研華劉克振72歲想交班 年底啟動傳承計畫後要做什麼？

【文／吳季柔】

研華（2395）2025創下全年營收歷史新高的紀錄，EPS達12.25，董事長劉克振更親自揭露，將於年底啟動「傳承計畫」，預計逐步交棒，卸下長達42年CEO的身份。這將對這家老牌工業電腦大廠帶來什麼轉變？

全球工業電腦龍頭研華科技舉行2025年第四季法說會，繳出營收歷史新高的亮眼成績單。外界聚焦研華在「邊緣AI」（Edge AI）的落地應用、機器人商機，以及關鍵零組件漲價的因應策略。

法說會上更拋出震撼彈，72 歲的研華創辦人、董事長兼CEO劉克振親自宣布，將於今年底正式啟動「傳承計畫」，卸下長達42年的CEO重任。

「我29歲創辦研華，到現在已經42年了。」劉克振語氣輕鬆但堅定地宣布這個重磅消息，「我年紀72歲了，CEO應該交了，這很正常，而且大家都Ready（準備好）了。」預計在今年底前，他將正式卸下CEO一職，完成最高經營階層的交棒，也將在年底前推動董事會改選。「透過傳承，我們應該會把治理架構變得更好。」

全球工業電腦龍頭研華科技舉行2025年第四季法說會。研華提供

劉克振年底傳承CEO，願景2030營收突破40億

劉克振透露，未來研華將走向更具國際化格局的「CEO、COO（營運長）、CFO（財務長）」共治架構，由目前的三位共治總經理接下重任，而各事業體主管則擔任總經理。至於董事長的職位，他表示若今年董事會改選順利，他可能會再做一屆董事長來協助傳承穩定，隨後便計畫完全交棒。但仍要視屆時情況，若有需要也有意願在董事會繼續貢獻。

「我的人生觀是『人生就是繼續貢獻』，」他笑說還沒特別去想退休生活計畫，期待能夠就自己當前能力所及之處，繼續為社會貢獻，例如擴大投入慈善領域。「川普年紀比我大，川普退休（的時候），我可能還在做吧！」劉克振幽默回應，這也展現出他「退而不休」的氣度。

瀟灑喊出交棒之際，劉克振也在法說會上，為研華畫下了至2030年的「五年願景」，口氣中似乎仍透出一絲殷切提醒之感。他強調，研華未來的核心經營模式仍將貫徹「Niche BU Cluster」（利基事業部群）與「阿米巴經營」，讓全球50多個事業部自負盈虧、利潤透明，以此確保高毛利與靈活度。

同時，研華將啟動全球業務組織（WWBO）的改組，將經銷商（Channel）與線上銷售（Online）收歸總部集中管理，建立更綿密的全球銷售網。對於未來的業績展望，「我們2025年營收已經超過22億美元，到了2030年，營收至少要Double（雙倍），」劉克振霸氣喊話，「如果只有40億，我認為是不及格的。」

展望下一個爆發點，劉克振將目光鎖定在「AI Agent」（AI代理），也透露研華也計畫有一位「AI長」加入團隊。他認為，目前雲端AI僅能做到分析與建議，但真正的工業邊緣AI必須能執行「Action」（行動），例如自動判斷溫度過高而關閉機器或灑水。這將是未來半年到一年內產業最大的突破口。

為此，研華也全面將AI導入內部營運，涵蓋產、銷、人、發、財等部門。劉克振透露，因為AI的輔助，今年研華的人力擴充預算已從過去的5％~6％大幅減少至3％。

2026年Q1「淡季不淡」，可望超越2025第四季

回顧2025年，研華繳出亮眼成績單，全年合併營收達新台幣708.82億元，年增19％，創歷史新高；全年稅後淨利達105.9億元，年增18％，EPS達12.25元。

爆發力延續至2026年，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙樂觀預估，Q1單季營收預估將落在5.9億～6.1億美元之間，「今年第一季營收表現可能比去年第四季還要好。」

過去第一季受限於農曆春節長假，通常是傳統淡季，但今年受惠北美在半導體、醫療設備領域需求強勁，中國的自動化與能源專案也表現亮眼。加上近期記憶體（DDR4、SSD）等關鍵零組件價格飆漲且面臨配貨，許多客戶擔憂未來缺料而選擇提前下單，也讓2026開年「淡季不淡」。

此外，為就近服務北美大客戶並滿足「美國製造」需求，研華多年前投資的南加州新總部預計於今年6月25日完工。陳清熙透露，南加州新總部預計讓研華在北美的產能翻倍，預計能支撐未來北美市場高達15億美元的營收規模。

邊緣AI營收上看30％成長！推雲、地端軟體架構平台

隨著AI浪潮從雲端走向地端，邊緣AI無疑是研華未來黃金十年的強勁引擎。研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，當前晶片大廠在x86或ARM架構上都已提高AI運算效能，將推升邊緣AI滲透市場的速度，「我們預期，今年底以前邊緣AI的營收一定有20％～30％成長！」

研華嵌入式事業群總經理張家豪。吳季柔攝

至於目前最受關注的機器人，研華已打入約20個人型機器人供應鏈。目前在全球掌握約260個商機，包括無人機、機器人等，潛在金額達1.12億美元，並已成功取得近2770萬美元的Design Win（設計導入）訂單。

為了加速邊緣AI落地，研華推出了獨家研發的軟體架構平台「WEDA」（WISE─Edge Developer Architecture），能讓開發者透過自然語言對話，預期可將過去需要數週的客製化工業軟體開發時間大幅縮減至數天，節省時間估計可達80％。WEDA也整合輝達的Omniverse，提供數位孿生模擬，以及多跨載具部署的能力。

在AI軟體生態系的布局上，研華去年宣布與高通子公司、AI開發平台Edge Impulse擴大合作。張家豪指出，雙方的合作案已從去年的兩個概念驗證（POC），拓展至目前的約10個專案，涵蓋工廠自動化、醫療等研華主力領域的AI瑕疵檢測。

Edge Impulse具備強大的雲端模型訓練能力，讓客戶無需自建龐大伺服器即可訓練AI模型，再部署至邊緣設備。張家豪表示，隨著Edge Impulse被高通（Qualcomm）收購，研華今年也將相關解決方案從原先的輝達擴展至高通平台。

對於今年的期許，張家豪強調首要目標是將專案從「展示階段」推進至「實質出貨」，期望能有3至5個專案真正導入客戶端落地。藉由Edge Impulse在雲端訓練的優勢，搭配研華自主研發的邊緣端設備管理架構WEDA，兩者形成「雲與端」的完美互補。

延伸閱讀：



撼動HBM的HBF是什麼？記憶體概念股新名單拆解



鴻海尾牙運動會上，劉揚偉喊2026營收9兆！



Gemini正顛覆iPhone，以後還需要買手機嗎？

【本文摘自遠見雜誌3月號：紅不讓經濟學】