缺工危機企業主急了！請外籍學生留台就業可以嗎？

【文／賴昀】

隨著少子化與高齡化日益加劇，缺工危機的海嘯在台灣席捲了餐飲、製造等藍領階層，更蔓延至白領知識型工作。為填補勞動力缺口，僑委會、教育部等政府部會積極設法將在台就學的僑生與外籍生留在台灣就業市場。究竟，哪些行業需求孔急？而當前法令又對外籍人士在台就業，有哪些限制？外籍學生畢業之後留台就業的情況，目前又是如何呢？

台灣各行業多缺工？

近期台灣社會對於是否引入印度移工，有著沸沸揚揚的爭論，但此議題背後反映的是傳產製造業等產業人力的巨大缺口。事實上，缺工問題在各行各業都已經顯現，攤開勞動部數據，2025年9月底工業及服務業職缺數為25.9萬、職缺率2.9％（當中工業部門職缺占四成、服務業六成），相較2023年8月的23.7萬個職缺、職缺率2.81％，無論是職缺數和職缺率都上升。

再依據行業進行細分，各大業職缺數以製造業8.3萬個占32.2％最多，批發及零售業4.7萬個占18.3％居次，住宿及餐飲業2.4萬個占9.4％居第三，三者合占近六成，加計營建工程業1.8萬個，與醫療保健及社會工作服務業1.7萬個，則占七成三。

而當前大量在台就讀的國際學生，就成為填補人力缺口的來源之一，僑委會在2026年3月至4月期間一連在北中南舉辦三場僑生就業博覽會，包括科技業的日月光半導體與緯創資通、以及餐飲業的麥當勞等近百廠商參與，提供上千個職缺，希望將大批僑外生留在台灣就業。

國內有龐大外籍學生，可以成為人才庫

104人力銀行的數據也顯示，去（2025）年在104平台上的外籍求職人數超4萬人年增28％，整體有八成具備大學以上學歷（62％擁有大學學歷、25％具備碩士學歷），且當中過半數是在台灣就學、養成。而以國籍分布來說，馬來西亞占12.2％最多，其次是印尼的11.9％與越南的10.8％。

目前的114學年度，全台境外學生總計14萬人（包括交換生、短期研習、華語文中心學生等）；若只計算修讀正式學位的外籍學生和港澳僑生，則超過9萬人，當中前五大來源國依序為越南、印尼、馬來西亞、日本和菲律賓。設法將這些在台接受高等教育所養成、具備跨文化與多語優勢的人才留在台灣職場，成為缺工潮的其中一項解方。

104人力銀行的數據顯示，2025在104平台上的外籍求職人數超4萬人年增28％，整體有八成具備大學以上學歷。資料照，張智傑攝

政府政策鬆綁，但企業思維成最大阻礙

為了將這龐大的人才庫留在台灣，政府近年來在政策上展現了高度的積極性。過去，企業聘用外國人面臨嚴格的法規門檻，例如雇主必須給付新台幣4萬7971元以上的最低薪資標準（若為在台畢業的僑外生，則適用較低薪資標準的3萬7619元以上），且企業營業額平均須達一千萬元。

如今，針對在台取得學位的外籍生，政府推出「評點制」，透過綜合評估學歷、國語文能力、第二外語等項目，只要累積達70分，即可不受最低薪資門檻的限制。累計至2025年10月底，已有3萬1294人次僑生透過評點制成功留台。

2026年起，政府更加碼推出友善政策，開放外籍生畢業後自動享有兩年的工作許可，讓求職者與中小企業在無需立即符合嚴苛聘用條件的情況下進行媒合。幫助外國企業、創業者來台設立公司的諮詢服務機構：願暻有限公司董事長許安德接受《遠見》採訪時認同，台灣在「留才、用才」的政策方向相當積極。

要求母語等級語言能力合理嗎？

然而，許安德指出，儘管政策日益友善，外籍生在台就業仍面臨巨大的困境。而外國人才無法順利留台的核心問題，主要在於「台灣企業的態度與習慣」。許多傳統產業及中小企業在招募時，不願改變既有的企業文化與工作流程，甚至不切實際地要求外籍求職者必須具備「母語等級」的中文能力。

這種僵化的心態導致嚴重的勞動力錯置。許多中南美洲與東南亞人才，即使具備優異雙語能力、也畢業自不錯的台灣院校，但在台灣只能擔任英文老師，或被迫進入工廠與餐飲業從事勞力密集的藍領工作。

同時，許多歐美專業人士雖然喜愛台灣的生活環境，卻因本地企業薪水誘因不足、工時長且壓力大，不願投入台灣職場，寧可選擇自行創業或作為半退休的發展據點。對於缺乏資源進行企業形象包裝的中小企業而言，若不主動調整內部溝通模式，招募白領外籍人才的困境將持續惡化。

台灣進入高齡化，以後也要學日本？

許安德提醒，台灣的人口結構迅速進入超高齡化，正步上日本的後塵，但台灣卻缺乏日本龐大的國內市場與極高的全球知名度作為緩衝。台灣企業在國際化布局上常顯得缺乏想像力與野心，將發展侷限於製造業，平白錯失了利用這些國際學生打入新興市場（如非洲或拉丁美洲）的絕佳契機。

台灣的勞動力短缺是長期且不可逆的現實，政府的留才政策框架已逐步到位，未來的成敗關鍵在於私部門能否實現思維轉換。企業主必須摒棄「挑選完美本地人才」的舊觀念，主動打造多元、包容的工作場域，才能妥善運用這批在台受過高等教育的國際知識型人才，化缺工危機為升級轉機。

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【本文摘自遠見雜誌5月號：消失的老師】