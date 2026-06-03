虛擬資產專法進立院！穩定幣、USDT、CBDC怎麼管？先思考３大挑戰

【文／廖君雅】

全球穩定幣快速滲透跨境支付，台灣虛擬資產專法也進入關鍵審議期，鏈上新金融的秩序或許正在重組中，後續發展值得關注。

當全球跨境貿易的資金，正加速往穩定幣挪移，台灣虛擬資產專法的立法進度也正如火如荼地推進。

金管會去年公布虛擬資產專法草案，行政院在今年4月初通過專法修正草案，並已送交立法院審議；為了廣納各界意見，主管機關在研擬過程中更密集召開了超過20場溝通討論會，為的就是要找出台灣在地的監理架構。

在KPMG安侯建業會計師事務所近日舉辦的「2026虛擬資產研討會」上，傳統金融機構、國際會計師事務所與核心法規智囊齊聚一堂。KPMG 安侯建業主席陳俊光與顧問部營運長賴偉晏均指出，隨著監理框架逐步明確，虛擬資產正面臨底層基礎設施的重組，金融機構的核心課題在於如何在風險可控下找到切入定位。而這場對談，更進一步聚焦於鏈上金融的技術規格、合規成本，以及傳統銀行最核心的「信任紅利」。

「幣圈一天，人間十年，我們各界人士在這個領域已經共聚了五年的時間。」賴偉晏在主持對談時笑道，對金融業者來說，除了系統整合，還包含「文化整合」的過程。台灣如何在創新與合規之間取得平衡？油門如果踩得太緊，是否會影響產業的發展？這正是當前最核心的考驗。

2026KPMG虛擬資產研討會-從監管到商機：虛擬資產如何重塑銀行金融版圖。KPMG提供

信任紅利如何實踐於鏈上服務？

面對這波浪潮，金控第一線的感受最為深刻。玉山商業銀行數位長唐枬在會中直接分享了國際市場的最新動態。

「我們確實感受到這一波的熱潮，」唐枬指出，從顧客端來看，玉山銀行的很多大型顧客，尤其是在中東、在中南美洲的客戶，目前都有需要用穩定幣來做收付的需求，「這是一個大勢所趨，所以台灣的金融業大家都在爭取要做這個業務。」

唐枬認為，傳統金融機構最大的優勢，在於長期累積的顧客信賴基礎，以及完善成熟的合規與風險控管體系。在Web3生態系中，銀行的關鍵角色是成為客戶由實體世界進入虛擬世界的重要橋樑。當真實世界資產（RWA）加速代幣化，銀行若能將這些既有的「信任紅利」與「合規體系」轉化為鏈上服務的護城河，將能為企業客戶的跨境收付款提供更具保障的法幣通道。

然而，當傳統銀行試圖將「信任紅利」帶入這個新興市場時，首先迎來的便是區塊鏈技術與既有思維的衝突。唐枬詳細解構，區塊鏈的技術有四個核心：第一是分散式的帳本；第二是用共識機制來記帳；第三是背後憑的是一把私鑰產生公鑰與地址；第四則是把業務規則寫成智能合約寫在鏈上。

「這跟傳統金融截然不同，」唐枬直言，這項不同，改變了傳統金融的運作邏輯。他進一步解釋，傳統金融交易對手都要實名制，但交易本身有隱密性；但今天在公鏈上面完全相反，地址是假名的，交易卻在全鏈上公開。

因此，當銀行試圖將「信任紅利」落實於鏈上，必須全面翻轉資安防護的概念。唐枬強調：「在資安方面，錢包管理系統與私鑰的碎片化，怎麼把安全控管得滴水不漏，這是最重要的事情。」而在系統建置完成後的下一步，則是如何引導客戶，「我們怎麼樣服務顧客，讓他體會到資安的重要，也讓他享受交易有一定的隱密性，我覺得這都是未來發展的重點。」

