越洋直擊》新加坡AI沉浸體驗！數位科技如何融入人民日常？

聯合新聞網／ 遠見
在演算法與人性之間，新加坡選擇兩者兼顧。積極布局AI，卻始終把人民福祉放在創新的核心。圖為全球第一座AI超市，智慧購物車可自動結帳。黃菁慧攝
在演算法與人性之間，新加坡選擇兩者兼顧。積極布局AI，卻始終把人民福祉放在創新的核心。圖為全球第一座AI超市，智慧購物車可自動結帳。黃菁慧攝

【文／邱莉燕】

當多數國家仍追逐ChatGPT帶動的生成式AI熱潮時，新加坡早已在浪潮來臨前，完成制度、人才與應用場景的布局。《 遠見》越洋直擊不拚算力、不比晶片，而是選擇「AI服務化」的路徑：以制度整合資料、以國家力量推動應用、以人為核心設計科技，讓AI成為公共財。同樣資源有限、卻必須仰賴科技走向世界的台灣而言，是否也該及早思考：如何為下一個世代，鋪好關鍵的智慧之路？

若問哪個國家最善於將AI轉化為治理工具，近兩年國際評比幾乎異口同聲指向新加坡。

研調機構Counterpoint Research發布的2025「全球人工智慧城市」指數，新加坡便高居榜首。國際貨幣基金組織（IMF）「2024人工智慧準備指數」，新加坡亦在174個國家脫穎而出，排名全球第一。此外，雲端大廠Salesforce發表「2025全球AI就緒指數」，新加坡僅次於美國，拿下第二名。

新加坡超前部署，從魚尾獅變身AI獅

小國能成為AI模範生，從魚尾獅變身AI獅，或可歸功於未雨綢繆得早的先行優勢。

「早在OpenAI發布ChatGPT之前，新加坡就做智慧國了。」AI Singapore前首席科學家陳祖翰說，這是少數在AI爆發前就建好制度骨架的國家。

有多早？2014年，前總理李顯龍概述了將新加坡打造成為世界首個智慧國家的計畫；2017年，成立智慧國計畫辦公室（SNPO），直屬新加坡總理公署；2019年，啟動「國家人工智慧策略1.0」，催生約150個研發團隊、900家探索AI新思路的新創企業，該策略並於2023年升級2.0版。

「新加坡是我們一個學習對象，」台中市數位發展局長林谷隆，專程飛往新加坡考察數位化政府後深有所感：「他們70％的政府部門本身沒有機房，全部上雲端。」這不僅是技術升級，更是一場長期而系統性的數位轉型。

更令人驚嘆的是，彈丸之地竟已聚集70餘座資料中心與超算設施，平均每10.5平方公里就矗立著一座。若將此密度套用至台北市，好比從西門町騎YouBike到公館短短6公里，沿途就經過了兩座嗡嗡運轉的伺服器巨塔。

人與企業為本，三階梯活化AI國力

新加坡下一個AI關鍵策略，則是以人和企業為中心，盤點出清晰且具體的發展路徑。

陳祖翰觀察，新加坡培養AI時代的人力資本，採取三階梯式布局：第一階是AI Aware，亦即全民覺察，讓每一位公民，無論年齡、學歷或職業背景，都能理解AI如何影響生活、工作與社會。

政府透過「AI for Everyone」全民課程、「AI for Kids」校園計畫等，甚至免費發放具健康監測功能的智慧手環，將數位素養融入日常。「學AI在新加坡是一個全民運動，」駐星大使童振源也發現，從小學、中學一直到大學，AI都融入到教育中。

第二階AI Ready，也就是技能預備，針對有意運用AI轉型的上班族，政府提供實戰陪跑的環境。新加坡總理黃循財曾宣布一個目標，到2027年，培養1萬5000名訓練有素的AI從業人員。

像是國家旗艦計畫「AI學徒」，便已成功帶出500位AI學徒，有志者在帶薪培訓中刻苦學習，轉型AI工程師。

「我們能否吸引夠多的新加坡人，真正學習並有效運用AI？」AI學徒計畫現任負責人、AI Singapore AI產業創新總監廖永健指出：「唯有如此，我們才能保持競爭優勢，甚至超越對手國家。」

