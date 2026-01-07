無懼瑞幸咖啡！路易莎新品牌「白霧時光」亮相搶攻外食餐飲商機 憑什麼售價翻倍？

快訊

路易莎集團全新咖啡品牌「白霧時光」以近年餐飲品牌的研發經驗，提供近百個餐飲品項，目標四年開出全台50家分店。
路易莎集團全新咖啡品牌「白霧時光」以近年餐飲品牌的研發經驗，提供近百個餐飲品項，目標四年開出全台50家分店。

面對瑞幸等平價咖啡強襲，路易莎董事長黃明賢僅耗時一個月，便推出全新品牌「白霧時光」，客單價翻倍，要如何從平價咖啡躍升精品定位？

本土連鎖咖啡龍頭路易莎（2758）旗下第二個咖啡品牌「白霧時光」於新板傑仕堡一樓亮相。佔地200坪的旗艦空間，劃分為飲品吧台區、現做烘焙區，以及提供早午餐與晚餐的用餐區，並特別規劃近百坪、高低階梯座位的「自由區」。

「台灣的咖啡很辛苦，超商咖啡加起來就有2萬家店，外帶咖啡店幾乎都在超商手裡，」《遠見》專訪路易莎董事長黃明賢，談及為何在集團創立將滿20年之際，開出第二個咖啡品牌？他坦言，因應台灣外帶咖啡市場幾乎飽和，加上咖啡期貨持續上漲，近幾年路易莎進行內部體質調整，例如在既有商圈關閉的加盟店，改以直營店重開，且發展全方位生活餐飲型態。

路易莎董事長黃明賢。
路易莎董事長黃明賢。

「白霧時光」從選店、設計裝潢到菜單規劃，皆由黃明賢親自操刀，僅歷時一個月便完成，店內提供近百道品項，涵蓋百元輕食、兩百元起跳的早午餐盤，到三、四百元的排餐、義大利麵、燉飯及現烤麵包，開發多元餐飲品項，目的是為了滿足全天候的用餐需求、提升購買頻次，且預估平均客單價對比路易莎，將從一百多元翻至四百多元。

只不過，路易莎要從「K書中心」的平價咖啡品牌形象，跨足至全新連鎖精品咖啡品牌，有什麼優勢？

「我想用咖啡去整合牛排、蔬食、泰式與烘焙等集團既有資源，這是別家咖啡品牌沒有的餐點研發實力！」黃明賢表示，路易莎全台近600家店的咖啡基礎上，結合集團近年發展的青焰牛排、初泰、Louisa Bakery、SUN BERNO光焙若蔬食、玖仰茶食等餐飲品牌的Know-how與採購實力，尤其集團中央廚房擁有20多位資深西餐主廚，為不同商圈開發合適的餐飲品項並非難事，「白霧時光」四年內要挑戰50家分店，將成為集團旗下分店規模第二大的品牌。

第二咖啡品牌「白霧時光」，四年內挑戰50家分店

至於要如何複製？黃明賢將「白霧時光」分成三種店型模組：咖啡+早午餐的「標準店」、主攻飯店或轉運站的「外帶店」，以及進駐商圈中心、結合咖啡、早午餐與烘焙的「旗艦店」。外帶店計劃在全台開20家店，旗艦店則鎖定雙北、桃竹、中高，預估全台可開10至12家。目標全新品牌單店月營收目標300萬，每年貢獻集團營收至少20億元。

展望全集團2026年布局，黃明賢指出，2025年營收較前一年成長三成，2026年目標再增三成。目前路易莎與多品牌的營收比重約為7：3，明年希望能達成5：5，長遠目標則是多品牌營收超越路易莎主品牌。隨著路易莎店數即將突破600家，「白霧時光」的加入將成為集團跨足全時段餐飲營收，驅動下一波成長的關鍵一步。

