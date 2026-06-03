2026《遠見》縣市長施政滿意度揭曉！五星首長名單一次看

【文／林仕祥】

2026《遠見》縣市長施政滿意度調查出爐，隨著地方治理進入成果驗收階段，各縣市滿意度普遍回升。五星榜單競爭激烈，也讓年底選戰氣氛持續升溫。

2026，是豐收的一年，也是即將開啟新篇章的一年。這一年，全國共有12位縣市首長，完成兩任、近八年的執政歷程，以一步一腳印的努力，寫下許多動人的在地故事；另外，其他拚連任的首長，也已擘劃好施政藍圖，準備帶領城市邁向下一個嶄新的未來。

今年《遠見》縣市長施政滿意度調查，競爭格外激烈，獲五星殊榮的首長，多為歷經八年歷練的執政老將；而不少將完成第一任期的首長表現同樣亮眼，聲勢迅速攀升，距離五星肯定僅一步之遙。

四年政績進入收割期，疊加年底大選各團隊的回防，今年22縣市首長滿意度均有感回升，平均66.5％的滿意度，創下近四年新高，並較去年增加1.4個百分點，跟本屆任期首年的2023年進行對比，高出2.1個百分點；平均不滿意度則為18.1％，較前年、去年的19.9％、18.6％，微幅下降，平均淨滿意度（滿意度增加幅度+不滿意度減少幅度=淨滿意度增加幅度）來到近五成的48.4％，預示今年的五星榜單競爭相當激烈。

在22縣市中脫穎而出、奪下五星殊榮的首長共有五位，分別是：嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁、連江縣長王忠銘。

翁章梁立下高標障礙，黃敏惠超越黃敏惠

拿下滿意度榜首的翁章梁，不但滿意度來到近九成的87.5％，創《遠見》調查以來的最高紀錄，不滿意度3.6％，也寫下自2021年以來全台的新低紀錄。從施政分數來看，翁章梁81.8分的成績，更是今年各首長中唯一站上80大關的首長，還比今年的平均71.1分，高出10分以上。這樣的高分，回顧縣市改制後的歷史，可說是前無古人，立下高標的「翁章梁障礙」。

位於嘉義縣隔壁的嘉義市，市長黃敏惠以滿意度85.1％的高標拿下亞軍，寫下嘉義市自縣市改制以來的新紀錄；值得注意的是，上一個紀錄同樣是黃敏惠於2022年創造的80.7％。不滿意度同樣創下新低，今年黃敏惠不滿意度僅6.7％，是嘉義市首度有首長將不滿意度壓至10％以內。在施政分數方面，79.7分跟全國平均的71.1分比，高出8.6分，跟嘉義市歷年平均的70.5分比，也有顯著成長，顯示「唯有黃敏惠能超越黃敏惠」的施政理念，絕非說說而已。

饒慶鈴、陳其邁、王忠銘施政表現獲肯定

同為女性首長的台東縣長饒慶鈴，今年滿意度78.7％打破縣內紀錄，較台東歷年平均的70.1％，高出8.6個百分點，不滿意度為今年全國第四低，較全國平均的18.1％，少6.7個百分點。從施政分數看，饒慶鈴今年拿下的77.6分，同樣打破縣內紀錄，較平均的72.7分，高出4.9分。

南台灣的高雄市長陳其邁，是今年唯一入榜五星的六都首長，75.9％的高滿意度，不但是陳其邁六年執政的新高，也是六都今年唯一站上70大關的首長，12.6％的不滿意度，排全國第五低，也寫下高雄12年紀錄；拿下的77.2分施政分數，同創高雄市11年新高，「緊緊緊」的有感施政，正帶動港都持續升級。

位於外離島的連江縣長王忠銘，在去年與五星寶座失之交臂後，今年再度重回五星首長寶座，滿意度回穩至69.9％，施政分數也回升至74.1分，奪下全國第五。

今年全國各城市都在穩健中持續蛻變，老將與新秀都以亮眼政績回應民意，也讓地方治理展現新氣象。

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詳細內容請見遠見雜誌2026年6月號：《遠見》2026五星縣市長公布！四位將缷任首長紅盤畢業



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【本文摘自遠見雜誌6月號：不老台灣】