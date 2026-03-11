WBC經典賽再掀熱潮！台灣棒球黃金年 「紅不讓經濟學」解密

【文／曾子軒、郭逸】

2024年底，中華隊擊敗強敵日本，勇奪世界12強棒球賽首冠，振奮人心。隨著勝利熱潮延燒，2025年被譽為「國球黃金年」，中華職棒的觀賽人次與整體營收雙雙創下新高，背後揭示著「紅不讓經濟學」全面崛起。隨著世界棒球經典賽（WBC）開打，球迷熱情再次凝聚。台灣棒球如何在情感與經濟之間取得平衡，成為推動產業升級的關鍵力量，並揮出屬於「Team Taiwan」的長遠勝利？

「東京的比賽期間我可以參與，當然要看完！」面對運動部成立後第一個重大賽事：2026年3月開打的世界棒球經典賽（WBC），新任運動部長李洋接受《遠見》專訪時不諱言，不敢說自己去了現場支持成績就會好，但要展現出支持的「態度」。

全台力挺的態度也很一致。台日要在經典賽捉對廝殺，一開放售票，東京巨蛋的門票全數秒殺；接著中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人見狀，又發起「台灣之夜」募資活動，開放台日大戰轉播保證入場資格的5000名應援席次，沒想到，一開賣短短20分鐘又被搶光。

在台灣，每一支安打、全壘打，都打出愈來愈多球迷。現在這一棒，更敲開含金量極高的「紅不讓」經濟學！

2025年、職棒36年，堪稱棒球產業的「黃金年」。總觀賽人次373萬，比起前一年的276萬，暴增將近100萬人次，場均觀眾也首度突破萬人，總票房粗估高達20億元，創下歷史新高。

第一支紅不讓》中職誕生首支「10億元隊」

紅不讓經濟學的首轟，便是台灣職業棒球史上，有球隊一年營收就賺進10億元。

職棒36年結束，概算票房、商品、廣告業務、電視轉播權利金等主要營收來源，傳出中信兄弟年營收突破10億元，成為史上首支「10億元隊」；根據《遠見》多方探詢，中信兄弟的實際營業額，其實比這個數字還高，而其他五支球隊的年營收也都破億。

雖然中信兄弟領隊劉志威未正面回應，他卻也直白地說，球隊想要創造出產業新的可行性，因此願意加碼投資，「我們的概念是把市場做大、把收入創高……投資了十年，去年才碰到比較好的結果。」

蔡其昌發現，中職六支球隊目標一致，已從過去把棒球場當作運動的場地，轉為平台來經營，「就像我有一個訴求，要把球場從『體育用品社』變『百貨公司』。」他的目標，是讓球場從單純運動場域，轉型為綜合消費空間。

東方線上去年在12強賽後的調查，推估進場看球的90％消費者會在球場購買餐點、飲料與周邊商品，每人平均花費1545元，比一張均價500元的門票高出約兩倍。

蔡其昌認為，棒球產業就是一種奠基於五感的「體驗經濟」，單純看棒球的人有限，惟有提升看球的體感，才能拓展消費客群。

第二支紅不讓》啦啦隊應援，催生龐大商機

第二支全壘打，正是台灣棒球場的另一大亮點：啦啦隊應援文化。「這是台灣特有的棒球文化，是一種『台灣味』。」蔡其昌說，啦啦隊女孩也是把球場當作平台，用應援結合比賽，觀眾喜歡這種氛圍，球迷也會埋單。

這些啦啦隊女孩堪稱球隊的小金雞，除了場內的熱舞表演，場外的贊助、聯名與商演，商機上看億元。

職棒早年就有啦啦隊，但遠不及現在有存在感。帶動改變的，是將啦啦隊塑造成明星，開啟娛樂化看球的Lamigo桃猿領隊劉玠廷。其後，各球隊開始比拚啦啦隊陣容，台式應援文化就此蓬勃。

第三支紅不讓》硬體升級，創造酷炫體驗

規劃多元行銷手法之餘，硬體設施的基本功也不能馬虎，這讓台灣有機會轟出第三支全壘打。

自從富邦得標、營運管理新莊棒球場，先花了數千萬元整修廁所，最近還添購工業級大電扇、裝霓虹燈、替換座椅，提供更好的觀賽品質，舒適度將其他幾座老球場甩在後頭。

不管是不是「邦迷」，都會對有「新莊城堡」美稱的悍將主場豎起大拇指。

味全龍則是在認養的天母棒球場增添硬體特色，追求差別取價。味全龍行銷總監程韋仁說，場內設置價位較高的燒烤席，還有能吹冷氣的露營席，有時候開賣幾分鐘就售罄。

程韋仁表示，有些非球迷被朋友帶進球場，或是家長帶著小朋友進場，比起球賽勝負，更在意場地能否滿足幾個基本門檻：廁所、冷氣、食物。這些觀眾進場追求娛樂與社交，會在社群媒體打卡，向朋友炫耀，因此透過異業合作，創造差異化的體驗。

蔡其昌分析，傳統球迷進場只買一張門票，屬於固定消費；如果能吸引球迷進場吃飯、喝啤酒、買聯名球衣，甚至參加賽後演唱會，則屬於變動消費。

在他的「百貨公司」藍圖中，球場要變成綜合娛樂空間，必須拉高變動消費、增加平均客單價，球隊才可能轉虧為盈。「而且，必須說，台灣棒球的競技水準提升，球賽變得更精采，才沒有被其他娛樂活動掩蓋光芒。」蔡其昌強調。

球迷留存關鍵，把一日觀眾變終身訂戶

只是，球評王翊亘點出另一個殘酷事實：「台灣的球場大多是房東（政府）蓋的，房客（球團）想改裝，得看房東臉色。」

他以美國與日本為例，球團自營球場，可以自由規劃園區，蓋酒店、開購物中心，甚至把廁所改得跟五星級飯店一樣；在台灣，即便球團願意砸大錢改善，還是會卡在繁瑣的行政流程或消防法規。

不只如此，也得思考如何將「流量」轉化為「存量」。謝思毅分析，國際賽熱潮與大巨蛋效應帶來新球迷，但未必會留下，「怎麼讓一個一年只進場一次的一日球迷，變成一年進場十次的終身訂戶？」這需要球團在蜜月期後，持續提供高品質的賽事內容與細緻的服務體驗。

不論如何，隨著「紅不讓經濟學」在台灣持續發威，台灣棒球不再只是靠熱血支撐的競技場，而已步入講求投資報酬率、用戶黏著度與長期經營能力的產業賽道。台灣離棒球強國，及更完整商業生態系的距離，無疑又更近了一步。

