台中房市大逆風！新億級豪宅照樣秒殺 七期為何成高端建商必爭之地？

【文／郭逸】

今年以來，台北豪宅市場降溫明顯，總價七千萬元以上案件成交量縮水；然而，台中七期豪宅卻展現截然不同的景象，寶璽、聯聚、雙橡園等知名建商持續深耕，陸續推出百坪以上高端產品，吸引財力雄厚的買家。尤其是當地的七期重劃區以交通便利、商業、文化與綠地機能整合，建商大量獵地、建新案，形成國際感豪宅聚落，不免令人好奇，當地的豪宅市場真的那麼熱？

要看豪宅市場，就得攤開台北市的交易狀況。今年以來，台北市豪宅市場明顯降溫，因為受到央行信用管制與限貸影響，總價逾7000萬元的豪宅交易量大幅萎縮，成交件數與總價雙雙下滑，平均坪數也縮小至近五年新低。

統計顯示，截至今年10月，北市豪宅預售案僅成交162件，較去年同期減少逾五成，平均總價約1.1億元，平均坪數僅80坪，顯示市場正朝「小坪數、低總價」調整。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在利率高檔與限貸影響下，高資產族群對景氣變動更加敏感，導致高總價物件買氣急凍，豪宅價格難以大幅下調，建商多以縮小坪數、降低門檻的方式維持買氣；若景氣持續走弱，連高端客層也可能受影響，市場調整壓力將進一步顯現。

寶璽機構18日舉辦新案發表會。郭逸攝

七期豪宅為何特別熱？市場動能集中在哪裡？

相比之下，台中豪宅市場仍充滿活力，七期重劃區毫無疑問是核心，今年前十個月億元級豪宅預售案共19筆成交。

走在七期，不只地段好，更整合了交通、百貨、文化設施與公園綠地，形成具有國際感的生活圈，大坪數住宅稀缺，且多由國際建築與景觀團隊操刀，使財力雄厚的買方傾向長期持有。

品牌建商深耕效應同樣明顯。在台中，「一聯三寶由雙陸」（聯聚、寶輝、寶璽、龍寶、由鉅、雙橡園開發、大陸）包辦多數成交量，他們長期累積口碑與市場形象，推出大坪數、高規格、高辨識度產品，吸引低調進場的高端客群，部分建商今年也相繼推案，逆勢吸引買家。

建商推案策略：低調、高規格、重品牌

以寶璽機構來說，今年推出七期壓軸案「寶璽天讚」，18日舉行發表會。此案攜手日本NIKKEN SEKKEI設計，打造地上37層、地下6層、112戶的超高層住宅，總銷高達120億元，每戶坪數100至130坪，強調耐震、通風採光與立面光影平衡。日建設計總監齊藤哲也指出，該案將成為城市生活的一部分，重新定義台中天際線。

「寶璽天讚」今年已揭露14筆成交紀錄，其中11戶總價破億元，最高每坪98.3萬元，平均單價穩站9字頭，穩居中台灣2025年億元級豪宅成交量冠軍。寶璽董事長梁德煌強調，豪宅不追求表面華麗，而是歷久彌新的經典，他說：「真正的豪宅，是城市記憶的延伸，也是長期生活的夥伴。」

而且，寶璽不設接待中心與樣品屋，靠品牌與規劃吸引高端客群。至於下一個戰場，梁德煌說，不排除在13期重劃區推出百坪以下產品，持續以國際視野推動城市格局。

寶璽天讚外觀模擬圖。業者提供

另外，聯聚建設在七期推出「聯聚玉衡大廈」，每坪成交143.8萬元，有幾戶的頂樓A、B兩戶各84.87坪，總價衝到約9537萬元，創預售案新高；「聯聚理安大廈」毛胚屋成交單價142.8萬元，也屬歷史新高。聯聚以高坪數與國際團隊設計，穩固高端客群信任。

雙橡園則以「雙橡園2279」作為七期代表作品，2279坪單棟基地、保留近1900坪花園綠地，高達160人的專屬物業團隊，提供禮賓、餐飲、清潔等全方位服務，並導入SWISSPA與Armani MTM量身訂製，強調頂級私宅生活方式。

整體來看，台中七期豪宅市場仍熱，高端品牌建商推出的百坪以上大戶是市場焦點。相比之下，台北豪宅因限貸與高利率導致縮坪與量縮，呈明顯退潮。北冷中穩、品牌力決勝的格局愈加鮮明，畢竟豪宅不只是建築，更講究品牌、規劃與服務的綜合競爭力。

