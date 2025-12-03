台中房市大逆風！新億級豪宅照樣秒殺 七期為何成高端建商必爭之地？

快訊

聯合新聞網／ 遠見
七期重劃區以交通便利、商業、文化與綠地機能整合，建商大量獵地、建新案，形成國際感豪宅聚落。池孟諭攝
【文／郭逸】

今年以來，台北豪宅市場降溫明顯，總價七千萬元以上案件成交量縮水；然而，台中七期豪宅卻展現截然不同的景象，寶璽、聯聚、雙橡園等知名建商持續深耕，陸續推出百坪以上高端產品，吸引財力雄厚的買家。尤其是當地的七期重劃區以交通便利、商業、文化與綠地機能整合，建商大量獵地、建新案，形成國際感豪宅聚落，不免令人好奇，當地的豪宅市場真的那麼熱？

要看豪宅市場，就得攤開台北市的交易狀況。今年以來，台北市豪宅市場明顯降溫，因為受到央行信用管制與限貸影響，總價逾7000萬元的豪宅交易量大幅萎縮，成交件數與總價雙雙下滑，平均坪數也縮小至近五年新低。

統計顯示，截至今年10月，北市豪宅預售案僅成交162件，較去年同期減少逾五成，平均總價約1.1億元，平均坪數僅80坪，顯示市場正朝「小坪數、低總價」調整。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在利率高檔與限貸影響下，高資產族群對景氣變動更加敏感，導致高總價物件買氣急凍，豪宅價格難以大幅下調，建商多以縮小坪數、降低門檻的方式維持買氣；若景氣持續走弱，連高端客層也可能受影響，市場調整壓力將進一步顯現。

寶璽機構18日舉辦新案發表會。郭逸攝
七期豪宅為何特別熱？市場動能集中在哪裡？

相比之下，台中豪宅市場仍充滿活力，七期重劃區毫無疑問是核心，今年前十個月億元級豪宅預售案共19筆成交。

走在七期，不只地段好，更整合了交通、百貨、文化設施與公園綠地，形成具有國際感的生活圈，大坪數住宅稀缺，且多由國際建築與景觀團隊操刀，使財力雄厚的買方傾向長期持有。

品牌建商深耕效應同樣明顯。在台中，「一聯三寶由雙陸」（聯聚、寶輝、寶璽、龍寶、由鉅、雙橡園開發、大陸）包辦多數成交量，他們長期累積口碑與市場形象，推出大坪數、高規格、高辨識度產品，吸引低調進場的高端客群，部分建商今年也相繼推案，逆勢吸引買家。

建商推案策略：低調、高規格、重品牌

以寶璽機構來說，今年推出七期壓軸案「寶璽天讚」，18日舉行發表會。此案攜手日本NIKKEN SEKKEI設計，打造地上37層、地下6層、112戶的超高層住宅，總銷高達120億元，每戶坪數100至130坪，強調耐震、通風採光與立面光影平衡。日建設計總監齊藤哲也指出，該案將成為城市生活的一部分，重新定義台中天際線。

「寶璽天讚」今年已揭露14筆成交紀錄，其中11戶總價破億元，最高每坪98.3萬元，平均單價穩站9字頭，穩居中台灣2025年億元級豪宅成交量冠軍。寶璽董事長梁德煌強調，豪宅不追求表面華麗，而是歷久彌新的經典，他說：「真正的豪宅，是城市記憶的延伸，也是長期生活的夥伴。」

而且，寶璽不設接待中心與樣品屋，靠品牌與規劃吸引高端客群。至於下一個戰場，梁德煌說，不排除在13期重劃區推出百坪以下產品，持續以國際視野推動城市格局。

寶璽天讚外觀模擬圖。業者提供
另外，聯聚建設在七期推出「聯聚玉衡大廈」，每坪成交143.8萬元，有幾戶的頂樓A、B兩戶各84.87坪，總價衝到約9537萬元，創預售案新高；「聯聚理安大廈」毛胚屋成交單價142.8萬元，也屬歷史新高。聯聚以高坪數與國際團隊設計，穩固高端客群信任。

