越洋直擊！全球AI首都2.0揭密 透視舊金山、矽谷「灣區AI生態圈」

在AI浪潮翻湧的時代，矽谷再度成為全球創新的心臟。從舊金山的創業聚會，到史丹佛與柏克萊的研究實驗室，《遠見》越洋直擊，一場以人工智慧為核心的科技革命悄然成形。這裡不僅是OpenAI的誕生地，更是生成式AI與實體AI並進的舞台，吸引全球資金與人才匯聚，形成以舊金山與矽谷為雙軸的全球AI首都圈。美國擅長軟體與演算法，台灣在硬體製造與供應鏈整合上具深厚實力，雙方結盟有望共構「AI大腦＋AI身體」的完美組合。台灣如何站上浪潮前端？來自矽谷的創新能量，正跨越太平洋，與台灣共同開啟AI2.0新紀元。

曾經，OpenAI共同創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman）也是從伊利諾州遠道而來，一開始至史丹佛大學攻讀電腦科學，輟學後履次創業。2022年11月底，他因為發表自然語言生成式AI模型ChatGPT而聲名大噪，總部就設在舊金山。

奧特曼創業路上的兩大據點──舊金山與矽谷，在生成式AI崛起後，更加鞏固全球AI中心的產業地位，並形成分工互補的兩大軸心，共同打造舊金山灣區的AI生態圈（表）。

根據美國創投協會和產業研究公司PitchBook的統計，2025年上半年，舊金山新創公司共募集842億美元，占全美創投總額的51.2％，刷新12年來紀錄。若計入包括聖荷西所在的矽谷地區，整個舊金山灣區的新創公司同期共募集936億美元，一舉吃下全美創投總金額的57.5％。

若說舊金山是AI軟體新創聚落，那矽谷可說是兼具研發、生產、創業動能，並整合軟硬體供應鏈的整合型科技搖籃

硬體科技×軟體研發，台美結盟時刻來臨

「在機器人領域，台灣有非常大的機會！」朱宸佐指出，台灣業者對SRC展示的、導入各種AI軟體的機器手臂與人形機器人更感興趣，因為更能找到台灣供應鏈切入的機會，例如美國主導AI大腦（軟體與數據模型），而台灣發展機器人身體（硬體製造與整合技術）的台美合作模式。

實際走進SRC，除了門口那台由哈提卜研發的1990年代第一對機械手臂，裡面就是歷年代表作品，包括他率領實驗室所研發出的第一代深海機器人「Ocean One」；一旁還有會學習人類跳舞的機器人、廚房與手術室等各情境的智慧手臂。「這些實驗中的機器身體許多來自中國，但業界真正量產、裝上自主研發的AI大腦之後，應該就不會用中國機身，這將是台廠供應鏈切入的機會。」朱宸佐指出，資安仍是AI應用的重大考量。

顏宏偉說，矽谷強項是軟體研發，台灣有科技硬體實力，兩者能完美整合互補。但他觀察，台企其實逐漸跳脫硬體思惟，切入應用介面的軟體研發，甚至把握創投機會。

近期來訪的一家機殼大廠，除了爭取機器人產業合作，還想發展CVC（企業創投），以純資金方式投資有潛力的矽谷AI新創。

美國AI行動計畫啟動，台灣機會在哪裡？

八年前，派駐矽谷的工研院北美公司業務總監兼辦公室主任陳柏綱則建議，台灣追逐美國引領的AI大潮，不只要著眼技術發展，更要看懂美國政策風向。美國總統川普重返白宮之後不久，即發起美國政府領銜科技巨頭投資5000億美元的AI基礎建設計畫「星際之門 （Stargate）」；7月，白宮甚至宣布更高政策層級的《人工智慧行動計畫》（AI Action Plan）（表）。

陳柏綱指出，首先可從這個行動計畫看到川普對AI抱持創新開放的態度；第二是擴大AI基礎建設，台廠將能從中找到伺服器、資料中心的基建商機；第三，該計畫也展現了美國的國安戰略布局，「信任」可以是台灣企業的加分資產。

「台灣是很有吸引力的供應鏈合作伙伴，也因此被賦予相當程度的地緣政治影響力！」史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）表示，台廠為AI發展所需的半導體、晶片、資料中心等基礎建設提供很好的產業支援，也是中國紅色供應鏈之外的理想替代方案。

但他提醒，在美中對抗的AI賽局，其實美國內部也還沒定調「到底是要箝制中國、讓它跑慢一點，還是美國自己跑得比中國快就行？」因此，在眼前的台美結盟利多下，仍需思考結交多方盟友。

此外，在OpenAI發布三週年之際，連奧特曼都出言提醒：「投資者對AI的熱情，恐已出現泡沫跡象，」但另方面又堅稱，AI趨勢將持續。

「市場的動物精神（animal spirit）驅動了這一波AI投資熱潮，但是否泡沫化，要看需求！」Bullpen Capital共同創辦人戴維森（Duncan Davidson），長期專注於初期投資階段的矽谷新創，曾見證多輪科技浪潮的興衰。他表示，AI FOMO（害怕錯過AI）心態會刺激人們敢於承擔風險，並且果斷行動、參與其中。

但他建議，不論是產業發展或投資都不要只想著賺錢，應該有更高的戰略思惟，「因為AI正在重新塑造產業生態系，不論政府、產業或投資人都必須重新思考，盡快找到自己的新角色！」

在「舊金山×矽谷」灣區AI生態圈的領軍下，全球正進入AI第二紀元，台灣準備好了嗎？

