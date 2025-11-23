表後儲能上場！打造台灣下一代防災電網與能源韌性

【文／郭逸】

極端氣候下，電力不再只是便利，而是生存關鍵。從台南風災停電十天的痛，到各地積極導入備援系統，台灣正迎來「表後儲能」時代——一場從企業到家庭的能源自救革命，正在悄悄展開。

在工廠、商辦、學校甚至住宅，放一台箱型冷氣大小的儲能櫃，竟能掀起一場國家級電力生存戰？

今年7月上旬的丹娜絲颱風，短短一天，就在台南沿海地區居民的心中，烙下難以抹滅的陰影。災情之劇，讓居民措手不及。颱風帶來強風驟雨，台南的七股、將軍、北門一帶，不僅水淹住家，還有屋頂被吹掀。颱風搗亂完，逕自遠離，天氣逐漸放晴，但風暴過後，平靜的表面下，隱藏著更深的危機。

「我真的不敢回想，簡直生不如死！」風災過了三個月，七股最北邊的大潭里里長陳中正從腦海裡擷取當時的記憶片段，仍心有餘悸。最難熬的，是里內等了整整十天，電力才陸續恢復，「沒有電就沒有水和網路，不能洗澡，也不能和外面聯繫，有里民摸黑上廁所摔跤去世，還有里民的供氧機無法運作，差點就走了。」

十公里外的北門永隆里，更靠海，受創也很嚴重，卻相對幸運。工研院調派自行研發的儲能設備「E-CUBE」進駐，在多個社區據點提供基本電力與充電服務，大小如箱型冷氣的儲能櫃，為長照長者的醫療設備充電，還有一位家中仰賴抽痰器維生的孩子，在器材即將沒電之際，即時充電並恢復運作。

一個台南，兩個截然不同的場景，差別在於，有沒有備援電力！

全台5085用電大戶！表後儲能是缺電解方？

分散電網風險，表後儲能上場

也因此，前經濟部長郭智輝在卸任前宣布一項重要決策，從災後復原重建特別預算中，編列八億元，利用儲能打造微電網，一旦天災斷電，就能即時供電，滿足照明、電扇、冷氣、手機等緊急民生用電需求。

根據經濟部的規劃，儲能主要建置在由台電控制和利用的「電網端」，以及裝設在再生能源側的「發電端」，這兩項一般稱為「表前儲能」，快速反應以穩定電網頻率，有效調度電力並處理突發狀況，兩者的裝置容量目標是2025年達成1.5GW，2030年達到5.5GW。

只是，表前儲能可能失效，天災會破壞輸電線路或變電站，就算存了很多電，也送不到用戶端。此外，由於表前儲能調度邏輯建立在「電網存在」的前提，若遇到大停電，電網暫時無法運作，儲能同樣難以短時間內全面接手供電。

因此，如果要落實防災、備援，安裝在台電的電表後，也就是工廠、商辦、學校、醫院、購物中心、超商，甚至是家戶都可以自建的「表後儲能」，更是關鍵。特別是太陽光電結合儲能設備，形成「孤島微電網」，電力自發自用，打造一個獨立的能源小島。

換言之，表前儲能像是「大型護國神盾」，維持電網的穩定和區域供電；表後儲能則是「電力糧倉」，確保用電不中斷，提升用戶的自救能力。

「表前儲能就像政府的水庫，由政府統一管理，表後儲能則是自家水塔，平常就算停水，也不怕沒水可用。」台灣科技大學電機系特聘教授郭政謙生動比喻。

言下之意，表後儲能就是電力「最後一道防線」，即使無法大規模供電，仍能在一定時間內確保大眾基本生活需求。

補助上路＋電價拉大，點燃投資潮

今年10月，能源署端出四年期、50億元的補助計畫，首年編列15億元，接下來每年依序編列15億元、10億元、10億元，補助條件就是使用國產電芯，每千度（MWh）補助500萬元，單案最高補助5000萬元，預計2026年正式上路。

表後儲能市況之熱，從多份調查報告可略知一二。Global Market Insights預測，從2025年起到2034年，全球表後儲能市場市場將以年複合成長率約19.5％快速擴張，產值在2034年預計衝到2695億美元；Future Market Insights的說法有志一同，2035年的表後儲能市場產值更將高達3002億美元。

POXA則預估，全台表後儲能容量可達5GWh ，約等於500萬戶家庭的用電量。

台達電力暨能源解決方案事業群總經理李延庭用「蘿蔔與棒子」形容現在的表後儲能市場，蘿蔔就是減少回本時間，增加企業投資意願，棒子則是缺電焦慮、供電穩定性及淨零排放趨勢，「在這兩股力量之間，企業或許可以投資表後儲能，找到經營的平衡點。」

