黃仁勳再推新「大腦模型」 機器人概念股靠山更強了？

8月底，黃仁勳才高調曝光輝達要送給機器人的新大腦Jetson Thor，沒想到才剛過一個月，再度捎來大禮。這次則是大腦上的模型再升級，推出可「思考」的基礎模型GR00T N1.6，也宣布虛擬訓練模型也將推出新版，可見這次不只是輝達在「實體AI」（Physicla AI）技術大秀肌肉，也一窺輝達宇宙如何連動供應鏈，搶占獨霸地位。機器人概念股有了大腦後，如何更被看好？

2025年的年度「機器人學習會議」（Conference on Robot Learning）於9月29日登場，吸引全球各地機器人研究專家聚集首爾。輝達身為建構「實體AI」（Physical AI）生態系的領頭羊，也在論壇首日召開線上記者會，正式宣布又要再為機器人獻上大禮！

核心亮點，在於輝達為機器人賦予了兩樣新能力，第一是可「思考」的新版機器人基礎模型GR00T N1.6大腦，以及升級版的Cosmos「想像力引擎」，可解決資料難以快速且大量蒐集的機器人訓練痛點。

GR00T N1.6，會「推理」的大腦

記者會上最引人注目的，莫過於開源機器人基礎模型GR00T NX的重大升級，這次正式推出全新的GR00T N1.6版本，其關鍵在於整合了「Cosmos Reason」推理引擎。

當前，多數的AI機器人僅擅長執行已經預訓練過的指令，但對於沒有被拆解成SOP，卻具有複雜步驟的任務往往束手無策。GR00T N1.6的目標，正是透過加入推理功能，讓機器人能理解、執行更複雜的指令，例如「幫我把桌面收拾乾淨」，這類需要常識進行任務分解與規劃的複雜指令。

NVIDIA Omniverse暨模擬技術副總裁萊貝迪安（Rev Lebaredian）解釋，GR00T NX本來就具備物理世界的眾多知識，Groot N1.6則能讓機器人具備初步的常識判斷與推理能力，「它們能夠分解複雜的指令，並利用先驗知識（prior knowledge）和常識來執行任務。」

Cosmos Reason在開源平台Hugging Face 的下載量已突破100萬次。對於GR00T N1.6，輝達也持續保持開源，希望降低AI機器人的開發門檻，讓全球的新創公司與開發者能站在巨人的肩膀上，專注於客製化的應用開發，而非耗費巨資「重複造輪子」，從零訓練一個複雜的AI大腦。

不僅如此，GR00T NX基礎模型具備的「跨平台」（Cross-embodied）設計理念，應用範圍不僅限於人形機器人，更可延伸至工業機械手臂、自主移動機器人（AMR）等多種形態。

解決數據饑渴，合成想像力的「夢工廠」

如果說GR00T是機器人的大腦，那麼Cosmos模型就是為這個大腦提供精神糧食與想像動力的「夢工廠」。

萊貝迪安強調，實體AI領域面臨的最大瓶頸，是缺乏大規模、安全且多樣化的訓練數據。「在現實世界中讓機器人試錯的成本太高，有時甚至會危險。」這也是為何輝達一直以來提供Omniverse平台與Cosmos模型，期待讓各家機器人業者透過虛擬環境，合成、累積更多現實世界中的資料。

輝達透露，將推出新一代的Cosmos Predict與Cosmos Transfer模型，提高在虛擬世界生成符合物理定律數據的效率。

例如，Cosmos Predict可用於「預測」物體在不同物理交互作用後的下一階段狀態。新一代Cosmos Predict 2.5將三個獨立世界基礎模型（Text2World、Image2World、Video2World）整合為一，大幅降低了運算成本外，也可生成長達30秒的影片，並支持多視角輸出，適用於多感測器機器人或自駕車。

Cosmos Transfer則能轉換場景風格，可透過在較簡樸的模擬世界中訓練，降低算力需求，節省成本與時間，訓練完後可再套入物理定律更精細的虛擬世界中。好消息是，新版的Cosmos Transfer 2.5的模型體積更大幅縮小了3.5倍。

兩相結合下，這相當於給了AI一個低成本、無限大的虛擬訓練場，工程師可以在Omniverse模擬世界中，例如外太空、深海，透過Cosmos生成數百萬種極端或罕見的場景來訓練GR00T，而無需在現實中燒錢又冒險。

這不僅解決了機器人訓練的數據缺口，同時也是輝達精心布局的生態系綁定策略。當開發者愈倚賴Cosmos生成的數據，就愈離不開輝達的Omniverse模擬平台與撘載的硬體設備。

「三台電腦」打造輝達護城河，機器人將獨霸

接受《遠見》提問，輝達建構實體AI中的有和獨特定位？萊貝迪安回答，輝達的角色獨特，「針對機器人技術和實體AI，我們建造三種類型的電腦，這三種缺一不可。」

無論是訓練大腦的雲端AI工廠DGX和HGX，進行虛擬測試的數位孿生平台（搭載RTX Pro Blackwell GPU），還是部署到機器人體內的終端大腦Jetson Thor，這三台電腦正是輝達得以獨霸機器人發展的核心。

而與硬體平台綁定、搭建好的開發與訓練套件，吸引眾多新創團隊使用，在與輝達生態系深度整合下，不僅可以搶市占率，也可避免追兵彎道超車。「現在和任何一間實體AI或機器人技術的公司交談，有百分之百的機率，他們正在使用輝達三種電腦中至少一種。」

從語言到行動，從虛擬到現實，輝達正試圖定義AI的下一個十年。透過為機器人裝上大腦與想像力，輝達不僅在技術搶占先機，更在兆元級的AI帝國上持續開疆闢土。

有了最核心的大腦，機器人的前景更加具體，可望更快開發出有高度智能能和人類協作的產品，對整體機器人的供應鏈發展來說也是正面訊息。未來該產業如何彼此連動，也可積極關注。

