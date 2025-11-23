快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

表後儲能上場！打造台灣下一代防災電網與能源韌性

聯合新聞網／ 遠見
儲能櫃核心裝置中，電池是最昂貴的，但近幾年鋰電池價格曲線下降，增加表後儲能發展契機。（圖為開發製造電池芯、電池模組的格新科技）蘇義傑攝
儲能櫃核心裝置中，電池是最昂貴的，但近幾年鋰電池價格曲線下降，增加表後儲能發展契機。（圖為開發製造電池芯、電池模組的格新科技）蘇義傑攝

【文／郭逸】

極端氣候下，電力不再只是便利，而是生存關鍵。從台南風災停電十天的痛，到各地積極導入備援系統，台灣正迎來「表後儲能」時代——一場從企業到家庭的能源自救革命，正在悄悄展開。

在工廠、商辦、學校甚至住宅，放一台箱型冷氣大小的儲能櫃，竟能掀起一場國家級電力生存戰？

今年7月上旬的丹娜絲颱風，短短一天，就在台南沿海地區居民的心中，烙下難以抹滅的陰影。災情之劇，讓居民措手不及。颱風帶來強風驟雨，台南的七股、將軍、北門一帶，不僅水淹住家，還有屋頂被吹掀。颱風搗亂完，逕自遠離，天氣逐漸放晴，但風暴過後，平靜的表面下，隱藏著更深的危機。

「我真的不敢回想，簡直生不如死！」風災過了三個月，七股最北邊的大潭里里長陳中正從腦海裡擷取當時的記憶片段，仍心有餘悸。最難熬的，是里內等了整整十天，電力才陸續恢復，「沒有電就沒有水和網路，不能洗澡，也不能和外面聯繫，有里民摸黑上廁所摔跤去世，還有里民的供氧機無法運作，差點就走了。」

十公里外的北門永隆里，更靠海，受創也很嚴重，卻相對幸運。工研院調派自行研發的儲能設備「E-CUBE」進駐，在多個社區據點提供基本電力與充電服務，大小如箱型冷氣的儲能櫃，為長照長者的醫療設備充電，還有一位家中仰賴抽痰器維生的孩子，在器材即將沒電之際，即時充電並恢復運作。

一個台南，兩個截然不同的場景，差別在於，有沒有備援電力！

全台5085用電大戶！表後儲能是缺電解方？
全台5085用電大戶！表後儲能是缺電解方？

分散電網風險，表後儲能上場

也因此，前經濟部長郭智輝在卸任前宣布一項重要決策，從災後復原重建特別預算中，編列八億元，利用儲能打造微電網，一旦天災斷電，就能即時供電，滿足照明、電扇、冷氣、手機等緊急民生用電需求。

根據經濟部的規劃，儲能主要建置在由台電控制和利用的「電網端」，以及裝設在再生能源側的「發電端」，這兩項一般稱為「表前儲能」，快速反應以穩定電網頻率，有效調度電力並處理突發狀況，兩者的裝置容量目標是2025年達成1.5GW，2030年達到5.5GW。

只是，表前儲能可能失效，天災會破壞輸電線路或變電站，就算存了很多電，也送不到用戶端。此外，由於表前儲能調度邏輯建立在「電網存在」的前提，若遇到大停電，電網暫時無法運作，儲能同樣難以短時間內全面接手供電。

因此，如果要落實防災、備援，安裝在台電的電表後，也就是工廠、商辦、學校、醫院、購物中心、超商，甚至是家戶都可以自建的「表後儲能」，更是關鍵。特別是太陽光電結合儲能設備，形成「孤島微電網」，電力自發自用，打造一個獨立的能源小島。

換言之，表前儲能像是「大型護國神盾」，維持電網的穩定和區域供電；表後儲能則是「電力糧倉」，確保用電不中斷，提升用戶的自救能力。

「表前儲能就像政府的水庫，由政府統一管理，表後儲能則是自家水塔，平常就算停水，也不怕沒水可用。」台灣科技大學電機系特聘教授郭政謙生動比喻。

言下之意，表後儲能就是電力「最後一道防線」，即使無法大規模供電，仍能在一定時間內確保大眾基本生活需求。

補助上路＋電價拉大，點燃投資潮

今年10月，能源署端出四年期、50億元的補助計畫，首年編列15億元，接下來每年依序編列15億元、10億元、10億元，補助條件就是使用國產電芯，每千度（MWh）補助500萬元，單案最高補助5000萬元，預計2026年正式上路。

