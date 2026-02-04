黃仁勳為何感謝他母親這教養觀？長大當輝達CEO都用上

【文／林士蕙】

2026年才剛開始，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳就接受有30年友誼的半導體業先驅訪談，還登上達沃斯論壇現場。這次，黃仁勳不只談科技與AI泡沫，也感性地提到他為何不愛人生過分規劃？最動人的母親教養觀念，影響他直到創業當CEO都有用！以及他爸媽家賓士車的背後玄機。近期將來台的他，在訪談中也提到他全世界最喜歡的度假地點，一文完整剖析他的直白觀點。

在2026年一開展，輝達執行長黃仁勳就陸續接受有30年友誼的半導體業先驅雪爾頓的訪談，還登上達沃斯世界經濟論壇（WEF）現場。這回，黃仁勳不只談科技，許多直白的人生體悟反而更能令一般人更有感。

為何黃仁勳很懂當下20多歲Z世代的困境？又為何拒絕規劃自己人生的終極目標？如何用業界人士也未必能看到的視角，來駁斥 AI泡沫與取代白領的末日論？最感謝兒時母親如何教養他，竟然到創業後覺得特別有用？以下完整揭露他的觀點。

黃仁勳談20歲：為何不想成為當下Z世代？

黃仁勳在1月接受1994年就結識的老友、全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance）執行長雪爾頓（Jodi Shelton）的訪談時，被詢問「若重返20歲，要選擇自己的20歲青春？還是現今的20歲世代？」時，1963年生，屬於嬰兒潮世代尾的他提出令人意外，但是對於現今Z世代甚有同理心的見解。

黃仁勳相當明確地表示，若要重返20歲，他只會想要重返自己嬰兒潮世代的20歲，絕非成為現在正值20多歲的Z世代一員。原因是，他認為他那時候的20歲，比現在這個世代的20 歲更快樂。

他進一步說明會這樣想的理由，他認為每個人都值得擁有一段「懵懂無知」的時光，不需要從第一天開始，就把全世界的所有問題都扛在自己肩上。「無知」其實是一種快樂，而且「無知」也是一種超能力。

例如，如果不是因為他當時無知到不知道創辦輝達（NVIDIA）根本是不可能的任務，那麼輝達今天就不可能存在。

「事實上，要創辦輝達是不可能的，根本做不到。但我當時什麼都不懂，所以沒人能說服我放棄。」黃仁勳坦言。

他進一步指出，對於樂觀的人來說，我們無法說服他們「事情不會變好」。他們太無知、對殘酷的真相太過遲鈍，以致於他們保持樂觀。這其實不是一件壞事。

「但我們正在培育出一個非常憤世嫉俗、資訊接收過量的年輕世代。這個新世代之所以憤世嫉俗，並不是因為他們本性如此，而是因為他們看到了太多的東西，資訊量實在太大了。」

但黃仁勳強調，我們必須先在內心建立起「樂觀的庫存」，以及「良善的庫存」，讓自己的眼裡只看得到好的一面。我們都必須想辦法鍛鍊出那樣的「肌肉」。比起現在的年輕人，黃仁勳自認自己那個年代有更多機會去做到這一點。至少他就是在20幾歲時那樣達成的。

黃仁勳為何不規劃人生終極目標？

許多專家主張人生與事業都需要明確的目標導向，但是黃仁勳不這麼想。他也在與雪爾的頓訪談中，特別認為「無終局（no endgame）」，也就是不為自己設下終極目標，是一種超能力。

黃仁勳表示，人們常問他：「Jensen，你的計畫是什麼？」但其實他沒有什麼特別的計畫。「讓公司活下去」就是計畫。

「我們（意指輝達團隊），確實對這世界懷抱著許多夢想，也想像過科技會如何帶來改變，但『讓公司活下去』絕對是其中百分之百的核心計畫。」

他表示自己也常被問，要回答個人的人生目標是什麼？但黃仁勳坦言，自己沒有任何目標。就是繼續工作、繼續有工作做（staying employed）、能夠把工作做好，並且身邊圍繞著一群很棒的人。這就是他的目標。

他並強調，輝達（NVIDIA）是沒有終極目標的，「擁有沒有終局（no endgame）的心態，對輝達非常有幫助。」

從黃仁勳談話的脈絡，或可推測他的「無終局」心態，和非常符合管理學大師西奈克（Simon Sinek）提出的「無限賽局」概念：不給自己設下天花板，發展的空間才大。

如果你有一個具體的「終極目標」例如：成為市占第一、擊敗某個對手等，那是一個「有限賽局」。一旦達成目標，企業往往會失去方向或變得傲慢。但黃仁勳主張公司發展沒有終局，代表輝達永遠處於「創業第一天」的狀態，永遠在適應新局。這讓他們能從早期的遊戲顯卡，一路轉型到運算、元宇宙，再到現在的 AI 霸主，因為黃仁勳創業的目標不只是想要贏過誰，更是一直留在場上玩下去。

足以想見，黃仁勳在早年曾表明難以匹敵的英特爾，現在都被輝達甩得老遠，背後的深層關鍵正是如此。

黃仁勳最喜歡的Top3度假地點

在跟雪爾頓的訪談中，黃仁勳被問到哪裡是他個人最愛的度假地點，他首先表示，只要是有家人在的地方就是最佳度假地。 不過，如果要具體點出一兩個地方，他表示自己會用「降落時我也很開心」來判斷那是不是他最喜歡的度假勝地。以下就是三個他最愛的度假地點：

