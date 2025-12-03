中國掌控全球36%原料藥市場！「醫藥霸權」如何主宰我們的命脈？

【文／彭杏珠】

全球藥品產業鏈的脆弱性正逐漸浮現，尤其在政經局勢動盪的背景下，藥品供應已成國際博弈籌碼。《遠見》調查發現，中國掌控著全球36%的原料藥市場，使得世界醫療體系面臨潛在危機。你可知道家裡藥箱裡的藥品，與中國的關聯有多深？《遠見》帶你深入了解藥品供應鏈的隱憂與挑戰。

全球的藥品產業鏈，遠比我們想像中脆弱！一場關於「醫藥霸權」的無聲進擊，正在上演。

過去，人們鮮少關心手中那顆小藥丸從何而來，更不認為供應會出問題。直到2025年1月20日美國總統川普重返白宮後，政經局勢動盪，不僅稀土成為反制武器，連救命藥品都可能淪為博弈籌碼。

關鍵在於，中國掌控全球36％的原料藥（API，活性藥物成分）市場，牢牢抓住人類健康的命脈，如因貿易戰或地緣衝突而管制出口，世界醫療體系恐面臨崩塌危機。

原料藥殺傷力更勝稀土，難以繞開中國

全球藥品產業鏈極其複雜，無論新藥或學名藥都需層層分工合作，從化工原料（起始原料、中間體）→原料藥→製劑生產→批發經銷→醫院∕藥局→患者手中，任何一環節斷裂都可能導致藥品短缺，危及病患生命。

而原料藥（含起始原料、中間體）更是無可取代的角色，「這是藥品發揮療效的核心成分，沒有它，新藥和學名藥都做不出來。中國剛好掌握最上游的核心環節。」前台耀化學執行長、陽明交大藥學系產業教授楊志平指出原料藥的關鍵作用。

尤其是救命的抗生素原料藥，2025年9月，中國產業世界網「2025年全球及中國抗生素市場」的報告指出，2025年全球抗生素規模預估達685億美元，中國供應七成以上的抗生素原料。

製圖：杜軍儀

川普關稅戰，牽動藥品供應鏈敏感神經

難道各國不能自建供應鏈嗎？2018年出版的《中國處方：美國對中國藥品依賴的危險真相》（China Rx: Exposing the Risks of America's Dependence on China for Medicine）一書就已指出，美國從零重建一條抗生素產業鏈，至少要五至七年，且政府必須保證持續採購才能達成，但華府從未做到這一點。

現在，原本就高風險的藥品供應鏈，經川普「關稅戰」的致命一擊後，更為敏感與破碎了。東方財富網2025年4月25日報導指出，今年3月，肝素原料藥價格瞬間突破每公斤3.8萬美元，主因是美國庫存，從原先的三個月驟降至1.5個月，加上川普政府擬對中國加徵關稅的傳聞甚囂塵上，引發市場恐慌性囤貨。即便事後藥品獲得關稅豁免，價格仍較2024年同期飆漲約200％。貿易戰持續對醫療體系帶來沉重的成本壓力與不確定性。

若川普執意對藥品加徵關稅，這記「迴旋鏢」終將射向美國消費者。製藥業者估算，中國抗生素原料成本比美國低35～40％，若堅持美國本土製藥，藥商的終端售價恐要高出數倍才能獲利，美國人願意為一瓶抗生素多掏出幾塊美元嗎？

藥品淪為博弈籌碼，攸關你我的生存權

儘管藥品化身武器的機率不高，供應鏈卻愈綁愈緊，中國的地位也更牢固。就像肝素作為抗凝血治療的必須藥物，在人口老化與手術需求攀升的雙重驅動下，全球市場正以12.2％的複合年增率高速擴張。而供應端的中國受限原料取得困難與環保政策趨嚴，中小型廠商相繼退出市場，加劇供需失衡。

近半年來，在川普的強力要求下，美國製藥廠陸續回流投資或擴產，但製造的並非原料藥，而是藥品，這意味美國依舊難以切斷與中國的連動關係，更遑論其他國家。

地緣政治的博弈看似遙遠，卻近在咫尺。當連手術必備的抗生素都深度依賴中國時，各國不能再對供應鏈的脆弱視而不見。這場無聲的醫藥霸權進擊，正在重塑每個人的生存權。

詳細內容請見遠見雜誌2025年12月號：全球八成抗生素原料在它手上！中國不只有稀土，還主宰我們的命脈？



延伸閱讀：



DDR4價格狂飆真相！短期需求推動行情急攻高點



不一定要買股王，但要觀察領頭羊：在浪頭的更迭間觀察出趨勢變化



「這些師字輩」都成戰場將軍：一場沒有煙硝的戰爭，武器是「它們」

【本文摘自遠見雜誌12月號：突圍焦慮時代】