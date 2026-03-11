2030卡位戰開打！十五五如何再造中國高技術產業？

【文／邱莉燕】

十五五開局之際，中國經濟不再只拚成長率，而是面對結構壓力與全球競逐的雙重考驗。產業升級、消費重建與金融開放交織，一場通往2030的轉型賽局已然展開。

3月4日，北京人民大會堂，全國兩會再次召開。隨著約3000名人大、政協代表的掌聲雷動，一份定調中國大陸未來五年的「十五五規劃綱要」塵埃落定。

像是一場國家級大腦，向各級政府發出的最強神經電脈衝，瞬間貫穿了大陸每一吋經濟肌理。一場由上而下的體制總動員，隨令而動，兆元資源傾斜。

因為十五五所擘畫的產業格局，除了想讓老百姓變得更有錢、排碳量更少，更著眼於在全球競爭中奪取制高點。

AI應用如自動駕駛、智慧製造，大陸可能彎道超車。在太陽能、風電皆世界第一的基礎上，固態電池和氫能儲能有望成為新的全球優勢產業。新藥與生物製造，也要培育可逐鹿世界的「新質生產力」。

撐起消費的政策組合拳全面出擊

提振消費，無疑是十五五的重中之重。

「老百姓因為得一場病，很可能家庭壓力就突然變得非常大，」香港智匯集團創始人及首席經濟學家夏春預言，未來五年公共政策和公共支出的重點，將側重於提升社會福利，在醫療、教育、養老等領域，中央將會投入更多資源，從根本上緩解民眾對未來「救命錢」「養命錢」的擔心，讓民眾現在就敢花錢。

北京清華大學高等研究院副院長李家強發現，特別關注「十五五」的未來產業及新興產業，該校在某些領域的科研實力雄厚。

「這些是未來的火種，」李家強指出，量子科技、核融合、生物製造等，這些曾被視為科幻的年輕面孔，如今全被邀入核心產業的陣營。

十五五像一位目光如炬的戰略家，也正親手為新質生產力鋪設紅毯，催促低空經濟、航空航天、新能源、新材料等新興支柱產業加速向前奔跑，並且不光是要趕上歐美，而是領跑世界。

正如中國國家發改委主任鄭柵潔所言，這群新銳勢力蓄勢五年，將再造一個中國高技術產業。

外資經營權鬆綁下的新機會

多次到台灣與學術界交流的李保明也點出，台灣企業界不妨關注十五五中「高水平對外開放」的內涵。

過去外資雖可進入中國大陸市場、取得股權（如持股49％），卻常被限制實際經營權，只能分紅無法主導決策。李保明舉例說明，台灣一家金控集團早年曾想在中國大陸開展證券業務，後因無法取得經營權而難以落地。

如今，十五五政策明確提出要實現「准入即准營」，讓外資不僅能投資，還能實質參與公司的經營管理。

「台灣的強項如金融證券、養老服務、科技服務等，將來是有機會的，」李保明建議，對台商來說或許時機又到了，可重新思考如何參與中國大陸市場。

卡位2030，不僅是這個世界第二大經濟體的使命，更是每個企業、家庭與個人的必經之路。因為這場深刻轉型，終將滲透到每個人的錢包與職業軌跡之中。

如果要為一個「理想的十五五」下一個註解，夏春認為取決於三個關鍵變量：人均GDP突破1.4萬美元、製造業全球地位穩固，以及人民幣溫和升值。

最終，這一切的落腳點，是讓14億人感受到「日子不一樣了」，更有保障、更有希望、更有尊嚴。