雙橡園則以「雙橡園2279」作為七期代表作品，2279坪單棟基地、保留近1900坪花園綠地，高達160人的專屬物業團隊，提供禮賓、餐飲、清潔等全方位服務，並導入SWISSPA與Armani MTM量身訂製，強調頂級私宅生活方式。

整體來看，台中七期豪宅市場仍熱，高端品牌建商推出的百坪以上大戶是市場焦點。相比之下，台北豪宅因限貸與高利率導致縮坪與量縮，呈明顯退潮。北冷中穩、品牌力決勝的格局愈加鮮明，畢竟豪宅不只是建築，更講究品牌、規劃與服務的綜合競爭力。

香港大火死傷重大！高樓火災逃生必知5要訣：別找濕毛巾、別躲浴室

【本文摘自遠見雜誌12月號：突圍焦慮時代

遠見

追蹤

AI榮景、內需回溫、關稅陰影 三大關鍵決定台灣2026經濟走向

在全球步入BANI脆弱年代之際，台灣供應鏈正從過往「被投資」轉為向外輸出技術的新角色。面對關稅陰影、內需待回溫與民眾普遍焦慮，2026年將考驗台灣在高不確定性中培養韌性、重塑競爭力的能力。

「中國星巴克」瑞幸咖啡強勢攻台？專家指這一點目前在台灣沒有對手

有中國最強連鎖咖啡品牌之稱的瑞幸咖啡(Luckin Coffee) ，傳出將12月在台灣開出首店，店址選在台北南京東路三段。

AI最能取代的不是碼農？MIT新研究點名最危險白領職業

今年以來，矽谷科技業頻繁裁員，讓不少外界人士認定，寫程式的軟體業人員是最受生成式 AI衝擊的一行。然而，麻省理工學院（MIT） 與橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）26日最新發布的一份報告，提出了截然不同的答案。這份報告提出一個勞動力冰山裡理論，指出AI可替代的行業與影響遠比想像多！像是金融服務等行業，以及一些特定專業是比矽谷軟體業人士更危險的領域。到底這份研究如何模擬出AI侵蝕白領專業的未來？要如何提升自己職涯競爭力避免被取代？政府如何因應？一文完整拆解。

台中房市大逆風！新億級豪宅照樣秒殺 七期為何成高端建商必爭之地？

今年以來，台北豪宅市場降溫明顯，總價七千萬元以上案件成交量縮水；然而，台中七期豪宅卻展現截然不同的景象，寶璽、聯聚、雙橡園等知名建商持續深耕，陸續推出百坪以上高端產品，吸引財力雄厚的買家。尤其是當地的七期重劃區以交通便利、商業、文化與綠地機能整合，建商大量獵地、建新案，形成國際感豪宅聚落，不免令人好奇，當地的豪宅市場真的那麼熱？

台灣66.9倍貧富差 中國也拉警報！兩岸誰先解開「凍薪魔咒」？

薪水卡在3萬5、房租物價卻年年漲？這不是一個人的困局。台灣財富差距飆到66.9倍，中國有數億人處於低收入，但兩岸正用不同方式破局：有的拚橄欖型社會，有的喊基本工資改革。你的收入階梯，還能往上爬嗎？

中國掌控全球36%原料藥市場！「醫藥霸權」如何主宰我們的命脈？

全球藥品產業鏈的脆弱性正逐漸浮現，尤其在政經局勢動盪的背景下，藥品供應已成國際博弈籌碼。《遠見》調查發現，中國掌控著全球36%的原料藥市場，使得世界醫療體系面臨潛在危機。你可知道家裡藥箱裡的藥品，與中國的關聯有多深？《遠見》帶你深入了解藥品供應鏈的隱憂與挑戰。

