愛小提琴也愛金屬樂的奇美二代掌門人！許家彰首談接班 如何走向下一個時代？

【文／郭逸】

奇美實業新任董事長許家彰的人生，幾乎與公司同時成長。這位二代擁有海外歷練、跨界經營與全球建廠的豐富經驗，如今扛下奇美的招牌，備受市場關注。5月25日，他首度對外談接班、談轉型，以及父親許文龍留下的「幸福哲學」，也揭開奇美下一階段的布局。

奇美實業創辦人許文龍與新任董事長許家彰父子，都對音樂痴迷。

受到父親的薰陶，許家彰兒時也拉小提琴，或許對琴的狂熱不如父親，還曾因忘記練琴被唸了幾句，但他在求學期間可是參加過管弦樂團的佼佼者，「之前還有會拉大提琴的客戶，要我用小提琴搭配演奏呢！」

負笈出國深造期間，他接觸的音樂類型更多，自曝很喜歡金屬音樂，「我還想過要學電子吉他，不過因為工作太忙，只好作罷。」

音樂，是許家父子的生活連結；奇美，則是兩人共同扛起的責任。

奇美是引領台灣傳統產業與經濟發展的南部代表企業。蘇義傑攝

首次面對媒體，奇美世代交棒後的接班宣示

在許文龍離世2年多後，這位不到一個月前，才接任「全球ABS（熱塑性塑膠）大王」奇美董事長的二代，備受市場關注。在台灣石化業的歷史中，有著「北台塑、南奇美」的雙雄封號，奇美是引領台灣傳統產業與經濟發展的南部代表企業，那麼，許家彰將如何帶領奇美走向下個階段？

奇美一向低調，公司沒有走進資本市場，高階主管也鮮少在鎂光燈前露面。因此，5月25日，許家彰媒體採訪的初體驗，奇美全公司總動員，除了總部員工，醫院、博物館都派人到場支援，可見其重視程度。

畢竟，這是奇美世代交棒後，首次對外完整說明未來方向。

「叮！」電梯鈴聲響起，許家彰緩緩走出來，大概15步的距離，他走得輕盈，接著對著眾人輕聲說「大家午安，大家好」，並熟練地坐在公司總部一樓大廳已經擺設好的椅子上，進行媒體拍攝；他推了推充滿年輕氣息的黑框眼鏡，再露出一抹微笑，短短10分鐘的拍照流程，顯見他演練多次，足見他的謹慎。

此起彼落的相機快門聲停止的剎那，看得出來，許家彰緊繃的身子鬆弛不少。

換個場景來到會議室，許家彰語氣輕鬆地聊起過往，其實奇美總部這塊地，他再熟悉不過，「我小時候常在這邊的空地玩，高中時也常去研發中心，很多已經退休的老師父教我基礎化學的知識，像是聚合的原理，學到很多。」

不過，許家彰認為最好的老師叫做許文龍，「我父親以前會帶一些化學原料回家，在家裡廚房旁邊開始自己做壓克力板，好像在家裡做化學實驗。」看著光景依舊的辦公室與工廠，聊起往事，他的回憶湧現，語氣也多了幾分懷念。

奇美實業新任董事長許家彰的人生，幾乎與公司同時成長。蘇義傑攝

A step beyond！許家彰要帶奇美爬得更高

許家彰大學放暑假，許文龍還會安排他一起拜訪客戶，走遍美國、日本、東南亞，逐漸培養國際觀；畢業後，他先後在日本、加拿大的三菱商事工作，期間，奇美有意在海外建廠，他便被召回台灣，主導建廠計畫。

整整跑了四、五年，奇美的建廠案才定下來，落腳中國江蘇的鎮江廠。隨後，許家彰還全程參與奇美與日本旭化成（Asahi Kasei）合作、引領全球的「非光氣法聚碳酸酯（PC）」建廠案，「這個案子對整個化工產業界是重要的里程碑。」

2001年加入奇美至今，許家彰累積家電、博物館、醫療等多元跨界經驗，現在接任董事長，他首要強調「謙卑」與「惜福」，「奇美現在的一切都不是我創造出來的，所以他不只要『尊重』現在的所有，更要和同仁齊心『打拚』。」

許家彰說，奇美的公司口號是「A step up」（穩健向上），他期許任期內做到「A step beyond」（百尺竿頭），「我們要爬得更高，為了看得更遠。」

許家彰接任董事長，他首要強調「謙卑」與「惜福」。蘇義傑攝

面對石化業轉型壓力，奇美走向「高值化」與「高質化」

想要持續往前邁進，許家彰也知道，如今的奇美，已非身處父親許文龍創業年代的市場環境，全球石化業景氣循環劇烈、減碳壓力升高，這家老牌石化企業，必須找到新的定位。

他以奇美本業的石化業為例，面對全球產能供過於求的挑戰，公司轉向「高值化」與「高質化」發展，致力提升產值與品質蛻變；他也提到，奇美展現強大的客製化能力，跨足醫療、半導體與車用等高階市場，並透過永續材料與環保回收料應用，落實ESG策略。

石化業本就傷害環境，奇美仍強調取之社會、用之社會；許家彰說，許文龍1999年就曾公開表示，產業影響環境，所以奇美要盡力保護環境，留給下一代。

奇美實業發言人林丕淇說，對外介紹奇美時，會坦誠公司是碳排、用水、用電大戶，因此，早在2007年便啟動碳盤查，將近20年間，累積減碳超過500萬噸，並自建燃氣汽電共生廠，讓廠區用電自主率達八成以上，加上仁德再生水廠啟用，水資源自主率同樣高達八成。

全力投入綠色供應鏈，讓Sony、三菱商事等大廠主動上門合作，三方還曾在新加坡的亞洲生物燃料及原料會議（Argus Biofuels & Feedstocks Asia Conference）中，聯名發表合作成果，展現奇美在推動永續轉型的決心與影響力。

對內，許家彰分享許文龍的「幸福哲學」，由三大核心淬鍊而成，Enjoy Work（享受工作）、Enjoy Life（享受生活），以及 Enjoy Sharing（樂於分享）。

許家彰分享許文龍的「幸福哲學」。蘇義傑攝

「我最喜歡談這些了！」他提到，父親出身貧苦，深知樂於分享才能得到快樂，無論是創辦博物館，或是30年前力排眾議，霸氣推行「週休二日」，追求工作與生活平衡，都是尋找快樂、實踐幸福管理的方法，他也要延續父親的理念。

奇美總部大樓的一樓有一面牆，就掛著許文龍曾講過的經典話語，「要埋頭打拚，但不要忘了追求幸福的初衷」「出門看到漂亮的天空才是進步」「大家都能釣到魚，才是快樂結果」，對許家彰而言，那不只是身兼父親與創辦人的幸福哲學、經營心法，更像是從小耳濡目染的人生價值。

許家彰接下奇美董事長的重任，外界看到的，是一家台灣石化巨擘的世代交棒，但對他來說，更像是接過父親手中的方向盤，帶領奇美，走向下一個時代。

延伸閱讀：



台達電、日月光、台泥轉型迎戰！2026碳費開徵，台灣邁入碳有價時代



《遠見》2026八大滿意度揭曉！消防增最多、環保最少



說「加油」也沒辦法提升孩子動力？心理學家：父母可以「這樣做」

【本文摘自遠見雜誌6月號：不老台灣】