台南人盼到捷運了！藍線獲核定 有望改變台南缺少高樓天際線？

未來台南終於不再是六都中唯一沒有捷運的城市！長跑多年，行政院上月21日終於核定台南捷運藍線一期，標誌府城的發展將邁入新篇章。這條捷運，是台灣首次採用「高架跨座式單軌系統」的軌道路網，除可大幅減少對景觀的衝擊，建設與營運成本也較其他城市採用的「鋼軌鋼輪系統」來得低，總建設經費僅300多億。隨著藍線一期的核定，目前在中央的三條捷運路網，有望加速通過。

台南捷運藍線一期，全長約8.39公里，沿線共設置10座車站、1座機場，北起中華路與台鐵大橋站交會、南至文化中心，支線則連接仁德機場。路網行經東區、永康區、仁德區等台南精華地段，未來更有機會串連藍線延伸線、綠線與紅線，地位可說是台南捷運路網的骨幹。

躺在交通部的三條路網，有望加速通過

「這是第一條路線，所以對台南市捷運建設確實非常重要！」台南市交通局長王銘德接受⟪遠見⟫專訪，強調台南市的捷運建設較其他城市晚，為了加快建設腳步，採多條路網同步進行，許多路網早都已送到中央，但第一條路線遲遲未被核定，導致過去整個計畫都相當不確定。現在藍線一期終於獲中央核定，代表政策上已同意台南採用「高架跨座式單軌系統」，目前躺在交通部的三條路線：藍延線、深綠線、紅線，有望加速通過。

王銘德說，藍線一期的B4站，將整合「平實轉運站」，並預留與未來捷運綠線銜接，形成十字路廊，而路線的進度，目前市府的可行性研究已修訂的差不多，不久後就會送交中央審查；藍線一期的支線也預留藍延線的空間，未來藍延線將延伸至高鐵，將高鐵與市區的路廊給串連起來；而主線的末端，將和紅線銜接，並跟高捷紅線連接在一起，連結南台灣的兩大都會區的交通動脈。

由於藍線一期採用的軌道系統，是「高架跨座式單軌系統」，土木結構量體較小、工期較快，因此整體建設經費較其他都市的捷運建設，價格相對「親民」，目前預估僅327.31億元。王銘德指出，考量之後的營運與維修管理因素，未來台南的捷運路網將全部採用「高架跨座式單軌系統」，由於這套系統的營運系統相對簡約，成本也將比其他城市採用的「鋼軌鋼輪系統」來得低。

建設、營運成本較其他城市低，不擔心變成蚊子線

除了成本上的優勢，「高架跨座式單軌系統」更是對城市景觀衝擊最小的高架軌道路網，沒有車子經過的時候，只會看到兩個軌道樑，對天際線遮蔽少，貼合古都府城的城市發展脈絡，「這也是為什麼當時賴市府時代，堅持要採用這套系統！」

透過捷運建設的推動，市府也將在台南市區推動都市計畫。王銘德說，由於藍線一期行經的地區，城市發展相對成熟，因此會著重在車站的聯開案，有望改變過往台南高樓不多的天際線；至於未來的藍線、紅線沿線地帶，可開發的土地資源仍相當豐富，府內已召集相關單位組成專案小組，正在盤點資源，希望帶動整體產業的發展。

他強調，雖然有人擔憂未來台南捷運會變成「蚊子線」，但市府評估，由於藍線一期沿線，都是城市發展相對成熟的地區，「自償率我們估起來，不太會有問題」；且從淨零角度出發，政府必須提供高水準的軌道服務選擇，民眾才有誘因不開車，改使用大眾運輸系統通勤，讓交通有望朝淨零邁進。

首條捷運路網終獲中央拍板，台南城市發展邁向新篇章，新興的大型建設將出現。對於台南人來說，是值得期待與關注的新動向。

