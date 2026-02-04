歐洲大國經濟拉警報！德國製造業熄火、英國陷富裕病、法義債台高築

【文／廖綉玉】

德國、英國、法國、義大利等歐洲大國，面臨經濟停滯、債務攀升與結構性困境。德國製造業熄火，企業破產激增；英國罹患「富裕病」，捲進高負債；法國面臨高額赤字，更陷入政治僵局；義大利成長低迷、人口老化。本文深入解析歐洲四大經濟體現況、核心問題與未來挑戰，一次掌握歐洲大國經濟全貌。

美國總統川普（Donald Trump）2025年底接受美媒《Politico》專訪，抨擊歐洲是一群「由軟弱者領導的衰敗國家」。這句刺耳評語，卻意外點出歐洲經濟的集體困境。全球前十大經濟體中，歐洲國家占了四席，分別是德國、英國、法國、義大利，但它們也同時陷入成長停滯、債務攀升、結構失靈的泥淖。德國製造業引擎熄火、英國深陷「富裕病」（affluenza）幻覺、法國被高赤字與政治僵局綁住手腳、義大利則在低生產力與人口老化中愈陷愈深。

《遠見》深入剖析這些歐洲核心經濟體，究竟出了什麼問題。

美國與歐洲核心四國經濟指標比較。本圖為AI生成，廖綉玉製圖

德國：製造業失靈，經濟引擎熄火

德國是世界第三大經濟體，經濟成長卻原地踏步了整整三年。自2022年底陷入經濟衰退後，2025年成長僅約0.1％，2026年預期也下修。俄烏戰爭暴露其對俄天然氣倚賴，高能源成本重創製造業，而出口導向的經濟模式，同時遭美國關稅與中國競爭夾擊。此外，德國面臨投資不足、官僚主義、基建老舊、轉型緩 慢、勞動力不足、數位化落後等諸多挑戰。多重壓力交織下，德國正面臨二戰後最嚴峻的經濟危機。

德國智庫萊布尼茲經濟研究所（Leibniz Institute for Economic Research）的數據顯示，2025年，德國的破產企業數超過1萬7600萬家，創下20年來新高，光是2025年12月的破產數，就比前一年激增15％。德國聯邦統計局（Destatis）初步數據則顯示，運輸業、餐飲業、建築業受到的衝擊尤其嚴重。

香腸是德國飲食文化的象徵，最近卻傳出讓人震驚的消息：曾是東德最大香腸製造商、一度擁有3000名員工的Eberswalder Wurst，宣布將在2月底關廠，500名員工將失業。這不只是少了一家工廠，而是德國經濟進入「大衰退」的縮影。

倒閉名單不只是香腸製造商，還包括知名時尚品牌Esprit、世界最大的寵物店「扎亞茨動物園」（Zoo Zajac）等。企業裁員也愈來愈常見，例如大型時尚電商Zalando，在8日宣布關閉位在中部艾福特市（Erfurt）的物流中心，2700名員工面臨失業。

最令人擔心的是，以前的危機大多集中在特定產業，如網路泡沫破裂後，大量新創科技公司破產。然而，英國《經濟學人》（The Economist）指出，目前德國的經濟低迷已影響各個產業。在高電價、高關稅、地緣政治動盪的當前環境下，德國過去引以為傲的經濟模式已徹底失靈，製造業不再是經濟穩定的支柱，反而成為經濟衰退的重災區。

德國是世界第三大經濟體，經濟成長卻原地踏步了整整三年。Photo by Roman Kraft on Unsplash

英國：富裕幻覺下的「精緻窮」

英國是世界第六大經濟體，看似風光，但其實，現在英國正陷入「富裕病」，承擔著富國的責任與期待，卻缺乏相應的財力基礎。表面上仍是全球前段經濟體，但如果檢視2025年的人均收入，英國（5萬6661美元），低於世界第23大經濟體的比利時（6萬418美元）。

當一個國家錯把規模當實力，英國人拒絕面對現實，這也為後續失衡埋下伏筆。《經濟學人》指出，英國人以此心態做出脫歐選擇，即使清楚後果是變得更貧窮，選民仍選擇無視，結果導致國力下降，幸福感卻未提升。

現在，英國債務占GDP的比重已高達95％，但在「我們負擔得起」的錯覺下，英國選民熱衷支持永久性支出制度，卻鮮少思考其後果，例如國家養老金的「三重鎖定」（triple lock）政策，讓支出只升不降，未來支出金額更可能翻倍，卻缺乏可持續財源。

這種「富裕病」也影響基礎建設，即使預算緊縮，仍偏好「豪華版本」工程，成本居高不下，例如倫敦至伯明翰（Birmingham）的2號高速鐵路，為了保護幾百隻蝙蝠，竟然多砸1.2億英鎊蓋隧道。這種心態也滲入國防政策，英國派航母去新加坡巡邏，卻沒錢處理家門口北海（North Sea）被俄羅斯切斷的海底電纜。

