快訊

陸企開鍘！劉世芳外甥遭解職 國台辦最新表態

美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 四大指數齊揚、AMD狂飆20%

招聘82次仍無人應徵！台灣缺師潮全面引爆

聯合新聞網／ 遠見
老師荒頻繁地在各地上演，有的學校甚至開學了，還不知道老師在哪裡。（圖為示意圖）黃菁慧攝
老師荒頻繁地在各地上演，有的學校甚至開學了，還不知道老師在哪裡。（圖為示意圖）黃菁慧攝

【文／段詩潔】

從偏鄉到都會，學校反覆招考卻仍等不到老師，缺師潮已全面擴散。當薪資吸引力下降、制度彈性不足，加上教學壓力升高，教師流失不再是個案，而是逐漸成形的結構性危機。

「台東有學校招聘82次，仍無人應徵」「明天開學，代理教師仍缺數百人，求助退休老師」……，這些不只是聳動的新聞標題，而是真實在全台各地上演的教育現場荒謬劇。

台北市一間明星國小，一位五年級老師開學時因病請長假，接著就陷入長達兩年招不到代理老師的困境。這班學生兩年內換了好幾位代理、代課老師，甚至一度讓班上的志工媽媽來暫代導師。每學期開學前，全體家長就陷入集體焦慮：馬上就要開學了，還不知道老師在哪裡？

制度失靈，誘因全面崩坍

翻開教育部最新出版的《2024師資培育統計年報》，2005當年有逾1萬8000人領有教師證，20年後，卻不到當年的1∕4！

不僅如此，「在職教師」（高中以下各級公私立學校領有合格教師證的正式編制專任教師）的人數，2024年度僅有1564人，更只有20年前的17％；反觀「公立學校代理教師」（公立高中以下學校及幼兒園合格代理教師）的數字，20年來卻沒有明顯變化。

這些看上去冰冷的數字，背後影響的，卻是每一位學生的受教權！

留任率跌破65％，師資流失加劇
留任率跌破65％，師資流失加劇

老師有的是熱情，沒有的是環境。缺師潮的衝擊，其實比你我想像中更嚴重！

以目前學校招考代理老師來說，有三個階段，第一次招考必須要有教師證；若招不到老師，二度招考只要修過教育學程就可以；如果二招還未招滿或沒人應聘，第三次招考只要大學畢業就可以。

老師消失後，社會才開始承擔

「學校也很兩難，也很矛盾。」看在全教總專業發展中心執行長葉明政眼中，若招到一個有問題的老師，學校要處裡更多問題；卻又迫切需要，現在就要有人到教室去上課，「這時候只好『將就』，這種現象會愈來愈普遍。」但這些老師未受過專業教育訓練，去到國中小現場，面對班級團體，不論對他自己、對學生學習都有不小影響，甚至很可能會是災難一場。

「你看很多學校幾十招都沒人來，那怎麼辦？就是需要有人站到講台上去啊！當你沒得挑的時候，用也不是，不用也不是。」小強無奈地說。

「所有的教育工作都脫離不了非常重要的一個節點，就是『老師』。不管學校校長、教育局長多厲害，你還是要透過老師去教。」從事教育相關工作44年的嘉義市教育處處長郭添財提出值得深思的觀點。

「如果老師不願意投入，我們引以為傲的矽盾跟護國神山，一定會『走山』。當我們停止不前，後面接不上，很快台灣整體的國家競爭力會在無形中崩塌。這是一場寧靜的危機。」世新大學管理學院院長江岷欽憂慮地說，以前讀書是翻轉階級、翻轉人生最好的方式，「現在的教育是『階級複製』，有錢的家長才能把學生送去私校或用錢砸出來。」當老師不願意投入，一切都往商品化走，如此一來，社會流動慢慢靜止，貧富差距恐更惡化。

對照老師的昔時榮耀，映照出今日的晦暗不明。

台灣過去有好的教育，才能培養出科技島的人才。今天的困境，不是沒有人能教書，而是有證的人不願進場，進場的人不願留下，留下的人逐漸耗盡。

當一個個中小學老師逐漸消失，這場教育制度與價值的無聲崩塌，你我絕不能沉默以對。

文章未完

詳細內容請見遠見雜誌2026年5月號：教師荒全台爆發！薪資停滯、行政負擔、校園濫訴，害我們孩子沒人教

延伸閱讀：

偏鄉教育拉警報！代理教師占比逾五成，缺師潮已成惡性循環

教師荒全台爆發！薪資停滯、行政負擔、校園濫訴，害我們孩子沒人教

專訪教育部長鄭英耀》面對教師荒，中央負責培育，留才關鍵在地方

【本文摘自遠見雜誌5月號：消失的老師

遠見

追蹤

相關新聞

半導體封裝是什麼？CoWoP為何被魏哲家看重？概念股拆解

「台積電正開發更大尺寸、且具高度垂直整合的先進封裝技術。同時，我們也在研究面板級封裝技術，並已開始建立相關產線規劃，預計未來幾年進入量產。」台積電董事長魏哲家在法說會上首度對外揭示面板級封裝布局，一句

看不見的2千名尖兵！研華如何讓AI脫離對話框 定義「第 4.5 層」競爭力？

這不是一場單純的技術導入，而是一場動員全體員工的DNA改造。研華如何從數據「下水道」做起，已讓2000多名AI AGENTS（AI代理）數位員工與人類並肩協作，重新定義工業電腦龍頭的競爭力？

國旅怎救？拚了20年仍輸日本3400萬旅次 台灣值得更好的結局嗎？

國旅正進入一個臨界點，台灣人愈來愈愛出國玩，有熱情的台灣業者快要撐不住了，有能力投資的只剩建商，有才華的年輕人不進這一行。

缺工危機企業主急了！請外籍學生留台就業可以嗎？

隨著少子化與高齡化日益加劇，缺工危機的海嘯在台灣席捲了餐飲、製造等藍領階層，更蔓延至白領知識型工作。為填補勞動力缺口，僑委會、教育部等政府部會積極設法將在台就學的僑生與外籍生留在台灣就業市場。究竟，哪

「媽媽救星」小北百貨前進東台灣拚200店！宜蘭花蓮搶展3店 備戰IPO挑戰在哪？

半夜水龍頭漏水、小孩一早要帶的文具沒買齊，很多台灣人第一個想到的總是24小時不打烊的黃色招牌「小北百貨」。被網友封為「媽媽救星」的小北百貨迎來創業32週年。然而，觀察近兩年的拓店數字，小北的展店趨緩，

招聘82次仍無人應徵！台灣缺師潮全面引爆

從偏鄉到都會，學校反覆招考卻仍等不到老師，缺師潮已全面擴散。當薪資吸引力下降、制度彈性不足，加上教學壓力升高，教師流失不再是個案，而是逐漸成形的結構性危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。