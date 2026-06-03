黃仁勳口中的「台灣典型父母」是什麼？他解釋 批評助員工進步

【文／廖綉玉】

輝達執行長黃仁勳近日談到自己深受「台灣典型父母」影響，認為批評是幫助人成長與進步的方式。他坦言自己管理風格嚴格，會即時給員工回饋，希望把人才磨練得更優秀。同時，他也分享每天工作的動力來自責任感、害怕失敗、想親眼見證夢想成真的信念。

輝達執行長黃仁勳27日出席輝達台灣員工大會時，形容自己的爸媽是「典型台灣父母」。他近日接受新加坡亞洲新聞台駐台特派記者任百珺近日專訪時，談到自己被認為是嚴格的老闆，而「折磨」員工讓他們變得更優秀。黃仁勳解釋，這並非身體折磨，而是像台灣父母一樣，透過即時、不保留的批評，幫助員工進步。

黃仁勳提到，領導力的最終意義就是創造條件，讓人才實現夢想，完成一生的志業。黃仁勳一週工作七天，他透露動力來自於「不想失敗」、責任感、打造未來的夢想，更宣稱若能工作到生命的最後一刻，將是「夢想成真」。

「台式父母」管理哲學！批評，是讓你進步

黃仁勳被公認為是嚴格的老闆，他曾說過，比起開除員工，更願意「折磨」他們變得優秀。他解釋，這並非身體上的折磨，而是像典型台灣父母那樣的「折磨」，因為在台灣父母眼中，孩子做的一切永遠不夠好，每天都會面臨批評。

黃仁勳坦言，他某種程度上也是如此，只要員工拿東西給他看，他就是會給出一些批評，永遠會立刻給予意見回饋，絕不會把想法藏著不說；然而，一旦他就像台灣父母一樣，批評完後又會重新愛那個人。

黃仁勳說自己總是批評每個人的工作，因為他想幫助他們變得更好，他也非常清楚知道他們可以變得更好，他坦言，這或許主要是源自他台灣父母的影響。

黃仁勳父母出席輝達台灣員工大會。蘇義傑攝

每天都很累！黃仁勳：想帶大家一起成功

黃仁勳自豪表示，輝達的員工留任率是全世界最好，員工不會輕易離職，甚至有員工已經跟了他33年。他指出，自己的工作就是創造一個環境與條件，讓優秀的電腦科學家、工程師、供應鏈專家，得以在輝達實現夢想，並將他們的工作，最終變成一生的志業。

黃仁勳每天都工作，他坦言自己其實一直很疲憊，但成功帶來的責任、想帶人前進的心情、對失敗的恐懼，是他持續前進的動力，

他坦言自己「不想失敗」，因為有太多人都在依靠著他，包括員工、合作伙伴、在台灣的所有朋友。他說，身為領導者有其責任，希望每個人都成功，並實現夢想。

同時，另一股動力來自於他內心充滿希望、樂觀、雄心，渴望打造真正能帶來影響與貢獻的事物。黃仁勳說自己內心有個夢想家，希望能在有生之年，親眼看到夢想成真。

黃仁勳說自己熱愛工作或許因為成長背景，也是因為輝達一路走來歷經許多艱難時刻，所有掙扎過的經歷，都已成為他性格的一部分，永遠不會從他身上消失，這也讓他總是一直想著工作。

再戰30年！工作到生命最後一刻，是「夢想成真」

針對未來可能再領導輝達30年的說法，黃仁勳回應，他希望自己能一直工作下去，甚至表示若能工作到生命的最後一刻，將是「夢想成真」，「我無法想像，還有什麼比這更有意義的人生」。

在工作之外，黃仁勳表示自己被家人溫暖的愛包圍。他的兒女都在輝達工作，他能經常與他們見面，他不僅為孩子感到驕傲，孩子也同樣熱愛輝達。此外，妻子Lori陪伴他走過整個人生，一路以來，都是輝達的一分子。他坦言，很珍惜父母與家人陪伴他，一起走過這段漫長的旅程。

黃仁勳兒子黃勝斌（Spencer Huang，後左）、女兒黃敏珊（Madison Huang，右2）都在輝達工作。圖為28日兩人首度現身兆元宴。張智傑攝

至於下一代接班人，黃仁勳指出，領導力的本質在於創造條件，藉此讓別人獲得力量。他形容輝達雖然龐大，但同時也是「世界上最小的大公司」。而這樣獨特的營運模式之所以可能實現，是因為輝達內部擁有非常多的領導者，有很多人都被賦予了權力，去完成他們自己的工作。

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【本文摘自遠見雜誌6月號：不老台灣】