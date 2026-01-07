台灣創新板3.0出頭天！制度解鎖、企業練兵 能否成為亞洲籌資平台？

【文／廖君雅】

投資人資格解禁、交易制度到位，台灣創新板正式邁向3.0。在亞資中心政策加持下，新創企業、資本市場與制度設計同步轉動，創新板不只打開上市之門，更成為承接高成長企業、挑戰亞洲籌資平台的新試煉場。

台灣創新板出頭天！2025年歲末，台北地標101的六樓天台，一隻巨大的獨角獸IP「tibit」躍起，閃爍夜空，成為打卡新熱點。證交所董事長林修銘直言，這隻獨角獸擁有象徵點燃創新的紅寶石角與連結世界的翅膀，目的是向國際資本發出戰略信號。

林修銘將創新板比喻為「精品百貨公司」：將最具前瞻、有機會成長為國際品牌的公司，放進一個能被看見、定價，且接受檢驗的舞台。在「亞洲資產管理中心」政策下，創新板已成為台灣產業升級、邁向亞洲籌資平台的關鍵練兵場。

動能一》制度解鎖，讓資金真正進場

出頭天的第一個關鍵，是新政策利多。

創新板在2021年7月開張，但「2.0」的起點，要回溯至一年前的2025年1月6日。當時，證交取消「合格投資人」的門檻，提升創新性審查嚴謹度、引入外部專家（如數發部、工研院），並將審議決議門檻提高至出席委員2／3以上同意。

現在，只要簽署相關的風險預告書即可參與交易，截至2025年11月底，簽署份數已逼近200萬份，日均成交值年增超過一倍，流動性獲得顯著改善。

動能二》上市前練兵，企業體質提早升級

讓企業快速質變、有助更快上市，則是創新板出頭天的第二個關鍵。

創新板在內控制度、公司治理標準上，與主板並無本質差異，對當時仍在高速成長階段的Gogolook而言，是一個合理且策略性的選擇。

Gogolook執行長郭建甫實際體會到，對海外伙伴而言，並不會細分「創新板」或「主板」，而是將其視為一家受嚴格監管、資訊透明的上市公司。Gogolook掛牌後也快速展開衝刺，不僅透過在荷蘭併購打進歐美市場，近期更加入鴻海智慧城市生態系。

Gogolook財務長黃鈺文補充，公司上市前就持續以國際創投常認定的「Rule of 40」作為內部管理與對外溝通指標，亦即「營收成長率＋獲利率」相加後超過40％的指標；即便短期虧損，只要成長性足夠，依然能創造長期價值。

他坦言，這樣的觀念轉換並非一蹴可幾，而需要透過持續推廣與市場溝通，逐步讓投資人理解軟體公司的價值。

整理：廖君雅

動能三》專業力量回流，市場質變浮現

創新板出頭天的第三個關鍵，是愈來愈多專業機構與台灣企業響應，因此也把「冷灶」愈炒愈熱！

隨著投資人資格解禁、交易制度逐步到位，加上投信投資額度放寬等一連串配套上路，2025年申請創新板上市的公司達15家，創下歷年新高，另有5家公司順利登上創新板開始買賣，產業涵蓋半導體（如電漿設備研發製造）、綠能環保（如高性能合金材料、智慧節能／能源管理）及其他電子領域的關鍵零組件研發。

這代表創新板不再只是少數試行的示範案，而是制度流程、審查節奏與市場承接能力逐步穩定後的新常態板塊。

企業能否成功站上舞台，前端的「體質養成」是關鍵。在此環節，資誠聯合會計師事務所扮演了重要推手，其送件量多達雙位數，占比近五成。

資誠審計服務營運長林永智觀察：「現在的氛圍確實不一樣了。」他認為，制度解鎖後，市場會先看到資金「量」的變化，隨後法人關注度提升，將走向「由量轉質」。

若台灣要成為「亞洲籌資平台」，既要有創新板，也需要更國際化的創投資金與併購政策，才能更協助新創真正走向全球市場。

回顧2025年，創新板交出亮眼成績單。未來的挑戰不在於複製那斯達克，而在於如何於流動性與紀律間，持續走出一條符合台灣市場結構、可永續發展的出頭天之路。

