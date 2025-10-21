快訊

2025《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查出爐，全台冠軍由台北市連霸，榮獲「競爭力首善之城」殊榮。取自台北市政府官網
2025《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查出爐，全台冠軍由台北市連霸，榮獲「競爭力首善之城」殊榮。取自台北市政府官網

【文／林仕祥】

地方治理如同一場馬拉松，需要長期耐力與穩健腳步。2025《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查公布，台北市、台東縣分別蟬聯六都組和一般縣市組冠軍；台中市、新竹市以顯著的進步幅度，拿下六都和一般縣市組的最佳進步獎；高雄市高居總榜全台第二，南投縣的總成績也在四年內成長七個名次。由於明年是地方首長的改選年，這份成績將成為各縣市的關鍵模擬考。

自 31 年前，《遠見雜誌》率眾媒體之先推出「縣市評比」，至今已成為台灣最具指標性的城市體檢報告。其中，6月份公布的「縣市長施政滿意度調查」以民調反映民意，而每年10月份揭曉的「縣市總體暨永續競爭力調查」，則以客觀統計數據指標檢視治理成效。

距離2026年地方大選倒數一年，本島19個縣市中，就有12位地方首長因任滿兩屆必須交棒。這也意味著今年的評比，對部分首長而言，是任期內的「收官之作」，同時也是爭取連任的首長們，在正式進入選戰前所交出的成績單。

製表：杜軍儀
製表：杜軍儀

台北連霸進化、台東蟬聯冠軍

今年總榜全台冠軍由台北市連霸，在市長蔣萬安的帶領下，台北市不但總成績第一，「教育與文化」的全國排名也獨占鰲頭；「社會永續」「治安」「公安與消防」「醫療衛生」奪下六都第一。公安與消防這一分項，這四年台北進步最多，表現亮眼，榮獲今年「競爭力首善之城」的殊榮。

尤其「生生喝鮮奶計畫」，更是蔣萬安最引以為豪的政策，他強調，「孩子的成長只有一次，希望透過生生喝鮮乳為孩子們的健康打下基礎！」因此，台北市自籌1.84億元經費、每學期提供學童18～20次的營養補充，展現對學童健康發展的高度重視。

台東縣穩坐一般縣市的總榜龍頭寶座，並於「治理永續」「公安與消防」「地方財政」這三個分榜奪下金牌，實力驚人，為今年的「競爭力典範之城」。

台東縣長饒慶鈴指出，為克服台東地勢狹長、幅員廣闊、送醫平均時間全台最長的困境，這些年來她積極強化高級救護隊，打造5G智慧行動急診室，成功讓OHCA急救成功率提升到35.2％，保障縣民生命安全不遺餘力。

在一般縣市組，新竹市表現同樣亮眼，勇奪「榜眼」，全台排名第六，較去年飆升4名，並在「醫療衛生」「社會永續」兩項分榜上拿下全台榜首，登上今年「醫療典範之城」寶座。

為提升長者照護服務，新竹市代理市長邱臣遠推動長照專車接送服務，近期已將接送服務範圍擴至竹南、新增線上申請便民措施，並積極建設日照中心，強化長照服務量能。在這些政策的助攻下，讓新竹市今年脫穎而出。

台中大黑馬、南投躍居潛力星

總榜的「探花」，則是位於中部的台中市，其在「地方財政」「治理永續」的表現為六都第一，且在多個面向上均有顯著進步，展現「永續典範之城」的實力。例如，「地方財政」較四年前進步11名、「環保與環境品質」較去年進步11名、「環境永續」較去年進步6名、「治理永續」較去年進步3名，在「經濟與就業」上也拿下六都第二，是今年的大黑馬。

高度重視經濟發展的台中市長盧秀燕指出，「投資台灣三大方案」，選擇落地投資台中的企業高達345家，為六都之冠；另外，台中在公司登記、商業登記等五項指標均拿下第一，足見台中的產業活力與成長動能豐沛，持續打造宜居宜業的幸福城市。「台中的發展才正要開始！」盧秀燕自信地指出。

在台灣，地方治理是一門高度專業的藝術，地方首長必須在有限的財政收入下，同時兼顧教育、社福、建設等民生需求，還要面對城鄉差距與龐大的政治壓力，許多政策更無法立竿見影，需要長期累積與耐心經營。

因此，《遠見》競爭力評比，不只是數據上的比較，更像是一面鏡子，映照出各縣市在艱困環境中，蹲馬步的毅力與決心，也提醒我們，治理的價值，不僅在於當下的分數，更在於為下一代累積的紅利。

2025縣市總體競爭力／台北市連霸榜首 台東縣蟬聯一般縣市冠軍

