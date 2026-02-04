「對孩子笑不出來，討厭自己！」兒科醫沈痛自白：不想再當3分鐘醫療得來速

【文／周彥妤】

無懼少子化預警，兒科醫師歐淑娟近二十年前投身兒科，卻在健保拚「翻桌率」的齒輪下，自嘲成了負責開藥的「醫療得來速」。長期爆量門診讓她身心透支，一度得靠安眠藥度日，甚至對孩子笑不出來，「我討厭那樣的自己，連我都不想看那樣的醫生！」這段沈痛自省，揭露專業使命被消磨的現實，道出第一線醫師熱忱枯竭的集體哀愁。

桃園卓越小兒科診所醫師歐淑娟回憶，當年醫學系畢業後、即將踏入臨床訓練的那段時間，她帶著「反骨」的勇氣，毅然決然選擇兒科。近20年前，少子化的預警已在醫界迴盪，學長姊看著滿腔熱血的她，紛紛直言勸阻：「要不要想清楚？要不要換一科？」

帶著對兒科的嚮往，歐淑娟一頭栽進被醫界稱為「大科」的內、外、婦、兒領域。這些科別承接的是醫院裡最急、最重、也最複雜的病況，從罕見疾病到生死交關的時刻，都集中在這裡。

逆風而行的初心，在勸退聲中走進兒科

在醫學中心接受訓練，意味著高強度工時與沉重責任。然而，真正踏入後，她才明白學長姐的勸阻不是恐嚇，而是血淋淋的現實。兒科醫師的短缺加劇了惡性循環：人力愈少，留下來的人負擔愈重；負擔愈重，就愈沒人敢投入。

那段日子，歐淑娟幾乎沒有生活品質，只剩下吃飯、睡覺等基本生理功能。高壓排班讓她屢次缺席家庭活動，與家人的關係緊繃至極，甚至連拍全家福的那一刻，她仍在病房長廊上來回奔跑。

在健保體制下，兒科醫師的職涯彷彿坐上雲霄飛車。冬季流感、腸病毒肆虐，診間人滿為患；一入夏季，病人驟減，門診量與收入瞬間降至冰點。

體制與疫情夾擊，在門診冷清與「醫療得來速」擺盪

這樣的淡旺季循環，對醫師而言意味著生活始終缺乏穩定感。「我真的很愛小孩，但在疫情期間，我第一次覺得後悔。」三級警戒時，門診幾乎停擺，歐淑娟首度感受到「失業風險」。防疫政策規定，醫護一旦被匡列就得暫停工作；收入中斷、支出照舊，入不敷出的焦慮，讓她對當年的選擇產生了動搖。

然而，解封並非救贖，而是噩夢的開端。疫後爆發的「免疫負債」讓門診量徹底失控，歐淑娟曾創下單診收治 179 名病人的紀錄，從下午一路看診到深夜。在健保量化壓力下，平均三分鐘就得看診一名病患，她自嘲成了只負責開藥的「醫療得來速」，而兒科最珍貴的醫病溝通與衛教，在生存壓力面前成了奢侈。

長期的體力透支與追求完美的性格，將她的身心推向臨界點。為了對抗焦慮與失眠，她不得不依賴安眠藥，卻隨之陷入思考遲鈍、內分泌失調與情緒失控的日常。

最讓她崩潰的是熱忱的枯萎，她發現自己竟開始對孩子的哭鬧感到厭煩，甚至對家長提問感到不耐。「我以前那麼喜歡小孩，但那時我只想逃離。」她意識到自己正變成一台冰冷的開藥機器，「我討厭那樣的自己，連我都不想看那樣的醫生！」

120公斤少年的軍校夢，喚回從醫初衷

真正讓歐淑娟重獲成就感的，是陪伴一名體重120公斤的少年圓了軍校夢。疫情期間，她因門診清淡而修讀肥胖醫學，本想充實自我，卻意外看見體制外的醫療需求。

少年為了報考軍校，必須在一年內減重30公斤。這類涉及生活型態的慢性問題，在追求效率、拚量的門診中往往是被忽略的邊緣。歐淑娟意識到，要真正幫助少年，必須放慢節奏，陪伴他調整飲食並面對挫折。少年的家長也全力信任她的專業，支持她引導孩子重塑生活習慣。

當少年最終成功減重、追逐夢想時，好友的一句「妳改變了他的人生軌跡」，點亮了歐淑娟心中那盞快熄滅的燈。她深刻體會，要讓生命產生質變，必須先有溫度的傾聽與建立信任，這遠非點數所能衡量，而是醫師價值的真正體現。

尋求平衡，在診間方寸外實踐醫療價值

前年起，歐淑娟開始同時投入健保與自費門診，重新調整工作節奏。透過延長諮詢時間，她能完整討論患者的生活習慣與代謝風險。面對自費醫療商品化的疑慮，她態度大方，認為這並非買賣時間，只要醫師專業有所依據，反而是讓民眾在健保體制外，多了一份讓醫療更完整的選擇權。

在開啟新模式的同時，歐淑娟並未離開健保前線。對她而言，堅守第一線不僅是為了照護病患，更是為了將臨床觀察轉化為推動改變的基石。過去對公共事務保持距離的她，近年開始踏入校園演講、與衛生主管機關對話，試圖將兒童衛教防治推向政策面，盼能解決第一線醫療的結構困境。

歷經兩年的步調調整，歐淑娟重新穩定工作的節奏。她體認到，當不再受限於診間的極速運轉，醫師專業其實有無窮的發揮空間。這場轉向，是她在現實體制下對醫療價值的具體實踐，也讓她的影響力從方寸診間，有機會擴及至更廣闊的社會倡議。

【本文摘自遠見雜誌2月號：人才荒？別慌！】