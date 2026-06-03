快訊

她1999年買2張台積電忘了密碼 27年後解鎖登入嚇傻：賺逾1200萬

男賣場玩殺蟲劑燒出大災情 判6月吞97萬賠償才開始…8產險聯手討3億

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

2026《遠見》縣市長施政滿意度揭曉！五星首長名單一次看

聯合新聞網／ 遠見
2026台灣燈會為嘉義縣帶來大量人潮與觀光聲量，從燈區規劃到城市行銷成果，也成為翁章梁施政滿意度持續攀升的重要助力之一。張智傑攝
2026台灣燈會為嘉義縣帶來大量人潮與觀光聲量，從燈區規劃到城市行銷成果，也成為翁章梁施政滿意度持續攀升的重要助力之一。張智傑攝

【文／林仕祥】

2026《遠見》縣市長施政滿意度調查出爐，隨著地方治理進入成果驗收階段，各縣市滿意度普遍回升。五星榜單競爭激烈，也讓年底選戰氣氛持續升溫。

2026，是豐收的一年，也是即將開啟新篇章的一年。這一年，全國共有12位縣市首長，完成兩任、近八年的執政歷程，以一步一腳印的努力，寫下許多動人的在地故事；另外，其他拚連任的首長，也已擘劃好施政藍圖，準備帶領城市邁向下一個嶄新的未來。

今年《遠見》縣市長施政滿意度調查，競爭格外激烈，獲五星殊榮的首長，多為歷經八年歷練的執政老將；而不少將完成第一任期的首長表現同樣亮眼，聲勢迅速攀升，距離五星肯定僅一步之遙。

四年政績進入收割期，疊加年底大選各團隊的回防，今年22縣市首長滿意度均有感回升，平均66.5％的滿意度，創下近四年新高，並較去年增加1.4個百分點，跟本屆任期首年的2023年進行對比，高出2.1個百分點；平均不滿意度則為18.1％，較前年、去年的19.9％、18.6％，微幅下降，平均淨滿意度（滿意度增加幅度+不滿意度減少幅度=淨滿意度增加幅度）來到近五成的48.4％，預示今年的五星榜單競爭相當激烈。

在22縣市中脫穎而出、奪下五星殊榮的首長共有五位，分別是：嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁、連江縣長王忠銘。

翁章梁立下高標障礙，黃敏惠超越黃敏惠

拿下滿意度榜首的翁章梁，不但滿意度來到近九成的87.5％，創《遠見》調查以來的最高紀錄，不滿意度3.6％，也寫下自2021年以來全台的新低紀錄。從施政分數來看，翁章梁81.8分的成績，更是今年各首長中唯一站上80大關的首長，還比今年的平均71.1分，高出10分以上。這樣的高分，回顧縣市改制後的歷史，可說是前無古人，立下高標的「翁章梁障礙」。

位於嘉義縣隔壁的嘉義市，市長黃敏惠以滿意度85.1％的高標拿下亞軍，寫下嘉義市自縣市改制以來的新紀錄；值得注意的是，上一個紀錄同樣是黃敏惠於2022年創造的80.7％。不滿意度同樣創下新低，今年黃敏惠不滿意度僅6.7％，是嘉義市首度有首長將不滿意度壓至10％以內。在施政分數方面，79.7分跟全國平均的71.1分比，高出8.6分，跟嘉義市歷年平均的70.5分比，也有顯著成長，顯示「唯有黃敏惠能超越黃敏惠」的施政理念，絕非說說而已。

饒慶鈴、陳其邁、王忠銘施政表現獲肯定

同為女性首長的台東縣長饒慶鈴，今年滿意度78.7％打破縣內紀錄，較台東歷年平均的70.1％，高出8.6個百分點，不滿意度為今年全國第四低，較全國平均的18.1％，少6.7個百分點。從施政分數看，饒慶鈴今年拿下的77.6分，同樣打破縣內紀錄，較平均的72.7分，高出4.9分。

南台灣的高雄市長陳其邁，是今年唯一入榜五星的六都首長，75.9％的高滿意度，不但是陳其邁六年執政的新高，也是六都今年唯一站上70大關的首長，12.6％的不滿意度，排全國第五低，也寫下高雄12年紀錄；拿下的77.2分施政分數，同創高雄市11年新高，「緊緊緊」的有感施政，正帶動港都持續升級。

位於外離島的連江縣長王忠銘，在去年與五星寶座失之交臂後，今年再度重回五星首長寶座，滿意度回穩至69.9％，施政分數也回升至74.1分，奪下全國第五。

今年全國各城市都在穩健中持續蛻變，老將與新秀都以亮眼政績回應民意，也讓地方治理展現新氣象。

文章未完

詳細內容請見遠見雜誌2026年6月號：《遠見》2026五星縣市長公布！四位將缷任首長紅盤畢業

延伸閱讀：

《遠見》2026八大滿意度揭曉！消防增最多、環保最少

2026縣市長施政滿意度調查出爐！翁章梁、黃敏惠、陳其邁、饒慶鈴、王忠銘名列五星

《遠見》調查揭年底選戰風向！鍾東錦、許淑華連任聲勢最旺

【本文摘自遠見雜誌6月號：不老台灣

遠見

追蹤

相關新聞

黃仁勳口中的「台灣典型父母」是什麼？他解釋 批評助員工進步

輝達執行長黃仁勳近日談到自己深受「台灣典型父母」影響，認為批評是幫助人成長與進步的方式。他坦言自己管理風格嚴格，會即時給員工回饋，希望把人才磨練得更優秀。同時，他也分享每天工作的動力來自責任感、害怕失敗、想親眼見證夢想成真的信念。

愛小提琴也愛金屬樂的奇美二代掌門人！許家彰首談接班 如何走向下一個時代？

奇美實業新任董事長許家彰的人生，幾乎與公司同時成長。這位二代擁有海外歷練、跨界經營與全球建廠的豐富經驗，如今扛下奇美的招牌，備受市場關注。5月25日，他首度對外談接班、談轉型，以及父親許文龍留下的「幸福哲學」，也揭開奇美下一階段的布局。

虛擬資產專法進立院！穩定幣、USDT、CBDC怎麼管？先思考３大挑戰

全球穩定幣快速滲透跨境支付，台灣虛擬資產專法也進入關鍵審議期，鏈上新金融的秩序或許正在重組中，後續發展值得關注。

台灣電商壓力來了？跨境包裹創新高 淘寶揭AI新戰略

電商龍頭蝦皮先後推出全站大免運、無包裝配送等；另一頭，淘寶天貓今年在618前夕悄悄轉移戰場，為何揮軍直入過去被視為跨境痛點的大型家具與AI應用？

2026《遠見》縣市長施政滿意度揭曉！五星首長名單一次看

2026《遠見》縣市長施政滿意度調查出爐，隨著地方治理進入成果驗收階段，各縣市滿意度普遍回升。五星榜單競爭激烈，也讓年底選戰氣氛持續升溫。

「不老台灣」健康新國力！救生育、顧身心、強照護 打造三道韌性防線

《遠見》40週年慶三部曲之一〈不老台灣〉， 聚焦最深刻、也最迫切的人口轉折─當超高齡社會來臨，我們該如何將挑戰轉化為希望？高齡化不只是年齡結構的改變，更是一場攸關出生、健康、照顧、居住、勞動與世代共好的全面工程。唯有當「老」不再是負擔，而是重塑社會與國力的契機，台灣才能走向更健康、更共融，也更洋溢希望的美好未來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。