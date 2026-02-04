缺工大海嘯席捲全台！112.5萬職缺創新高 台灣人力去哪了？

【文／段詩潔】

缺工不再只是找不到人，而是一場結構正在位移的職場變局。少子化讓勞動力持續縮水，年輕世代的工作價值觀也快速翻轉，當人不再流向最需要的地方，企業被迫重新思考，什麼樣的工作，才值得留下來。

隨著年輕人全新工作價值觀帶來的職場巨變，無疑讓席捲全台的這場缺工大海嘯，更加波濤洶湧。

台灣的缺工有多嚴重？「很缺！真的很缺！」中午用餐時間，一位燒肉連鎖店的服務人員忙碌穿梭在各桌之間，他一邊搖著頭，一邊嘆氣回答。

從全台最大、市占約六成的104人力銀行數據來看，目前線上有效職缺數已經來到112.5萬。「整體來看，缺工還是相當嚴峻的。」104人力銀行人資長鍾文雄不諱言。

根據104的數據，企業平均招募天數已從2022年的47.7天，拉長到2024年的60.3天；若是主管職，甚至得等上近78天才能找到合適人選。這意味著，當一個位子空出來，老闆可能得忍受至少兩個月起跳的空窗期。

若從104平台開出的工作數來看缺工的重災區，第一名就是住宿餐飲服務業，目前工作數超過24萬個，第二名半導體電子資訊業約16.9萬個，第三名批發零售約有16萬個，製造業約12萬個，建築營造及不動產業約9.4萬個。

「人求事」已成歷史名詞，「事求人」才是新常態。那麼，人到底去哪了？

供需失衡！台灣職場缺工逾112.5萬人創新高

揭開四大缺工真相：人口到產業的全面失衡

其實，從勞動市場最源頭的出生人數來看，警報早已轟隆狂響。2020年台灣正式進入「生不如死」階段，當年出生還有16.5萬人；到了2025年，已面臨10萬大關保衛戰。結果顯而易見，每年流入勞動市場的新血持續探底。

政治大學社科院勞工所名譽教授成之約預警，隨著少子化加劇，到了2050年，台灣人口將跌破2000萬，2070年甚至僅剩1500萬。

當人口金字塔倒轉，勞動力供給的斷崖式下跌，已是數字上的必然。

屋漏偏逢連夜雨，出生數斷崖般急墜的缺漏還沒補上，年輕人工作價值觀大變的崩塌又緊接而來。

過去104每年工作價值觀調查，薪資與福利永遠排在第一名；但對八、九年級生的最新調查，工作與生活平衡已經排在第一名。

國外曾調查上千名6至17歲兒童未來志向，結果發現75％的受訪者表示，長大想從事線上影音相關工作，其中「YouTuber」是首選；另外也有調查顯示，超過一半的Z世代與千禧世代想當網紅。顯然這場搶人大戰，企業對手不再是隔壁同業，而是無所不在的App與演算法。

台灣素以「科技之島」聞名，半導體產業更被視為撐起經濟的護國神山。其祭出的優渥薪資與福利條件，也帶來強大磁吸效應，往往令其他產業難以望其項背。

人才荒有解嗎？政府、企業雙軌出擊

缺工，當然不是台灣獨有的困境，而是全球共同面對的焦慮。但從鄰近國家數據來看，台灣不論女性與中高齡勞參率都偏低。

除了得有更多女性友善企業在前方衝鋒，政府後勤補給配套政策也要跟上。成之約直言，目前的政策資源高度集中於「12歲以下育兒」（如公托、育嬰留停）與「65歲以上長照」，但中間許多30至50歲的勞工（特別是女性），往往因為照顧突發重病的伴侶或尚未達長照標準的長輩，而被迫離職。

不只如此，台灣已邁入超高齡人口社會，目前每兩人中，就有一人超過45歲。人口結構改變下，中高齡勢必要成職場主力，企業主也必須調整心態，用四大新思惟來尋求解方。若還只想找年輕的肝，無疑是一場硬仗。

在人力愈來愈稀缺的年代，缺工是一場看不見終點的長期抗戰。能否「留住」每個願意投入的勞動力，並讓不同年齡、不同節奏的人，都能在職場中找到位置？將是企業迎戰人才荒的關鍵。

【本文摘自遠見雜誌2月號：人才荒？別慌！】