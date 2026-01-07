黃仁勳、馬斯克看好AI發展 機器人管家前景卻不樂觀？

【文／廖綉玉】

在AI發展、人口老化與產業回流的大趨勢下，2025年，超過50億美元資金湧入人形機器人領域，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳，都看好機器人的需求即將引爆。但另一方面，業界警告，安全成本高昂、技術可靠性不足，使人形機器人短時間內仍難走入家庭與全面取代人力，理想與現實之間仍存在巨大落差。

2025年，逾50億美元湧入機器人領域，投資者滿心期待人型機器人能迅速接管倉庫、工廠，甚至走入居家生活。然而，這股狂熱背後，業界領袖卻集體發出「降溫」警告。美國人形機器人獨角獸Agility Robotics技術長維拉加普迪（Pras Velagapudi）與多位執行長直言，技術與現實間仍存在巨大「鴻溝」：機器人或許能搬運箱子，但要執行折衣服、清馬桶等複雜家務，依然遙不可及。

目前的瓶頸不僅在於技術可靠性，高昂的安全成本，更是普及的絆腳石：每投入100美元部署機器人，竟有80美元是用於保護人類不受其傷害。儘管特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對未來充滿樂觀，但專家提醒，雙足機器人可能正經歷如蘋果公司（Apple Inc.）1990年代失敗作「Newton」般的陣痛期，要在效率至上的產業鏈全面替代人力，仍面臨著艱鉅的技術挑戰。

美國人形機器人獨角獸Agility Robotics。Agility Robotics提供

機器人管家太夢幻？理想與現實仍相距甚遠

目前，Agility Robotics已有數百台雙足人形機器人「Digit」與客戶合作，包括美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）及德國汽車零組件製造商舍弗勒（Schaeffler）。這些機器人執行的任務，包括拿取物品，並在倉庫內搬運貨物。

隨著Digit這類機器人逐漸找到市場需求的利基，一些分析師與技術高層開始預測，人形機器人浪潮即將到來。德國艾福億維顧問公司（FEV Consulting）為多家機器人公司提供諮詢服務，該公司預測，到2035年，約將有100萬台人形機器人投入工作。

然而，Agility Robotics技術長維拉加普迪持懷疑態度。他指出，人形機器人進入倉庫或工業現場搬運箱子是一回事，但打造一個機器人管家仍超出目前產業的能力。他表示，目前的機器人仍然不夠可靠，無法執行複雜任務。他坦言：「我們一直在努力弄清楚，不只是要製造人形機器人，更要製造出能真正執行有用工作的機器人。」

安全問題也是機器人普及的一大障礙。美國人形機器人新創公司Figure AI就面臨前產品安全主管格倫德爾（Robert Gruendel）提出訴訟。格倫德爾曾警告公司高層，人形機器人的力量可能足以「打碎人類的頭骨」，他隨後卻遭到解雇。

此外，美國知名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）合伙人凱爾卡（Ani Kelkar）指出，對公司高層的調查顯示，成本是企業不願部署機器人的最大原因。如今，每投入100美元部署機器人，其中僅約20美元用於購買機器，其餘費用都用於保護人類免受傷害的設備與系統。

然而，業界領袖普遍認為，人形機器人適用的角色仍有限，主要是執行簡單、重複的任務，例如搬運箱子。凱爾卡指出，技術的承諾與現實能力之間仍存在巨大差距：「我們只是看到機器人洗衣服的影片，就做出大幅推斷，認為未來家中將有一個能做一切的管家。」

上個月在美國加州舉行的人形機器人高峰會（Humanoids Summit）上，美國新創公司Gatlin Robotics執行長庫雷西（Isaac Qureshi）頭戴虛擬實境（VR）裝置，笨拙地操控著一台機器人原型機，該機器人設計用於清潔辦公空間。他跟在機器人後面，看著它擦洗一面磚牆。「我們將逐步教會Gatlin機器人做更多事情，例如先從除塵、清潔表面、清理垃圾桶開始，最終目標是能清潔馬桶。」

前蘋果公司工程師、美國機器人新創公司Weave Robotics執行長多格魯索茲（Kaan Dogrusoz）坦言：「許多優秀技術工作正在進行，也有大量出色人才參與其中，但還不是定義明確的產品。」他將雙足人形機器人比作蘋果公司著名的失敗產品：牛頓（Newton）掌上電腦。該產品於1990年代推出，當時個人數位助理熱潮盛行，但銷量慘淡，幾年後即退出市場。

美國新創公司Persona AI正為一家造船廠製造焊接機器人。該公司執行長拉德福德（Nicolaus Radford）直言，由於這類工作危險，招工困難，非常適合實現機器人化，但要讓機器人進入家庭擔任「管家」，目前市場與技術距離目標仍極其遙遠。

製造包裹分揀機器人的新創公司Ambi Robotics技術長馬勒（Jeff Mahler）指出：「人形機器人或許能解決一些特定問題，但短期內，市場規模可能沒有大家想像得那麼大。」

科技巨擘為何樂觀？不是狂想，而是趨勢

馬斯克預測，全球對人形機器人的需求，將達到「難以滿足」的程度；他更豪氣宣示，特斯拉的目標是在2030 年前，達成年產100 萬台Optimus機器人的產能。黃仁勳則表示，他深信世界正處於「萬物機器人化」的臨界點，更曾聲稱：「讓人形機器人成真的關鍵技術就在眼前。」

特斯拉的目標是在2030 年前，達成年產100 萬台Optimus機器人的產能。取自Tesla

馬斯克與黃仁勳等科技領袖對人形機器人的未來極度樂觀，背後隱含著數個關鍵趨勢的強力匯流。首先，全球正投入上兆美元興建資料中心，目的就是要訓練驅動未來機器人的AI模型，為人形機器人打造「大腦」。

與此同時，全球人口老化陰影籠罩，各國勞動力短缺與高齡照護需求的缺口正急速擴大；加上各國政府視機器人為推動「產業回流」的關鍵工具，冀望藉此讓生產線重返本土，將外移的製造工作帶回國內。

最終，一個更為根本、也更值得深思的問題浮現：人類真的需要人形機器人嗎？

人形機器人至今仍有難以克服的缺點：長得像我們的機器人容易傾倒，工程師難以創造出人類雙手的機械版本。我們依賴皮膚觸覺來判斷施加多少壓力，這種感知能力，機器人至今仍難以完整複製。一些工程師主張，未來的機器設計應著眼於「超越人類」而非「複製人類」，例如用四隻手代替兩隻手，或者用吸盤式夾具代替手指。

挪威軟體公司RemBrain技術長貢查羅夫（Max Goncharov）指出業界或許過度執著於「人形」的表象，他直言：「工廠環境裡，一切都關乎效率，而效率意味著更高度專門化的機器人。我認為，人形機器人在未來工廠中只會執行極少數的任務。」

延伸閱讀：



AI將在五年內取代你？失業潮或融資噱頭，矽谷掀論戰



讀《黃仁勳傳》學「驅動力」，梁基岩在AI狂潮下找到真實



被貓咬一口領悟的醫療革命：MIT創業家龔南葳，為何選擇最難的創業路？

【本文摘自遠見雜誌1月號：決勝AI智慧島】