《窒友梅根》走進現實？具身AI的信任保衛戰 椰棗科技築起安全防線

電影《窒友梅根》（M3GAN）中，具備AI能力的人偶娃娃原是為了陪伴與照護，卻在測試中因失控埋下致命殺機。這段銀幕上的虛擬恐懼，隨著「具身AI」（Embodied AI）發展，逐漸成為現實世界必須嚴肅面對的課題。

2026被視為具身AI機器人的應用元年，從科技展示走向商業落地。因應全球勞動力短缺與高齡化，從物流倉儲的無人搬運、智慧醫院的照護助手，到城市交通引導，實體機器人的身影將無所不在。

NEXCOM新漢集團子公司椰棗科技（TMRTEK）總經理賴冠州指出，這意味「人機協作」時代正式來臨，實體AI走進人類生活空間，成為社會運作的永續生產力。但在享受科技紅利前，我們必須思考：當AI擁有實體身軀，人類該如何築起安全防線？

從大腦下載到身體，具身AI藏有「越獄」危機？

這幾年大家熟悉的ChatGPT、Gemini生成式工具屬於「離身AI」，猶如靈魂活在電腦與雲端，指令互動僅限於數位資訊交換。而「具身AI」則是把靈魂安裝到具備感測器、控制器的軀殼中，讓AI擁有手腳與感官，能直接在物理世界思考並動作。

然而，當AI具備物理動能，任何行為偏差都將從「數據錯誤」升級為「實體破壞」。想像一下，若居家照護機器人的神經中樞遭入侵，原本細膩的餵飯動作可能瞬間失控，成為危及性命的利器。

更令人擔憂是，駭客利用新型態「具身越獄」（BadRobot）攻擊，誘導機器人繞過安全護欄執行危險動作；又或是在實體環境貼一張特殊的「感官欺騙」標籤貼紙，藉由誤導機器人的視覺系統產生幻覺，進而引發路徑偏離或碰撞等意外災難。

打破機器人定律？重構信任的三道防線

面對物理AI的威脅，傳統的「機器人三定律」（Three Laws of Robotics）在新世代資安攻擊面前顯得脆弱。機器人三定律由Isaac Asimov提出，指的是：機器人不可傷害人類；機器人必須聽從人類的指令；在不違反前述定律的前提下，機器人必須保護自己。但在具身AI情境中，各種新型的攻擊將可能打破這三定律。

對此，賴冠州強調，要大眾信任AI機器人，必須建構起三道安全防線。首先是確保物理運作不傷人的「功能安全」；接著是防範惡意篡改與滲透的「資訊安全」；唯有穩固前兩者，才能建立起最高層次的「心理安全」，消除人類對科技的恐懼並產生信任。

這份信任不再只是產業共識，更轉變為法律強制力。歐盟《人工智慧法案》已明確將具備人機互動功能的機器人列為「高風險AI系統」，強制要求製造商必須將安全設計納入產品的全生命週期。代表資安防禦將成為具身AI進入市場的「唯一通行證」，沒有安全，就不能商業落地。

椰棗科技 eSAF 資安平台整合軟硬體與戰情室系統，為具身 AI 築起「主動免疫」防線不受惡意操控，確保產線持續運作不中斷。

植入「主動免疫力」！椰棗科技eSAF化身數位安全守衛

面對日益複雜的資安攻擊，傳統IT採取防毒軟體加防火牆的疊加式防禦模式，已顯力不從心。針對具身AI機器人的資安思維，賴冠州建議防線須從「被動修補」轉向「主動免疫」，因此椰棗科技發現這道防禦缺口，研發eSAF工控資安防護系統，為民生基建、製造工廠等場景，築起數位屏障。

賴冠州解釋eSAF的設計邏輯如同生物免疫體系。首先在機器人控制器植入eSAF Guardian，媲美貼身守衛，即時監控神經中樞並建立行為基準，一旦偵測到背離常軌的異常指令或惡意封包，便能第一時間阻斷攻擊。其次，防禦警戒也要延伸至整個場域，eSAF Frontier閘道器的部署，能阻斷惡意程式在區域間「橫向移動」，避免AI機器人集群感染。

最令人驚艷的，是管理核心eSAF Manager，結合專門資安領域的大型語言模型技術。過去，資安工程師必須在龐大的日誌尋找線索；現在，透過生成式AI協助，系統自動摘要威脅事件並生成應變指引，快速掌握全場域的安全狀態，落實以AI對抗AI的防禦能力。

椰棗科技於嵌入式電子與工業電腦應用展現場演示 AI 資安助手，利用 LLM 偵測機器人異常行為，落實「以 AI 對抗 AI」，建立人機協作安全感。

Security First！別讓資安漏洞成為技術投資的致命傷

最後，賴冠州強調，部署OT資安與傳統IT模式不同，必須針對不同的場域特性與生產情境，進行客製規劃。因此椰棗科技不只提供整套方案，更扮演資安顧問的角色，從設備身分鑑別到零信任架構的落實，提供一站式的服務。另外，椰棗科技也攜手集團另一子公司創博合作，將eSAF結合創博的「功能安全」機器人控制器，達成「軟硬一體」的垂直整合優勢，為台灣具身AI的資安前景擘劃出強韌藍圖。

當AI機器人走進生活，人類不只追求效率，更講究不能妥協的心理安全感。針對基礎建設、智慧工廠場景，資安不再是「加選題」而是企業經營「保命題」，須將資安視為必要的保險投資，其成本遠低於產線遭駭後，帶來的物理破壞與停工損失。最後，椰棗科技呼籲，在人機協作的新紀元，唯有堅持Security First，才能確保先進AI投資，轉化為永續生產力與競爭力。