第一，他在夏威夷（Hawaii）降落時總是非常開心。因為全家人通常都會聚在那裡。

第二，當他降落在台灣時，也是真的非常開心。原因在於那裡的人們非常棒。他有非常重要的合作伙伴在那裡，也有長年的友誼，而且他家人也經常跟他一起去。

第三，當他降落在日本時，是發自內心的感到快樂。原因在於，他對日本有非常非常久遠的回憶，還有日本對於當年「拯救輝達」有多麼重要（註：指早年 SEGA的合作案），以及那些他早期去那邊的出差經歷。

黃仁勳被問到哪裡是他個人最愛的度假地點，其中一個是「台灣」。黃家琳攝

黃仁勳如何看AI對未來職場的影響？認為AI有泡沫嗎？

愈來愈多人擔憂AI將取代許多白領工作，黃仁勳怎麼看？

他在接受雪爾頓的訪談時表示，如今的確有一種「末日論」觀點，認為世界上有一半的工作會消失之類的。但黃仁勳認為，更有可能發生的情況是：世界上100%的工作內容都會改變，而不是 50% 的工作會消失。而且他更堅信，那些現在因為沒有技能而失業的人，未來有100% 都能靠 AI 謀生。

當然，他坦承人工智慧會改變科技很多，五年後，對許多人來說電腦還是電腦；應用程式只是變聰明了，但看起來還是像應用程式，也依然是軟體。人們還是會做電子商務，但也許網購人們不再親自上網站，而是由自己的AI 代理人（Agents）幫忙購物，但還是會有亞馬遜或其他網購平台。很多事情大概會維持原樣。

但最後，黃仁勳熱切希望自己在機器人和人形機器人方面所做的工作能開花結果。他期待未來每個人都能擁有自己的R2-D2和 C3PO（星際大戰機器人）。

至於近期一些金融界投資專家，以及OpenAI執行長奧特曼都認為有AI泡沫。真的嗎？黃仁勳在1月達沃斯世界經濟論壇上提出了反駁。

他表示，要驗證「AI是否泡沫？」這個論點，有一個很好的測試方法，那就是去看看輝達（NVIDIA）的經營現況。就他了解，現在已經有數百萬顆GPU建置在雲端中。而且，如果有人最近試著去租用輝達的 GPU，會發現簡直是「一卡難求」。目前GPU租賃的現貨價格正在上漲——這不只是最新一代的晶片，連兩代前的舊款GPU價格都在漲。

黃仁勳推測這背後的原因在於，新創的 AI 公司數量不斷增加，加上許多既有企業正在轉移他們的研發預算：禮來藥廠（Lilly）就是一個絕佳的例子。

三年前，禮來絕大部分的研發預算，都花在傳統的「濕實驗室」（wet labs，指實體生物化學實驗）上。但黃仁勳表示，看看這間公司現在投資的大型超級電腦和AI實驗室，就知道未來的研發預算將會愈來愈大幅度轉向 AI 。

所以，基於這些事實證據，黃仁勳並不認為AI已泡沫了。但是他能理解，之所以會有這麼多人擔憂「AI 泡沫化」這個議題，是因為投資規模真的很龐大；而投資規模之所以這麼大，是因為所有企業與政府必須先建立必要的基礎建設，才能支撐架構在其之上的所有AI應用。

黃仁勳最感謝母親怎麼教育他？如何談他爸媽的賓士？

黃仁勳在與雪爾頓訪談中回憶童年時光時，最感念媽媽給他的正向教養。

黃仁勳坦承，其實自己從來不覺得是屬於天才型的人，只是小時候有參加過全國性考試，表現得很好。他依稀記得，後來他的母親總是不斷告訴所有人與他，說他「超級聰明」。

不管這是不是事實，但黃仁勳認為自己母親一直這樣重複講，大概真的有幫助：有點像是在他身上加諸了一種往後做任何事情都「必須要很聰明」的負擔。

所以，他認為這可能就是父母教養和企業領導力都適用的關鍵「硬道理」之一，在他創業時也驗證過。

「當你對某些人、或對自己的公司設定了「超越合理」（beyond reason）的期望時，很多時候反而因此達成目標。」

不過，相當感念當年母親的教養，也常回饋爸媽的黃仁勳，卻很懊悔多年前送給他爸媽的賓士車，背後有一個有趣的故事。

在2026年1月達沃斯論壇上，黃仁勳在回答貝萊德執行長芬克（Larry Fink）對輝達多年來至今耀眼的投資報酬率時，如此提到他個人的一個遺憾。

黃仁勳表示，雖然感謝芬克關於輝達報酬率的讚美，但是回頭看當年輝達上市（IPO），自己只有一個遺憾。他表示，當時輝達在美股上市之後，自己想買個好東西孝敬父母，所以就在輝達當時市值僅3億美元的時候，就賣掉了一些股票，然後把那筆變現金額拿來買了一輛賓士（Mercedes-Benz）S-Class 給他爸媽。

但是，以現在的輝達股價來看，那變成了世界上最昂貴的一輛車。黃仁勳坦承說，連他爸媽現在都很後悔。不過，至今他爸媽仍留著那台「世上最貴」的賓士車。

【本文摘自遠見雜誌2月號：人才荒？別慌！】