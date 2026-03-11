Gogoro營運現金流創新高！上半年推2款新車 首代電池正式退役

【文／段詩潔】

Gogoro經聚焦與重整後再出發，上半年將推出兩款新車，布局越南市場也將開花結果。Gogoro 執行長姜家煒表示，已準備好迎接下一階段的成長，將持續往三大中長期財務目標前進。此外，他也宣布第一代電池全面退役，未來將持續投資新電池，並預計新增逾100座GoStation。

2025年台灣機車市場總銷量70.8萬輛，較2024年減少約8.42%，電動機車銷量減少至4.9萬輛。不過Gogoro開春交出亮眼表現，2025年營運現金流以3110萬美元寫下近兩年新高，淨損收斂至8080萬美元。

Gogoro更宣布今年將推三款新車、優化能源網路與推進越南布局。

姜家煒：持續實現三大中長期財務目標

Gogoro 執行長姜家煒表示，2025年是Gogoro聚焦與重整的關鍵一年，已準備好迎接下一階段的成長。持續往三大中長期財務目標前進：2026年達成能源事業損益兩平、2027年產生自由現金流，並於2028年實現車輛事業的損益兩平。

針對車主最關心的能源網路，Gogoro宣布第一代電池全面退役，未來將持續投入新電池，讓車主享受更好的換電品質。2025年Gogoro每月更新超過5萬顆電池，數量較前一年翻倍；並推動換電站末位管理制度，透過量能擴充提升高負載站點的換電滿意度。2025年營運數據顯示，車主換電滿意度兩年提升26%。

見證台灣電動車產業十年發展的第一代電池已完成階段性任務，於今年全面退役，並將再投資新台幣10億元用於支持能源事業穩健發展；而在全台換電需求的核心熱區，Gogoro也預計新增逾100座GoStation。

Gogoro曾推出由星宇航空董事長張國煒親自參與設計的全新聯名車款，成功創造話題。張智傑攝

兩大消費趨勢：女性車主過半、精緻教養促成消費升級

在車輛事業方面，Gogoro 觀察到消費市場的兩大趨勢，一是中高階機種的女性車主比例持續增加；二是少子化帶來的「精緻教養」與消費升級，父母更願意為「情緒價值」買單。目前Gogoro的女性車主占比已達53%，是四大車廠中唯一女多於男的品牌。

Gogoro預告，3月推出主打家庭客群、強調高「情緒價值」的全新聯名車款；6月推出全新的中高階女性專屬車款；第四季將推出專為越南市場設計的專屬車款。

與嘉實多合作進軍越南市場

在海外布局方面，Gogoro全力鎖定越南市場。看準越南政府強勢推動產業轉型，如河內將於今年7月起特定時段禁燃油車，且商業物流平台禁止燃油新車加入，加上當地商用騎士每日平均騎乘里程高達210公里，Gogoro的快速換電系統能有效解決傳統充電耗費時間的痛點。

2025年Gogoro已與頂級潤滑油品牌嘉實多（Castrol）成立合資公司Castrol Gogoro Mobility，由嘉實多負責在地通路銷售與營運，Gogoro提供產品與技術。預計今年第二季將與商業平台展開試點，啟用24座換電站，並於第四季正式開賣越南新車。

為了在越南快速擴展版圖，Gogoro也首度發表針對海外市場設計的全新換電站 「GoStation Q」。建置面積僅需原基站的三分之一、採用一般的220V市電即可運作，且優化散熱風道結構以提升充電效率。GoStation Q預計於今年12月在台灣進行小規模測試，並於2027年正式導入越南市場。

