「航海王」第四季兩樣情！長榮謹慎樂觀、陽明不容樂觀 反映2種經營哲學

全球貨櫃航運市場進入2025年下半年後，原本寄望旺季帶動運量回升，卻出現「旺季不旺」的現象，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續下跌，顯示市場需求不足與供給增加的壓力。面對市場盤整，台灣兩大航商長榮海運與陽明海運日前召開法說會，對後續展望卻出現明顯分歧，長榮看好中長期市場修復，持續擴張船隊；陽明則認為淡季提前到來，採取保守策略。兩種經營哲學反映了產業在需求回歸基本面後的不同應對方式，也影響投資布局與未來競爭格局。

全球貨櫃航運產業進入2025年下半年後，原本寄望傳統旺季能帶動需求回升，卻出現「旺季不旺」的現象。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續數週走跌，反映出市場需求不足與供給增加的壓力。

旺季不旺，航運市場進入調整期

過去幾年，紅海危機、疫情衝擊與港口壅塞推升運價，使航運公司享有難得的榮景；然而，隨著地緣風險趨緩、全球供應鏈逐步回穩，產業逐漸回到原本的供需本質。

今年第三季，市場期待歐美補庫需求能夠拉抬運量，實際出貨量卻不如預期，美國零售端庫存仍偏高，歐洲需求也因通膨壓力而顯得疲軟，即便中國「十一長假」帶來一定的補貨效應，但力度有限，未能形成全面性拉抬，市場氛圍逐步轉為保守。

分析2025年的市況，疫情後的運價高點已難以複製，航運產業正進入新一輪盤整。

值得注意的是，供給面壓力並未完全消退。新造大型船舶持續交付，部分航商仍在擴張船隊，以追求成本優勢。只不過，需求端復甦的步伐未能跟上，當供給增速超過需求時，市場就可能重現「運力過剩」的陰影，這正是投資人與業界最關注的變數。

長榮樂觀、陽明保守，策略分歧凸顯經營哲學

在這樣的市場環境中，台灣兩大貨櫃航商長榮海運與陽明海運，對未來的展望出現明顯分歧。

長榮在日前的法說會上指出，雖然市場短期表現疲弱，但整體供需結構依然健康。公司強調，美線（跨太平洋航線）與東南亞出口需求仍具支撐，中國假期前的補貨效應也能帶來短期反彈。

更關鍵的，長榮認為中長期市場具備修復條件。隨著新造船交付速度逐步放緩，老舊船舶加速汰換，2026年後，供給增速將顯著趨緩，有助於市場回歸平衡，所以長榮會持續投資新造大型船舶，除了鞏固成本優勢，也在亞太航線加強布局。

另一方面，近期同樣召開法說會的陽明，看待市況則較為保守。公司直言「淡季提前到來」，強調第三季原本應是傳統旺季，卻未見出貨量提升，反而提前出現需求疲軟。

陽明分析，美國零售商庫存仍高，第四季旺季能見度不明；同時，2026年前新造船交付仍處於高峰，若需求端無法跟上，供給壓力將再度浮現。有鑑於此，陽明傾向放緩船隊擴張，轉而強化與客戶之間的長約合作，並聚焦於提升獲利品質。

兩家航商的想法差異，顯示截然不同的經營哲學。長榮押注長線需求，透過規模經濟搶佔市占率；陽明則選擇穩健經營，避免過度投資帶來的風險。對投資人而言，兩種路線代表不同的風險承擔與潛在回報。

產業盤整期，挑戰與變局並存

長榮與陽明的分歧，顯示產業整體正處於盤整。過去幾年，運價上漲主要受外力推動，包括疫情造成的供應鏈混亂、紅海危機帶來的航線調整；但，當這些因素逐步淡化，市場終將回到供需基本面，運價也難以維持在高檔。

業內人士認為，航運市場目前最重要的變數在於需求能否持續復甦，以及能否有效控制供給增速。若需求端因通膨或消費疲軟而無法跟上，則供過於求的問題將在2026年前後再度浮現；相反地，若全球貿易逐步恢復、地緣風險再度升高，運價仍可能出現短期波動。

業內人士也提到，投資人關注焦點正從「誰能搶到最多貨量」，轉向「誰能維持獲利穩定」，航商的經營策略顯得格外重要。以長榮和陽明來看，長榮的擴張路線能否在需求不足時仍維持優勢，陽明的保守策略能否在市場回暖時避免錯失機會，都是關注重點。

此外，航運市場還面臨能源轉型與環保法規的挑戰。國際海事組織（IMO）對碳排放的規範日益嚴格，航商需要投入資源進行船舶汰換或改造，意味著除了供需循環，永續與合規成本也將影響市場競爭力。

總體而言，台灣兩大航商的分歧不僅是公司策略的不同，更揭示了產業的不確定性。航運市場已告別短暫的超級榮景，邁入結構調整期，此時，無論選擇擴張還是保守，如何因應市場波動並維持長期競爭力，將是所以航商的共同課題。