表後儲能市況之熱，從多份調查報告可略知一二。Global Market Insights預測，從2025年起到2034年，全球表後儲能市場市場將以年複合成長率約19.5％快速擴張，產值在2034年預計衝到2695億美元；Future Market Insights的說法有志一同，2035年的表後儲能市場產值更將高達3002億美元。

POXA則預估，全台表後儲能容量可達5GWh ，約等於500萬戶家庭的用電量。

台達電力暨能源解決方案事業群總經理李延庭用「蘿蔔與棒子」形容現在的表後儲能市場，蘿蔔就是減少回本時間，增加企業投資意願，棒子則是缺電焦慮、供電穩定性及淨零排放趨勢，「在這兩股力量之間，企業或許可以投資表後儲能，找到經營的平衡點。」

詳細內容請見遠見雜誌2025年11月號：台灣表後儲能市場爆發！AI帶動電力需求、企業搶進設廠

延伸閱讀：

台灣表後儲能市場爆發！AI帶動電力需求、企業搶進設廠

不怕停電、還能省電費！家用儲能成建案標配

穩定供電、減碳、創造收益三效合一，製造業、超商瘋圈電

【本文摘自遠見雜誌11月號：解密 全球AI首都2.0

遠見

追蹤

延伸閱讀

科技界奧斯卡將頒獎 工研院3大技術獲肯定

綠電先鋒 內蒙架電力橋跨省外送

貨物稅減徵效應 10月銷量增4% 裕隆：今年車市40萬輛有撐

怡和國際搶表後儲能商機

相關新聞

AI帶動主動式ETF崛起！大家都買一樣的東西 專家提醒：小心「全民投資」藏風險

AI推動股市大漲，還能走多久？亞太股市為何是接下來的最大受益者？ETF又對市場帶來哪些影響？本刊專訪安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝，剖析長期趨勢。

台南人盼到捷運了！藍線獲核定 有望改變台南缺少高樓天際線？

未來台南終於不再是六都中唯一沒有捷運的城市！長跑多年，行政院上月21日終於核定台南捷運藍線一期，標誌府城的發展將邁入新篇章。這條捷運，是台灣首次採用「高架跨座式單軌系統」的軌道路網，除可大幅減少對景觀的衝擊，建設與營運成本也較其他城市採用的「鋼軌鋼輪系統」來得低，總建設經費僅300多億。隨著藍線一期的核定，目前在中央的三條捷運路網，有望加速通過。

讓機器也有「手感」 非夕科技如何靠力控技術開啟新應用？

1X Technologies研發的家用人形機器人「Neo」近期開放預購，為已經十分火熱的機器人議題增添薪火。外表看似傳統機器手臂，內裡蘊藏獨門力控技術的機器人獨角獸「非夕」，6月也完成億元美元規模的C輪融資。為何「力量控制」對新一代機器人至關重要？

Z世代不躺平！他把黃仁勳那套搬進工廠 員工搶當小CEO

當多數企業苦惱於Z世代「躺平」，汎銓這家半導體檢測廠的員工卻自發「爆肝輸出」。關鍵不在加薪，而是在一位二代接任策略長後，大膽導入黃仁勳的管理心法。他打破階級，讓基層聲音直達決策核心，員工不再只是螺絲釘，而是有主人翁意識的「小CEO」。

越洋直擊！全球AI首都2.0揭密 透視舊金山、矽谷「灣區AI生態圈」

在AI浪潮翻湧的時代，矽谷再度成為全球創新的心臟。從舊金山的創業聚會，到史丹佛與柏克萊的研究實驗室，《遠見》越洋直擊，一場以人工智慧為核心的科技革命悄然成形。這裡不僅是OpenAI的誕生地，更是生成式AI與實體AI並進的舞台，吸引全球資金與人才匯聚，形成以舊金山與矽谷為雙軸的全球AI首都圈。美國擅長軟體與演算法，台灣在硬體製造與供應鏈整合上具深厚實力，雙方結盟有望共構「AI大腦＋AI身體」的完美組合。台灣如何站上浪潮前端？來自矽谷的創新能量，正跨越太平洋，與台灣共同開啟AI2.0新紀元。

表後儲能上場！打造台灣下一代防災電網與能源韌性

極端氣候下，電力不再只是便利，而是生存關鍵。從台南風災停電十天的痛，到各地積極導入備援系統，台灣正迎來「表後儲能」時代——一場從企業到家庭的能源自救革命，正在悄悄展開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。