當承諾建立在不存在的財富上，政府只能靠借貸與拖延撐住運作，財政壓力不斷累積。為掩飾矛盾，政府慣以會計手法開出「沒給錢的承諾」，將照護老人與公共服務責任轉嫁其他部門，卻未配套資源，連道路維修預算也被挪作他用，公共設施老化、服務品質下滑。對深信國家仍然富裕的選民而言，這被解讀為浪費，而非資源不足。最終，人們困惑於國家愈來愈昂貴、卻愈來愈破舊。真正的解藥，或許只有一個起點：承認英國已不再是自己想像中的富裕國家。

英國是世界第六大經濟體，看似風光，但其實，現在英國正陷入「富裕病」。Pixabay by Kamila Smrekovska

法國：改革意志不足的高赤字國家

法國是世界第七大經濟體，預計2026年的經濟成長將溫和復甦，但高額赤字、債務上升、政治僵局限制其成長潛力，有限的財政整頓與改革疲軟，仍將繼續拖累經濟。美國信評機構KBRA近期將法國長期主權信用評等下調至AA─，警告若不採取果斷改革，法國的信用指標將持續承壓。

經濟成長速度也受到國內需求疲軟、投資低迷、地緣政治不確定性、貿易碎片化顯著衝擊，2024至2025年，GDP僅分別成長1.1％與0.9％，顯示法國復甦步伐緩慢且脆弱。

法國政治分裂限制了財政進展，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在第二任期失去國會多數，導致預算僵局與立法難產。KBRA指出，政策方向的不確定性正推高主權債務溢價，投資者愈發謹慎。短暫政治團結可能出現，但政局依然持續分裂，甚至可能惡化，這導致政府難以推動必要的支出控制和財政改革。

另一個問題，是持續攀升的公共債務：國際貨幣基金組織（IMF）預測，法國債務占GDP比重，2025年是116％，預計到2030年，將升至近130％。不斷上漲的利息支出加劇了財政負擔，法國財政部預計，到2026年，償債成本將飆升至593億歐元，高於2020年的362億歐元。

雖然政府收入占GDP超過51％，但鑑於法國已經是經合組織國家（OECD）中，稅收占GDP比率第二高的國家，其成長空間有限，而退休金與國防開支等結構性支出壓力仍持續存在，KBRA警告，若要達成有效整合，需持續多年努力，凸顯出法國的公共財政，仍是經濟最核心的薄弱環節。

法國總統馬克宏。Flickr by World Economic Forum

義大利：低成長、低生產力的惡性循環

義大利雖是世界第八大經濟體，但這顆曾經璀璨的地中海明珠，過去25年，深陷生產力停滯與成長乏力。2025年經濟成長率預估僅0.4％，2026年下修至0.8％，明顯落後西班牙與希臘。展望2027年，義大利恐再度墊底，成為唯一GDP成長率仍低於1％的歐盟成員國。

根據義大利工業總會（Confindustria）旗下研究機構CSC發布的最新展望報告，義大利經濟幾乎停滯不前，美元走軟、地緣政治不確定性、出口疲軟、消費支出抑制等因素，讓義大利經濟面臨「逆風」。

出口危機正為義大利經濟增添壓力。歐盟預測機構指出，受關稅與高度不確定性影響，2025年的貨物出口將萎縮0.6％，服務出口雖續增，但貨物與服務進口成長更快，淨出口將拖累GDP表現。結果不僅削弱成長動能，也推高債務負擔。儘管外界呼籲義大利降低債務水準，但其債務占GDP比重仍將攀升，2025年底達136.4％，2026年升至137.9％，至2027年，才會小幅回落至137.2％。

義大利雖是世界第八大經濟體。Pexels by Riccardo

總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將經濟困境歸因於外部因素。她指出，德國工業陷入低潮，對高度倚賴德國企業的義大利北部製造業造成明顯衝擊；同時，也批評《歐洲綠色政綱》（European Green Deal）減碳規範過於嚴苛，限制了汽車等傳統優勢產業的發展。

儘管義大利當局宣稱就業率創新高，經濟學家卻警示，新增職位多集中於低薪且不穩定的服務業，難以支撐國家競爭力。全球知名跨國投行高盛集團（Goldman Sachs）更指出，義大利目前的勞動生產力竟低於20年前，高薪、技術嫻熟的製造業工作，在總勞動力所占比例愈來愈小。

與此同時，民眾正承受著實質薪資縮水與沉重稅負的雙重壓力，購買力較2021年大幅下降。當企業因能源成本高昂而瀕臨崩潰，消費者因悲觀預期而縮減開支，義大利正掉入低經濟成長、低生產力的惡性循環。

更嚴峻的是，義大利勞動力快速老化，並面臨嚴重人才外流。德國畢業生薪資比義大利高出約80％，促使義大利優秀人才紛紛出走。再加上低出生率長期下探，2024年新生兒僅37萬人，創1861年以來新低，且已連續16年下降。義大利央行總裁帕內塔（Fabio Panetta）警告，到2050年勞動人口恐減少700萬人，為本就疲弱的經濟再添壓力。

高盛警告，若義大利不展開重大的結構改革，最大的潛在成長率，恐在2030年跌至0.5%的冰點，屆時，國家可能長期陷入「低成長、低生產力、人口萎縮」的經濟泥淖。

