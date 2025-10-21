從海上漂到天上飛！風電迸出新玩法 浮式、巨型風箏現蹤台灣有譜？

【文／郭逸】

台灣離岸風電邁入第三階段開發，政策、資金與產業三股力量再度交織，市場期待與觀望並存。除了既有的固定式風場，業界好奇，下一波綠能浪潮，能否靠創新技術，再次掀起風電旋風，為台灣能源版圖注入新動能？

台灣全球風電市場，高峰與逆風交織

其實，離岸風電的逆風最近吹得很兇。美國總統川普回鍋白宮後，不僅痛批風電是「世紀騙局」，還直接喊停羅德島已完成八成的風場計畫，甚至拔掉馬里蘭外海價值60億美元的專案許可。就有開發商警告，這樣的「政策殺盤」恐讓電力供應不穩，電價只會更高。

另一頭的亞洲，日本三菱商事也扛不住成本壓力，宣布退出千葉、秋田三座風場開發案。公司認列522億日圓損失，連合作夥伴中部電力也跟著吞下170億日圓，「施工成本比投標時高一倍以上！」社長中西勝這番話，重擊日本能源轉型的信心。

然而，資金並未全面逃離。彭博新能源財經（BNEF）數據指出，2025年上半年全球再生能源投資達3860億美元，創下新高，其中離岸風電吸引 390 億美元，比2024全年還多；資金從美國撤退，流向歐洲與新興市場，尤其是北海場址。換句話說，風電並未倒下。

台灣的風場也沒有因為國際動盪而停擺，截至2025年5月，離岸風電併網量達3GW，今年目標直指 5.6GW。經濟部最新的「減碳旗艦計畫」也規劃到2035年要衝上18.4GW，2050年更喊出40～55GW。

但，問題來了，淺海的固定式風場能開發的區域逐漸見底，若要把風電這艘船開往更廣闊的能源藍海，勢必要挑戰深水海域，這正是風電新玩法的舞台。

浮式風電：從喊卡到死灰復燃

其中一個是浮式風電。浮式風電與固定式不同，不需要穩固打樁，而是透過浮台漂在深海，能捕捉更穩定的強風。問題是「很貴」，前經濟部長郭智輝今年初便以「每度電恐達7元」為由，對浮式風電示範計畫喊停，讓業者欲哭無淚。

轉機來自新任部長龔明鑫，他9月上任後，在首次媒體交流會表態：「對浮動風機態度是積極的。」他認為，台灣的離岸風場經過颱風、地震都安然無恙，證明技術經得起考驗，而且淺水區已近飽和，就該往深水區走。

浮式風電看似重新點燃火種！目前至少9座浮動風場已通過環評，就等政府政策拍板，能源署草案規劃2+1示範案場，每案場設置6～12座浮台，裝置容量約90～180MW，預計 2030 年完工。業界認為，若能跨部會協調、降低融資壓力，浮式風電不只是「高貴的夢想」。

高空風能：風箏放上天，電力拉回地

除了海上漂浮，還有人盯上天空的風。德國SkySails與台灣緯創旗下智帆風能（AiSails）攜手推進「高空風能」。簡單來說，就是用巨型風箏在高空捕捉更強勁的風，藉由纜繩帶動發電機。

這套技術號稱可節省90%的材料用量，每年發電滿載時數可達5000小時，比傳統風機還要高效。SkySails創辦人Stephan Wrage在19日的「高空風能研討會」中說：「高空風能是突破傳統再生能源極限的關鍵。」

攜手緯創成立智帆風能的宏碁創辦人施振榮強調，台灣應該從能源輸入國，轉型成能源技術輸出國，把能源與算力打包外銷，「AI 中心需要大量電力，未來在資料中心旁邊直接部署高空風能，這就是新世代綠電的玩法。」

事實上，愛爾蘭早已在西海岸放飛巨型風箏，測試這種空中發電方式。狂風吹拂下，風箏划出弧線，纜繩一拉一收，就能轉化為電力，場景看似遊戲，卻可能是能源轉型的未來縮影。

攜手緯創成立智帆風能的宏碁創辦人施振榮強調，台灣應該從能源輸入國，轉型成能源技術輸出國，把能源與算力打包外銷。郭逸攝。

風電新世代，台灣要不要押注？

離岸風電對台灣不是「可有可無」，而是能源安全與減碳目標的必修學分。既有的固定式風場已經開出成績單，浮式風電與高空風能，則是更大膽的選擇，若能突破成本、政策、技術瓶頸，台灣不僅能滿足半導體與AI產業對綠電的龐大需求，更可能從能源「消費國」搖身一變成能源「技術輸出國」。

在這場全球綠能角力賽中，風從不會停下，關鍵在於，台灣願不願意跟著風，往更高、更遠的方向起飛。

延伸閱讀：



AI、機器人、綠能多線齊發！東元股價飆破新高，結盟鴻海助市值月增逾540億



簽約不順、廠商裁員！離岸風電產業逆風中，海龍計畫突圍併網發電



中鋼為了離岸風電筋疲力盡！轉投資興達海基告終，再來還要賣電

【本文摘自遠見雜誌10月號：全球熱錢下一站．台灣】