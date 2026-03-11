台灣男性加速消失？5年少逾21萬人、比女性高4倍「人口失速列車」才要啟動

【文／周彥妤】

隨著疫後人口「復籍紅利」耗盡，台灣人口排除行政干擾後回歸實質萎縮，且流失速度顯著加快。據內政部統計，去年全台人口減少逾10萬人，縮減規模較前年擴張5倍；數據更揭露驚人性別斷層，男性減少率高出女性1.8倍，五年累積減少人數更達女性的4.16倍。

根據內政部近日最新人口增減統計顯示，台灣人口正進入加速萎縮的關鍵轉折期。截至2025年底，全台總人口數降至2329萬9132人。值得關注的是，相較於2024年僅微減2萬222人的平穩變動，2025年一年內就流失了10萬1088人，減幅在短短一年內驟增5倍。

這場人口規模的起伏，自2020年台灣首度進入「生不如死」的負成長元年以來，隨後爆發的全球疫情引發國境封鎖。由於《戶籍法》規定出境滿2年未入境需遷出登記，導致2021年出現史上最大規模的人口蒸發，單年帳面人數劇減18萬5922人。

疫後紅利出清，人口減幅打回原形

直到國門解封後，旅外國人密集回國辦理恢復戶籍，才在2023年帶來高達15萬5802人的反彈成長，讓人口數據一度回溫。然而，隨著這波復籍潮於2025年回歸常態，近年被行政作業掩蓋的人口自然萎縮斷崖，才要正式顯現。

值得關注的是，性別數據的消長更揭露深層的結構危機。以2025年單一年度來看，男性的減少率（減少6萬3792人）高達千分之5.55，萎縮速度幾乎是女性（減少3萬7296人）的1.76倍。

從2020年至2025年觀察，累積差距更加驚人。5年來，台灣男性人口從1167萬3765人大幅降至1146萬2401人，實質減少21萬1364人。與此同時，女性總人數僅從小幅修正，五年間減少5萬740人。結算下來，男性消失的人數高達女性的4.16倍。

性別減幅的落差，將促使社會產業結構面臨轉型。男性人口規模的萎縮，首要衝擊的是現行國防徵兵基數的穩定性，並對營造、製造業等高度仰賴男性人力的傳統產業供應鏈產生波動。

另一方面，今年初，台灣正式邁入65歲以上人口占比超過20%的超高齡社會，高齡群體的性別比失衡亦將成為政策核心。在女性平均餘命較長，且人口基數相對緩和的結構下，未來長照資源配置與高齡福利政策，勢必須投入更精準社會支持與政策規劃。

男性人口規模的萎縮，首要衝擊的是現行國防徵兵基數的穩定性。資料照

結構枷鎖：姻親壓力與非婚生育門檻

這波劇烈的人口跳水，不僅敲響勞動力警鐘，更揭露台灣現行生育制度與社會實況的嚴重脫節。民間團體直指催生無效的病灶，在於社會仍深受「生子必先結婚」的體制枷鎖。

台灣家長教育聯盟常務理事謝國清指出，複雜的姻親關係是許多年輕人對結婚生子卻步的其中主因。此外，社會對非婚與單身生育的歧視，也讓潛在生育者卻步。

托育及就業政策催生聯盟（托盟）召集人王兆慶指出，對比歐洲非婚出生比例高達40%至60%，台灣2023 年總生育率僅0.87墊底，反映社會深受「先婚後有」觀念束縛。他援引托盟最新民調顯示，若能給予非婚生育者足夠的制度保障與公共托育，社會支持度將逆轉為近七成。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，現行《人工生殖法》限制單身女性使用人工生殖，導致許多不願進入姻親關係的女性空有凍卵卻無法生育。

謝國清也提及，政府應針對社會實況進行精準研究，在現行婚姻制度外另闢蹊徑，提供多元家庭型態的安全保障與反歧視環境，避免無效的政策補貼，才能真正止住人口流失的失速列車。