穩定幣、虛擬資產在資產負債表上的角色？

相較於技術調校，專法細則帶來的法遵成本，是現階段讓產業最為觀望的隱形成本。

「聽完分享，銀行業者應該會思考若發行後未來的市場性如何？虛擬資產服務商（VASP）懷抱高度興趣但會擔心未來的法遵成本。這就是大家現在遇到的兩難，」全程參與專法研究的銘傳大學金融科技應用學系主任林盟翔坦言。大家關注的穩定幣規範雖然增加至八條，但虛擬資產以及穩定幣之屬性應該如何與會計認定相互配合，贖回規定是個重要關鍵。

這個轉折，直接回應了KPMG執業會計師陳富仁指出的實務痛點：到底該如何從「有無贖回權」，來判斷穩定幣在企業資產負債表上屬於「約當現金」還是「其他資產」？

若從專法草案第37條分析，第一項限制穩定幣必須「依面額發行及贖回」，配合第三項本文規定「不得拒絕穩定幣持有人申請贖回」，朝與USDC（美元穩定幣，Circle公司發行）相似，然而但書「但依其他法律或符合主管機關規定之特殊情形者，不在此限」之內容，符合主管機關之特殊情形之規定，交由主管機關具有裁量解釋或限制權限，與USDC、USDT（泰達幣，Tether公司發行）均有「持有人必須是註冊的客戶才能擁有贖回權」之限制相同。合併觀之也有「其他資產」認定可能，可見穩定幣的會計屬性仍待釐清。

針對這樣的狀況，代表虛擬資產仍在成長與發展，這類型的未定論本來就是過程中大家要取得監理溝通的事項。林盟翔呼籲市場毋需過度恐慌，目前法規正匯整過去的執法經驗，已成功幫台灣建立起一個從自律走向他律的舞台。無論是金管會辛苦擬定的草案或是監理框架，都是建築在國際經驗上的巨大進步，代表兼顧創新的消費者保護是大家的具體共識。

法遵隱形成本高，思考３大挑戰

不過，林盟翔觀察，虛擬資產與未來的CBDC（央行數位貨幣）以及存款代幣等支付工具之定位與市場分工，依據目前發展狀況仍需注意，可以思考以下三大挑戰：

第一，如果銀行要滿足數位結算的需求，本質上透過「銀行存款代幣化（Tokenized Deposits）」或者未來推行「CBDC」完全可以取代穩定幣？其實，存款代幣本身就是現金的延伸，本質上更容易做，安全性也更高，且更能直接承接銀行的信任紅利。

第二，對於真正的虛擬資產交易者而言，新台幣穩定幣的交易誘因是什麼？在全球虛擬資產市場中，美元穩定幣（如 USDT、USDC）已經占據了絕對的流動性優勢。如果缺乏強大的國際貿易或清算場景支持，台幣穩定幣在交易端的大問題將難解。

第三，在專法嚴管執法之下，市場面臨一個更殘酷的現實：未來如USDT、USDC等國際主流穩定幣，會不會因為發行與贖回規範的限縮，導致不被許可在我國進行交易？這對於已經高度倚賴國際穩定幣的台灣虛擬資產產業而言，將是必須提前思考的潛在衝擊。

KPMG安侯建業數位創新服務營運長林大中指出，變革的本質在於銀行服務內容的重組。傳統金融機構手握長期累積的客戶信任紅利、法幣出入金閘口與合規風控體系；原生區塊鏈業者則擁有敏銳的市場嗅覺與流動性。

金管會如火如荼研擬與審議的專法，正試圖在合規與創新之間劃出界線。監管油門踩得太緊，確實可能縮減新興金融的發展空間；但若缺乏完善的底層架構設計，傳統金融也難以將最核心的信任資本投入公鏈環境中。在草案送交行政院與立法院審議的關鍵時刻前，恐怕實務面上大家還必須要再思考。

KPMG發布2024台灣CEO前瞻大調查。KPMG提供

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【本文摘自遠見雜誌6月號：不老台灣】