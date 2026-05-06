招聘82次仍無人應徵！台灣缺師潮全面引爆

【文／段詩潔】

從偏鄉到都會，學校反覆招考卻仍等不到老師，缺師潮已全面擴散。當薪資吸引力下降、制度彈性不足，加上教學壓力升高，教師流失不再是個案，而是逐漸成形的結構性危機。

「台東有學校招聘82次，仍無人應徵」「明天開學，代理教師仍缺數百人，求助退休老師」……，這些不只是聳動的新聞標題，而是真實在全台各地上演的教育現場荒謬劇。

台北市一間明星國小，一位五年級老師開學時因病請長假，接著就陷入長達兩年招不到代理老師的困境。這班學生兩年內換了好幾位代理、代課老師，甚至一度讓班上的志工媽媽來暫代導師。每學期開學前，全體家長就陷入集體焦慮：馬上就要開學了，還不知道老師在哪裡？

制度失靈，誘因全面崩坍

翻開教育部最新出版的《2024師資培育統計年報》，2005當年有逾1萬8000人領有教師證，20年後，卻不到當年的1∕4！

不僅如此，「在職教師」（高中以下各級公私立學校領有合格教師證的正式編制專任教師）的人數，2024年度僅有1564人，更只有20年前的17％；反觀「公立學校代理教師」（公立高中以下學校及幼兒園合格代理教師）的數字，20年來卻沒有明顯變化。

這些看上去冰冷的數字，背後影響的，卻是每一位學生的受教權！

留任率跌破65％，師資流失加劇

老師有的是熱情，沒有的是環境。缺師潮的衝擊，其實比你我想像中更嚴重！

以目前學校招考代理老師來說，有三個階段，第一次招考必須要有教師證；若招不到老師，二度招考只要修過教育學程就可以；如果二招還未招滿或沒人應聘，第三次招考只要大學畢業就可以。

老師消失後，社會才開始承擔

「學校也很兩難，也很矛盾。」看在全教總專業發展中心執行長葉明政眼中，若招到一個有問題的老師，學校要處裡更多問題；卻又迫切需要，現在就要有人到教室去上課，「這時候只好『將就』，這種現象會愈來愈普遍。」但這些老師未受過專業教育訓練，去到國中小現場，面對班級團體，不論對他自己、對學生學習都有不小影響，甚至很可能會是災難一場。

「你看很多學校幾十招都沒人來，那怎麼辦？就是需要有人站到講台上去啊！當你沒得挑的時候，用也不是，不用也不是。」小強無奈地說。

「所有的教育工作都脫離不了非常重要的一個節點，就是『老師』。不管學校校長、教育局長多厲害，你還是要透過老師去教。」從事教育相關工作44年的嘉義市教育處處長郭添財提出值得深思的觀點。

「如果老師不願意投入，我們引以為傲的矽盾跟護國神山，一定會『走山』。當我們停止不前，後面接不上，很快台灣整體的國家競爭力會在無形中崩塌。這是一場寧靜的危機。」世新大學管理學院院長江岷欽憂慮地說，以前讀書是翻轉階級、翻轉人生最好的方式，「現在的教育是『階級複製』，有錢的家長才能把學生送去私校或用錢砸出來。」當老師不願意投入，一切都往商品化走，如此一來，社會流動慢慢靜止，貧富差距恐更惡化。

對照老師的昔時榮耀，映照出今日的晦暗不明。

台灣過去有好的教育，才能培養出科技島的人才。今天的困境，不是沒有人能教書，而是有證的人不願進場，進場的人不願留下，留下的人逐漸耗盡。

當一個個中小學老師逐漸消失，這場教育制度與價值的無聲崩塌，你我絕不能沉默以對。

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詳細內容請見遠見雜誌2026年5月號：教師荒全台爆發！薪資停滯、行政負擔、校園濫訴，害我們孩子沒人教



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【本文摘自遠見雜誌5月號：消失的老師】