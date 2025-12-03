AI榮景、內需回溫、關稅陰影 三大關鍵決定台灣2026經濟走向

【文／廖君雅】

在全球步入BANI脆弱年代之際，台灣供應鏈正從過往「被投資」轉為向外輸出技術的新角色。面對關稅陰影、內需待回溫與民眾普遍焦慮，2026年將考驗台灣在高不確定性中培養韌性、重塑競爭力的能力。

我們正處於一個由美國未來學家賈邁斯．卡西歐（Jamais Cascio）定義的BANI時代！所謂BANI，指的是脆弱（Brittle）、焦慮（Anxious）、非線性（Non-linear）與難以理解（Incomprehensible）。

台灣供應鏈迎「逆向議價」契機

脆弱、焦慮、非線性與難以理解，正是許多專家描述未來一年的關鍵字。全球系統的互聯性看似高效，實則一觸即潰，從地緣政治衝突、突發性疫情、極端氣候到AI科技迭代，無一不加劇了個體與企業的普遍焦慮。

2026正進一步邁入BANI年代！但變局該如何調適因應，甚至彎道超車？先看懂總體經濟走勢。

與金融市場的鬆綁同步，全球產業投資版圖正經歷重塑。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣在全球供應鏈中的角色已發生蛻變，「這三年我們的海外半導體投資占全球超過一半……，以前國際上總覺得台灣是『被投資的製造基地』；現在角色慢慢翻轉，變成我們主動把資金、技術帶出去。」

這種從「被動承接訂單」到「主動輸出Know-How（產業知識）」的轉變，是台灣在高度不確定性時代下，建立起獨特「戰略韌性」的成果。

IMF：2026全球成長疲軟！

內需待回溫，關稅陰影仍牽動復甦

國內各大智庫紛紛上修台灣2025年經濟成長率，主因是AI榮景，加上關稅衝擊未如預期，但多位經濟學家皆對《遠見》強調，2025年消費動能相對偏弱，主因是汽車銷售不如預期，以及房市整理帶來的資產縮水效應。

但是孫明德樂觀預期，隨著政府新資金回流措施，以及央行公開市場操作維持資金相對寬鬆，2026年的消費，將有機會回到較為正常、穩定的成長軌道。

評估2026年展望時，中經院院長連賢明特別提醒，除了內需回穩之外，「川普關稅」的後續發展，是全球外銷秩序最應密切留意的結構性風險。

孫明德也強調，如果川普關稅沒有被美國最高法院完全駁回，對全球傳統產業的外銷秩序，仍可能帶來持續的負面影響。

這不僅關係到台灣傳統產業的出口復甦力度，更是BANI時代因政治變數而導致「非線性」與「難以理解」的最佳體現。

總結而言，2026年台灣不能僅仰賴AI（人工智慧）的單一高成長，而必須取決於內需消費能否回歸穩健，以及傳統產業出口能否在關稅陰影解除後，迎來新一波「舒緩的復甦」。

2025年步向尾聲，《遠見》在10月下旬針對國內民眾展開網路問卷調查，試圖了解台灣人在走向充滿變數的2026之時，對經濟、生活與自身能力的真實感受。

不求暴利！2026預期平均報酬率約8％

通膨與風險夾擊，投資態度愈發保守

體現在投資行為上，民眾的「保守」更為鮮明具體。調查顯示，最多比率、50.1％，預計2026年的投資金額維持不變；增加投資者占26.2％，減少投資者則占17.8％。針對認為明年投資會賺錢且有明確回答投資報酬率的民眾，其預期的平均投資報酬率為8％；其中最多比率、35.4％民眾認為來年平均報酬區間為5～10％，另有30.7％認為報酬在5％以下，較為悲觀。

難以理解的BANI世代中，民眾最想提升哪些能力？在「最希望提升的個人能力」排序中，「財務規劃」以55％居首，「心理韌性」（47.4％）與「問題解決能力」（45.2％）緊跟其後，43.6％希望「增強學習能力」。這四項能力組合，反映了當前台灣社會所面臨的結構性壓力：在通膨中管理財務、在混亂局勢中穩住心情，並在迭代快速的科技浪潮下持續學習，期待更有機會解決問題。

在混沌BANI時代下，整體而言，務實韌性、彈性調適仍是因應挑戰的核心競爭力，也是裝備自己並「彎道超車」的突圍之道。

2026三大必備：財務、心態、解題能力

