起建高樓豪宅的工地、機具與房地產廣告。

這片總面積近600公頃、縱橫捷運和輕軌的水岸經貿熱點，隱匿著家戶年所得逾220萬元的高雄最富里「建隆里」；而鄰近港灣，被劃為全台首座金融特區的9平方公里港灣腹地，正湧動著衝高財富水位的喧囂熱錢。

一年前的7月22日，亞洲資產管理示範專區在此揭牌，屆滿一週年之際，這裡已有57家金融機構進駐，其中銀行就有21家。核心業務「家族辦公室」已服務161家客戶、受託管理近712億元資產；而新確立的「臺灣傳承信託」架構存續期達百年，更完善了高資產客群的跨世代傳承機制。

2024年9月，金管會推動亞洲資產管理中心（以下稱「亞資中心」）政策，提出「兩年有感、四年有變、六年有成」藍圖，包含五大計畫、16項策略。若說第一階段的任務，是讓高階財富管理市場動起來，那麼高雄專區啟動滿一年、亞資政策滿兩年之際，已經交出第一張「兩年有感」成績單。

家族辦公室、保費融資、保單融資、倫巴底貸款……，過去高資產客戶多在星港尋找的私銀級別理財工具，也加速在台灣落地。

資金靠岸只是開始，亞資中心考驗管財能力

自2024年9月上路截至2026年4月底，整體金融業資產管理規模增加達10.62兆元，順利達成原訂「兩年增加4兆元」的目標。對金管會主委彭金隆而言，這些變化只是「兩年有感」的開端。從鬆綁超過52項金融法規、開放境外新商品，到高雄專區延續推動一年，金管會密集推出一連串政策成果，目的不只是把高資產客戶留下來，更是讓市場相信，台灣有機會補上過去高階財管服務不足的關鍵拼圖。

高雄專區邁向第二年之際，金管會除了初步規劃「家族辦公室顧問業務」及「特定壽險商品」可全台適用之外，也新增「跨境服務」「私募基金投資上限99人鬆綁」與「預繳保費帳戶」等三大試辦項目。另外，「金融大回饋指引」也將在7月公布。

只不過，進駐家數增加、資產管理規模（AUM）成長，足證資金願意靠岸；但之後究竟由誰管理？如何引進國際人才與境外資金？本土金融業能否擺脫星港代銷通路思惟，長出自己的產品設計與資產管理能力？這批巨額財富又如何流向台灣最渴求升級資本的實體產業？

這些問題，才是亞資中心兩年「有感」走向四年「有變」的核心。

「 兩年有感」成績單，整體金融資產規模激增達10.62兆元

留財之後更難，人才、引資、產品都要補課

回顧首年進展，亞資中心最直接的突破，在於高端財管工具快速補齊。例如外銀龍頭滙豐與渣打銀行，相繼導入流動性管理服務，讓頂級客戶在洽談複雜的資產活化時，不必再轉向星港私人銀行。

然而，工具落地僅是基本功，真正能綁定高端客戶的是跨界整合力。

幾家大型民營銀行私銀主管都觀察到，法規開放後，客戶談的早已非單一商品投報率，而是投資、融資、跨境信託、企金授信到家族傳承，能否一站式通盤規劃。

過去，台灣高資產客戶的服務鏈高度斷裂：複雜的境外衍生工具與信託投向外銀；本土企業的實際營運、建廠授信與家族關係，則回到熟悉的本土銀行。

高雄專區的啟動，恰為這兩條平行線提供交會契機。本土銀行的護城河，是長期陪伴中南部企業主打拚、建廠調度乃至交棒接班的深厚信任。

下一步，本土業者若能將這份在地信任，成功對接跨境稅務、另類投資與國際法遵能力，台灣才有機會擺脫「客戶所在地」的被動角色，升級為全球資產配置的核心入口。

「留財」僅是序章。讓資金在台灣能夠被本土金融業者自主管理、有效投資，並與產業的實體經濟形成循環，台灣才有機會蛻變為亞洲資產管理中心，真正成為全球熱錢的下一站。

文章未完

延伸閱讀詳細內容請見遠見雜誌2026年7月號：從留財到管財！亞洲資產管理中心下一階段四大轉型關卡全解析



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【本文摘自遠見雜誌7月號：台灣財富新賽局】