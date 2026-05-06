「媽媽救星」小北百貨前進東台灣拚200店！宜蘭花蓮搶展3店 備戰IPO挑戰在哪？

【文／吳婉瑜】

半夜水龍頭漏水、小孩一早要帶的文具沒買齊，很多台灣人第一個想到的總是24小時不打烊的黃色招牌「小北百貨」。被網友封為「媽媽救星」的小北百貨迎來創業32週年。然而，觀察近兩年的拓店數字，小北的展店趨緩，總店數始終未突破200店關卡。小北在盤算什麼？備戰IPO挑戰又在哪？

「小北今年的目標是破200家店、創立以來首次前進宜蘭和花蓮，希望未來（據點）涵蓋全台和外島！」小北副總經理張書賓在32週年慶活動中興奮地宣布。儘管面臨全聯、寶雅與電商等業者夾擊，小北百貨穩坐市場一席之地，全台店數逼近200家。張書賓指出，小北主力店型約在200坪左右，雖然規模不如大型量販店，卻能深入社區街邊，更貼近消費者。

「我們的特色是一次購足，24小時全年無休。」張書賓表示，在200坪的空間內，小北精準塞入高達三萬項商品，從柴米油鹽到冷門的五金零件、文具應有盡有。「不知道去哪買，去小北找找看」的深植人心形象，讓小北即便在去年同店成長率維持2%正成長，並將今年成長目標定在3%。

不過，觀察零售同業近年展店情況，全聯約30~50家、寶雅約50家左右，為何小北這兩年店數幾乎維持在194店左右，沒有進展？張書賓坦言，疫情過後零售市場面臨重新分配，小北在這段期間選擇調整體質。

張書賓表示，除了收掉一兩間效益不彰的店面來優化體系，今年也設定明確目標，預計淨增加6至10家門市，將正式突破200店大關，更將首度跨足東部，計畫於今年第三、四季在宜蘭與花蓮開出新據點。

小北百貨長年來一直有IPO的目標，但要從傳統零售跨入資本市場，最大的挑戰在於「標準化」與「效率」。張書賓透露，今年小北最重要的任務之一就是ERP資訊系統的全面轉換，預計於今年7、8月完成的數位工程，將重新梳理內部作業制度與組織流程，強化管理效能。

此外，解決「南貨北送」的物流瓶頸更是當務之急，目前小北重心多分布在南部（南高屏約百家店），北部物流壓力極大。今年動工的新竹湖口物流倉，擁有五層樓、1萬7000 坪以上的樓地板面積，預計明年底營運後，可支應全台200至250家門市的配貨，正式終結北部供貨受限的窘境。

「做好該做的事情，我們不會為了上市而上市。」張書賓強調，隨著ERP系統即將上線、北部大型物流中心啟用，以及東部版圖的開拓，小北正透過完善基礎建設來支撐未來的展店擴張，他也預告，預計在明年將公布更明確的IPO具體進程。

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【本文摘自遠見雜誌5月號：消失的老師】