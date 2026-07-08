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2026台灣最佳大學榜揭曉！高教五大趨勢：AI成為必修課、人文社科再復興

聯合新聞網／ 遠見
台灣高教面對AI浪潮與少子化雙重衝擊，正步入劇烈變革的修羅場（圖為台中教育大學）。黃菁慧攝
台灣高教面對AI浪潮與少子化雙重衝擊，正步入劇烈變革的修羅場（圖為台中教育大學）。黃菁慧攝

【文／賴昀】

面對AI浪潮與少子化雙重衝擊，台灣高教步入劇烈變革的修羅場。2026第11屆《遠見》「 台灣最佳大學排行榜」揭曉，透過77個項目整合而成的53項細指標全面把脈，不僅見證頂尖大學與優質私校的華麗轉身，更獨家解讀五大轉型趨勢，為莘莘學子提供最適合的選校參考。

AI加上少子化的浪潮，無疑讓承受生源挑戰的大學，成了遭遇兩面夾擊的修羅場。

長期關注台灣高等教育的《遠見雜誌》，深度解析各大學面對少子化與AI雙重挑戰的因應之道與發展策略。每年7月公布的年度「台灣最佳大學排行榜」，如今邁入第11屆，一路見證大學面對教改與社會變遷的轉型陣痛與突破。這一年一度的把脈，既陪伴台灣各大學華麗轉身，也為正在選校的莘莘學子，提供參考指南。

換句話說，這個排行榜將是檢驗各大學能否迎戰變局、再造輝煌，或是難敵時代洪流的關鍵。

每年的大學排行榜，不只是校際的比較切磋，更是與自己的競爭。變革到來，對比前一年度的表現，大學是保持原地踏步，或是早已做好突圍準備？

製表：劉麗堅
製表：劉麗堅

大學排名就像一場馬拉松，各校都在自身領域裡向前邁進，排名就是努力的成果累積。從今年榜單各校名次的進退步中，《遠見》解讀出五大趨勢。

趨勢一：整併、升格發揮綜效

近年，在教育部政策主導下，許多大學走上整併，結合原本分屬不同學校的資源，舉凡師資、專業等，發揮最大綜效，連頂尖大學也不例外。

例如，交大在過去多年都排名第四，2020年與陽明大學合併並更名為陽明交大，名次從此穩居前三。而清大在2016年合併新竹教育大學後，今年停招的中華大學，預計2030年將校產捐贈清大，預期將在半導體人才培育更上層樓。

另外，臺科大也已接管華夏科技大學校區，成為國內首例「公私立大學整併」，後勢可期。

趨勢二：人文社科大學的復興

台灣社會環境長期以來「重理工、輕人文」，加上近年半導體產業因AI熱潮而高速飛升，在高中生升學的科系選擇上，傾向選擇電資、理工相關科系的情況，比過去更鮮明，人文社科領域一度備受擠壓。

然而，左右全球脈動的，不只是高科技。事實上，地緣政治始終都是從國家發展，乃至企業拓展過程中，不可忽視的關鍵影響。光是美國總統川普2024年再度上台以來，從烏俄談判、對等關稅，到今年的伊朗戰爭等，都一再震撼全世界。當初，台積電在2022年招募國際關係和政治經濟人才，既顯現「護國神山」的深謀遠慮，也凸顯出人文專長的不可或缺。

趨勢三：AI融入各校各系課程

面對AI浪潮，各大學紛紛將AI導入課程，包括臺南大學、長庚大學在內，不少學校已將AI相關課程訂為全校通識必修。且有文理領域的各校科系，也設法將本身專業與AI應用結合，幫助學生在學習專業知識時，亦具備透過AI將專業「放大」的能力。

趨勢四：私校來勢洶洶

教育部自2024年起，為就讀私立大專院校的學生，提供每學期定額減免新台幣1.75萬元、全學年共計減免3.5萬元的學雜費補助，大幅減輕就讀私校學生的經濟負擔，也減少學生在選校時的學費考量，更關注學校本身的特色和聲望，有著優秀辦學績效的私校，更有機會脫穎而出。

趨勢五：財團為大學帶來助力

要有優秀的辦學成效，足夠的經費必不可少，這不僅關係到學生能獲得的學習資源，也攸關教師推展研究的能量。而獲得企業財團挹注的大學，多了其他學校難以企及的一大優勢。像是由台塑集團支持的三所大學都名列前茅，長庚大學總榜穩居全國前十，明志科大今年緊隨其後拿下第11名，長庚科技大學也排名第31名。

各所大學在每年榜單的表現，總是互有消長。一所學校的名次進退，背後代表的，不僅僅只是全校師生的努力，也是在全台所有大學都向上發展時，該校所處的相對位置。

延伸閱讀：

2026台灣最佳大學榜出爐！不分校系AI必修，人文社科熱潮再起

台灣最佳大學榜》解析六大構面、53項指標！頂大鞏固領先群，特色學府強勢突圍

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【本文摘自遠見雜誌7月號：台灣財富新賽局

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