或許已經超越了。新加坡媒體《OpenGov Asia》報導，過去一年，星國AI人才庫成長近25％。《CNBC》更披露了歐洲工商管理學院和Portulans Institute聯合發布的「2025年全球人才競爭力指數」，新加坡首次超越瑞士，拿下榜首。

第三階是產業賦能「AI Competent」，讓百工百業在政府引導下，自主發展出符合自身需求的AI解決方案。「100E」計畫應運而生，已協助100家製造、醫療、金融等中小企業，用AI解決經營痛點。

聰明的新加坡政府，甚至願意補貼國際巨頭一起幫新加坡培育AI人才。輝達、微軟、Google、IBM、美國運通等紛紛進駐獅城，設立AI卓越中心進行產學合作，迄今已逾40個。

從魚尾獅到AI獅，最終決勝AI智慧島，或許這正是新加坡給予世界最寶貴的啟示。即使是最小的國家，也能仰仗高效治理與遠見，盡力在AI浪潮中脫穎而出，厚植競爭力，主導自己的命運。

詳細內容請見遠見雜誌2026年1月號：越洋直擊》新加坡「AI服務化」！用創意打造智慧新國力，台灣學得會？

遠見

追蹤

桃園首創可負擔住宅政策 如何用租屋價買不會漲價的房子？

台灣近年經濟數字雖然火熱，但薪資增速遠遠落後房價飆漲。許多年輕人更常怒指政府打房不力，讓自己人生計劃卡在房產這一關，甚至寧可不婚不生。近期桃園市政府首創「可負擔住宅」政策，讓一部分的住宅「去商品化」，希望藉此緩解青年買房壓力。這比起單純的打房政策，又有什麼不同？租屋價可買房的機制怎麼建立？未來想去桃園買房到底怎麼做？《遠見》專訪桃園市都發局長江南志，詳解何謂「可負擔住宅」。

黃仁勳、馬斯克看好AI發展 機器人管家前景卻不樂觀？

在AI發展、人口老化與產業回流的大趨勢下，2025年，超過50億美元資金湧入人形機器人領域，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳，都看好機器人的需求即將引爆。但另一方面，業界警告，安全成本高昂、技術可靠性不足，使人形機器人短時間內仍難走入家庭與全面取代人力，理想與現實之間仍存在巨大落差。

搭上SpaceX太空夢！這些大學成低軌衛星、火箭發射人才基地

最近SpaceX創辦人馬斯克，大談太空資料中心將成趨勢，除了讓SpaceX在台概念股成話題，其實台灣產官學也早就默默提前布局太空、航太相關產業。國內的各大學近年已設立太空相關系所，為國家朝太空領域發展，培育關鍵人才。目前，台灣與太空、航太相關的大學系所有哪些？側重領域分別是什麼？從老牌的航太工程、到2020年中央大學成立國內第一個專攻太空科學的學系，以及近年低軌衛星基地和火箭發射場的打造，能搭上馬斯克的太空夢嗎？《遠見》一文整理。

無懼瑞幸咖啡！路易莎新品牌「白霧時光」亮相搶攻外食餐飲商機 憑什麼售價翻倍？

面對瑞幸等平價咖啡強襲，路易莎董事長黃明賢僅耗時一個月，便推出全新品牌「白霧時光」，客單價翻倍，要如何從平價咖啡躍升精品定位？

台灣創新板3.0出頭天！制度解鎖、企業練兵 能否成為亞洲籌資平台？

投資人資格解禁、交易制度到位，台灣創新板正式邁向3.0。在亞資中心政策加持下，新創企業、資本市場與制度設計同步轉動，創新板不只打開上市之門，更成為承接高成長企業、挑戰亞洲籌資平台的新試煉場。

越洋直擊》新加坡AI沉浸體驗！數位科技如何融入人民日常？

當多數國家仍追逐ChatGPT帶動的生成式AI熱潮時，新加坡早已在浪潮來臨前，完成制度、人才與應用場景的布局。《 遠見》越洋直擊不拚算力、不比晶片，而是選擇「AI服務化」的路徑：以制度整合資料、以國家力量推動應用、以人為核心設計科技，讓AI成為公共財。同樣資源有限、卻必須仰賴科技走向世界的台灣而言，是否也該及早思考：如何為下一個世代，鋪好關鍵的智慧之路？

